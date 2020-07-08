Аслан Бжания пообщался с посетителями «Брехаловки»

"Новая газета" опубликовала петицию с требованием к ФСБ России рассекретить дело Ивана Сафронова. Обвинение должно быть публичным, заявляют авторы обращения, которое уже подписали более восьми тысяч человек.

Против засекреченного дела, по мысли организаторов, и обществу нечего будет возразить. А если общество спросит: "с кем именно нашпионил" Сафронов, то ему ответят: "Нельзя. Государственная тайна. Но вы нам верьте", – говорится в петиции.

В этой связи авторы обращения требуют опубликовать доказательную часть и оперативные основания, которые привели к аресту журналиста – видео, на которых Сафронов встречается со своим куратором. Запись разговоров, перехваченную переписку. Номера счетов, на которые поступали деньги за шпионаж.

В петиции проводятся параллели с другими делами в отношении журналистов, которые вызвали общественный резонанс. В частности, с делом Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, и псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма за колонку, опубликованную в СМИ. Первое дело развалилось, а по второму был назначен штраф. По мнению авторов обращения, это стало возможным из-за публичности расследования.

Ранее сегодня прозрачного исследования дела Ивана Сафронова – младшего потребовали российские издания "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes, "Бумага", оргкомитет премии журналистики "Редколлегия".

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова – младшего на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в том, что он сотрудничал с чешской службой внешней разведки – Управлением по внешним связям и информации.

По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.

Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины журналиста. По данным газеты “Коммерсантъ”, Сафронова прослушивали перед задержанием. За день существования уголовного дела спецслужба собрала семь томов материалов.

Коллеги считают, что дело против Сафронова имеет отношение исключительно к его журналистской работе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовное преследование бывшего журналиста "Коммерсанта" и действующего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил, что в России нет тренда на усиление преследования журналистов. А многие материалы, которые опубликованы на этот счёт, основываются на эмоциях, считает Песков. "Надо оставить это дело на рассмотрение суда", – цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".