В центре Тбилиси предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме

Взрыв газа предотвращен в многоквартирном доме в центре Тбилиси. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Согласно заявлению, сегодня, 10 июля, на «горячую линию» компании поступило сообщение о запахе газа в одном из домов в районе Сабуртало.

В целях безопасности подача газа корпусу была временно прекращена. Прибывшие на место сотрудники службы быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» обнаружили утечку в закрытой квартире, где проводился ремонт. По данным компании, при осмотре квартиры, где проводится ремонт, было установлено, газопровод был установлен с нарушением технических норм – на расстоянии 15 метров была протянута так называемая резиновая газовая труба, которая была перерезана в одном месте, откуда и происходила утечка газа.

«По данным специалистов, концентрация газа могла вызвать мощный взрыв. С большой вероятностью он привел бы к повреждению жилого корпуса. Могли быть и жертвы», - говорится в сообщении.

Газораспределительная компания снова призывала абонентов проявлять большую осторожность и соблюдать правила безопасного потребления бытового газа, передает агентство «Новости-Грузия».