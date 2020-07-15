В Хабаровске началось шествие в поддержку арестованного губернатора

К концу нынешнего столетия из-за падения рождаемости практически каждое государство на планете может столкнуться со снижением численности населения, полагают ученые.

Свои выводы в авторитетном медицинском журнале Lancet опубликовала группа специалистов американского Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.

По прогнозам экспертов, в 23 странах, включая Испанию, Португалию, Таиланд и Южную Корею, население к 2100 году сократится почти наполовину. При этом в Италии из 61 миллиона жителей может остаться 28 миллионов, а в Японии – вместо 128 миллионов (по данным на 2017 год) к концу века будут жить 53 миллиона человек.

Примерно к 2064 году население планеты достигнет пика в 9 миллиардов 700 миллионов человек, а уже спустя 40 лет снизится до 8 миллиардов 800 миллионов. При этом общества значительно состарятся, увеличится доля тех, кто перешагнул рубеж в 80 лет. Пожилых будет больше, чем молодых, пишет Би-би-си.

"Можно подумать, что такое положение вещей хорошо для окружающей среды. При меньшем населении сократятся выбросы промышленных газов и вырубка лесов под сельхозугодия. Это всё будет правдой, за исключением изменения возрастной структуры и всех негативных последствий этого. Кто станет платить налоги в быстро стареющем мире, кто будет платить за медицинский уход за пожилыми, кто будет за ними присматривать? Смогут ли работающие уходить на пенсию?" – говорит профессор Кристофер Мюррей.

Падение рождаемости ученые объясняют не проблемами со здоровьем, а в основном с тем, что всё больше женщин выбирают учёбу и карьеру, а также с расширением их доступа к средствам контрацепции. В середине прошлого века каждая женщина в среднем рожала по 4 или 5 детей. Так называемый показатель фертильности составлял 4,7. К 2017 году он снизился до 2,4, а к концу столетия может уменьшиться до 1,7.