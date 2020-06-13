Гиги Угулава считает, что единый оппозиционный список нереализуем

Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявляет, что сегодня, когда выборы должны пройти по системе, приближенной к пропорциональной (120/30), единый список нереализуем. Угулава надеется, что желание большей интеграции, не станет причиной для развала уже достигнутого единства по мажоритариям.

«Идея единого списка у меня была за неделю до моего ареста, когда оставалась система 73/77. Все лидеры распределялись в мажоритарных округах, список был условным и составлялся по алфавиту. Место в списке и партийная квота не имели значения, поскольку предполагалось после победы проведение уже внеочередных пропорциональных выборов. Эта идея по многим причинам оказалась нереализуемой. Скептически настроенным было, между прочим, и ЕНД. Сегодня, когда выборы должны пройти по системе, приближенной к пропорциональной (120/30), единый список нереализуем.

Более того, единственным и достаточным усилием для победы будет представление единых мажоритариев. А к идее единого списка оппозиция может вернуться в том случае, если система 120/30 провалится в парламенте. Вместе с тем, я надеюсь, что желание большей интеграции, не станет причиной и поводом для развала уже достигнутого единства по мажоритариям», - заявляет Угулава.

Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка. «Сейчас та ситуация, когда всем нам нужно отложить амбиции в сторону и объединить полностью все оппозиционные группы в единый список. Это и есть самая точная и верная форма единства! Таков прежний опыт Грузии и таков мировой опыт», - заявляет Михаил Саакашвили.