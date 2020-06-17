В Батуми устроили протест против назначения судьи Конституционного суда

Церемония приведения к присяге нового судьи Конституционного суда Васила Роинишвили с участием президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла в Батуми на фоне свиста - так представители оппозиции опротестовали назначение судьей бывшего прокурора.

Васил Роинишвили был избран судьей на заседании 29 мая пленума Верховного суда сроком на 10 лет. Он сменил в Конституционном суде Зазу Тавадзе, срок полномочий которого истек 15 июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Митинг у здания суда организовали представители оппозиционной партии «Лело» и неправительственной организации «Альтернатива». Участники акции напомнили президенту, что год назад, во время июньских акций протеста возле здания парламента в Тбилиси, когда полиция применила резиновые пули и газ для разгона участников многотысячного митинга, Саломе Зурабишвили ужинала в ресторане «Салобие». Поэтому они принесли к зданию суда фасоль и потребовали встречи с президентом.

Они также напомнили, что Роинишвили был прокурором в системе бывшего министра юстиции в правительстве Саакашвили – Зураба Адеишвили, и в период его работы произошло расследование нескольких скандальных дел, некоторые из которых до сих пор не завершены. Следует отметить, что отказ от проведения основательной судебной реформы до сих пор считается одним из серьезных упущений правления третьего президента Грузии.

«Назначение Васила Роинишвили означает возвращение в судебную систему Зураба Адеишвили, что является изменой конституции и государству. Нас интересует, насколько Саломе Зурабишвили рада вернуть Адеишвили в судебную систему», - сказал журналистам представитель партии «Лело» в Аджарии Ираклий Купрадзе.

Сама Саломе Зурабишвили также вступила в дискуссию с участниками акции и заявила, что «не является следователем и не может копаться в прошлом судей». «Если какие-то дела не завершены, то у меня нет права в это вмешиваться», - отметила президент.