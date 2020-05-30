Трамп заявил о прекращении финансовых взносов в бюджет ВОЗ

Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу с заявлением о лишении Гонконга особого статуса в двусторонних экономических и правовых отношениях. Трамп высказал ряд претензий к Китаю, осудив его практику в области торговли и решении вопросов национальной безопасности КНР.

США пересмотрят соглашения с Гонконгом по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли предметами двойного (гражданского и военного) назначения. Трамп также сообщил, что Госдепартамент США пересмотрит рекомендации в отношении Гонконга с учетом возросшей угрозы слежки и преследований со стороны сил внутренней безопасности Китая.

Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», решение Трампа принято в ответ на распространение Пекином полномочий центрального правительства на политику администрации Гонконга в области национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку, по его словам, «ВОЗ не смогла эффективно бороться с коронавирусом», потому что якобы находится под полным контролем Китая.



Трамп заявил, что китайские власти полностью проигнорировали свои обязательства и оказали давление на ВОЗ, чтобы она ввела весь мир в заблуждение по поводу опасности нового коронавируса.

Взнос США в бюджет ВОЗ составляет 450 миллионов долларов, в то время как взнос Китая - примерно 40 миллионов долларов, подчеркнул Трамп.



США - крупнейший источник финансирования ВОЗ, Ожидается, что решение Вашингтона выйти из ВОЗ существенно ослабит эту всемирную организацию. По словам Трампа, американская финансовая поддержка будет «перенаправлена» на решение других срочных мировых задач в области здравоохранения.