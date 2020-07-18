Парламент Грузии утвердил закон «Об электронных коммуникациях»

Парламент Грузии накануне, 17 июля, в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон «Об электронных коммуникациях» – теперь с целью выполнения решений регулятора Национальная комиссия по коммуникациям (GNCC) сможет назначать в компаниях специального управляющего.

За принятие законопроекта, инициированного GNCC, проголосовали 88 депутатов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Согласно поправками, временный управляющий будет назначаться в компании, поставляющие услуги электронной коммуникации, на срок не более чем два года. Произойдет это в случае, если компания не выполнит решение комиссии по выплате штрафов, а прекращение ее авторизации или лицензии нанесет ущерб экономике страны или интересам граждан.

При этом управляющий будет обеспечивать только выполнение решения комиссии и для этого будет наделен неограниченным правом, вплоть до увольнения членов Наблюдательного совета или директоров телекоммуникационной компании. Права касаться долей компании у него не будет.

Комиссия указывает, что данный законопроект никак не связан со СМИ. Изменения об эффективных механизмах исполнения касаются только лиц, владеющих критической инфраструктурой, в частности мобильной и интернет-связью.

Принятию изменений предшествовали протесты телекоммуникационных компаний и неправительственного сектора. Они утверждали, что предлагаемые поправки противоречат Конституции Грузии. В итоге, инициаторы инициативы были вынуждены внести дополнительные изменения в предложенный законопроект после консультаций с бизнес-сектором.

Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника Грузии.