Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73, в общем составив 37 390.

Отметим, что за сутки в Армении было проведено только 314 тестов на коронавирус, что в пять-шесть раз меньше, чем обычно. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на утро 27 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 187 и сейчас составляет 26 665, передает Радио Азатутюн.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 711.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 221 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 793, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 157 466.