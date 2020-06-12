Парламент Грузии утвердил поправки о штрафах за отсутствие защитной маски

С сегодняшнего дня в Грузии будут штрафовать за нарушение требования об использовании защитных масок в закрытых помещениях общественного пользования и в общественном транспорте. Парламент Грузии 76 голосами в третьем, окончательном чтении утвердил соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений, – сообщает «Новости-Грузия».

Согласно законопроекту, нарушение требования в период пандемии или эпидемии повлечет за собой штраф в размере 20 лари (около 6 долларов). Владелец помещения будет оштрафован на 500 лари (около 166 долларов). Штраф в размере 20 лари также грозит людям, которые появятся без маски в автобусе, микроавтобусе или метро. Аналогичные санкции предусмотрены для пассажиров такси.

При этом Минздрав и правительство Грузии определят, какой тип защитных масок должны использовать граждане.

Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, он должен получить специальную справку, которую будет предъявлять сотрудникам полиции. Справки будут выдавать медицинские учреждения.

Что касается той категории граждан, которые из-за финансового положения не смогут покупать маски, то им окажет помощь государство.

В Кодексе административных правонарушений также теперь предусмотрены санкции за нарушение правил самоизоляции и карантина. Физических лиц, которые будут нарушать предписанный эпидемиологами режим, оштрафуют на 2 тысяч лари (около 670 долларов), а юридических лиц — на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).

Повторное нарушение любого ограничения, не касающегося ношения масок, приведет к уголовной ответственности и наказанию в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишению свободы на срок до трех лет.

Штрафные санкции будут применяться до 15 июля – пока действует постановление правительства «Об изоляции и карантине».