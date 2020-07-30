МИД Украины упомянул о возможной экстрадиции задержанных в Минске россиян

В МИД Белоруссии был вызван посол России

МИД Украины прокомментировал в четверг задержание в Белоруссии более 30 граждан России, которые, по утверждениям белорусских властей, имеют отношение к так называемой ЧВК Вагнера.

В комментарии МИД отмечается, что СМИ пишут об участии ряда задержанных в боевых действиях против украинских сил в Донбассе. "Обнаружение этих боевиков в Белоруссии... свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами" - говорится в комментарии.

"Вопросы о возможной экстрадиции или иных юридических действиях будут решаться компетентными правоохранительными и специальными органами" - говорится в комментарии.

Агентство БелТА ранее опубликовало имена всех 33 задержанных россиян. Радио Свобода изучило его. Как минимум о 18 из упомянутых в нём людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины. БелТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство.​

Об украинском гражданстве ряда задержанных сообщил в четверг и МИД Белоруссии, куда был приглашён советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Минске Петр Врублевский. "С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси" - говорится в комментарии МИД.

Туда же был вызван и российский посол. У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах, — рассказали в пресс-службе белорусского МИД. Российское посольство в Минске, МИД России и официальные лица не комментировали задержание российских граждан.