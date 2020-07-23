Правительство Грузии решило не разрывать контракт с компанией Frontera

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне лично участвовал в переговорах с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, рассказал о подробностях разговора и о том, почему решил выполнить одно из требований Кривоша.

По словам Зеленского, разрабатывался вариант штурма автобуса, однако, опасаясь, что при нём могут погибнуть люди, президент решил лично поговорить с захватившим заложников.

Разговор, по словам президента, продолжался 7-10 минут. В его ходе была достигнута договорённость, что после освобождения трёх заложников Зеленский выполнит одно из требований Кривоша - выложит в сеть видео с призывом смотреть фильм "Земляне". Этот документальный фильм 2005 года поднимает тему эксплуатации животных человеком.

Кривош обещал Зеленскому после публикации видео отпустить всех заложников. Так и произошло. Зеленский после этого удалил видео о "Землянах".

"Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то ... я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат - все живы" - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников человек был задержан в результате штурма. Однако видео с места событий подтверждает слова Зеленского о том, что он отпустил заложников добровольно. На видео видно, что Кривош вышел из автобуса и ждал, когда будет задержан. Следом вышли и заложники.

Сообщается, что Кривош помещён в СИЗО, ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.