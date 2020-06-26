МВД грозит уголовным делом из-за сюжета о голосовании дважды. ВИДЕО

Главное управление МВД по Москве заявило, что полиция проводит административное расследование в связи с публикацией видео о возможности два раза проголосовать на голосовании по поправкам к Конституции.

В сообщении МВД этот сюжет назван "Как проголосовать дважды". По всей видимости, речь идёт о сюжете телеканала "Дождь" под названием "По Конституции можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем – электронно. Показываем как", который снял журналист "Дождя" Павел Лобков. Именно он смог отдать голос два раза – сначала проголосовал на избирательном участке №141 в Москве, а через час сделал это онлайн.

"В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение", – заявили в МВД, а также пообещали дать "правовую оценку действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии", которые выдали Лобкову бюллетень. При этом в МВД заявили, что проводят "дополнительную проверку в отношении участников голосования": "Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве". Если это подтвердится, то может быть возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса.

Лобков заявил, что не согласен с тем, что может быть подвергнут штрафу, – он утверждает, что провёл эксперимент и корректным образом вскрыл недостатки системы электронного голосования в Москве.

Москва – один из двух регионов России, вместе с Нижегородской областью, где проводится электронное дистанционное голосование. По правилам после того, как избиратель будет зарегистрирован для голосования онлайн, его имя должно быть удалено из списка избирателей на участке по его месту жительства. Однако в случае с Лобковым этого не произошло.

Некоторые журналисты попытались повторить эксперимент Лобкова, но им второй раз проголосовать не дали.

В Мосгоризбиркоме заявили, что аннулировали все бюллетени, которые были в урне, в которую бросил свой бюллетень журналист "Дождя".

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала историю с двойным голосованием "провокацией".

Электронное голосование в Москве уже проводилось в прошлом году на выборах в Мосгордуму. Один из кандидатов, Роман Юнеман, которому для победы в своём округе не хватило нескольких десятков голосов, утверждает, что лишился победы из-за сбоев в системе электронного голосования (на офлайн-участках он лидировал). Суды, однако, отклонили его иски.

Заместитель главы Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, сообщил, что в первый день голосования по поправкам проголосовали более 40 процентов подавших заявки (это более миллиона человек). Кроме того, Венедиктов написал, что будет осуществляться ручная сверка электронного регистра избирателей со списками избирателей на участках.

За онлайн-голосование по поправкам к Конституции формально отвечает отдельная территориальная избирательная комиссия. Как пишут "Открытые медиа", в состав комиссии не взяли ни одного представителя оппозиции. Вместо этого в комиссию вошли малоизвестные члены региональных избиркомов и лояльные власти представители системных партий.