Как вести себя на пляжах во время COVID-19 – рекомендации Минздрава Грузии

Украина вернет под контроль все неподконтрольные ей сейчас территории и живущих там людей - так же как свое время вернула из плена украинских моряков и их корабли. Уверенность в этом выразил президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня, 5 июля, в Одессе на торжествах по случаю Дня военно-морского флота Украины.

Зеленский напомнил, что сегодня - шестая годовщина перехода городов Славянск и Краматорск в Донецкой области под контроль украинских сил. В ночь на 5 июля 2014 года из Славянска ушли отряды поддерживаемых Россией сепаратистов, которыми командовал гражданин России, бывший полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Говоря о кораблях, Зеленский имел в виду три корабля ВМФ Украины, задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года у побережья аннексированного Крыма, и их экипаж. Моряки вернулись на родину в прошлом году после обмена между Украиной и Россией, впоследствии Россия вернула корабли.

«Мы вернем всех наших людей. вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину», - сказал президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков в годовщину посетили Славянск вместе с послами ряда европейских государств.