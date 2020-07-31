Жители закрытого на карантин села Караджалари провели протестную акцию

Жители закрытого на карантин села Караджалари Гардабанского муниципалитета провели протестную акцию, требуя отмены установленных ограничений, сообщает Общественный вещатель.

Режим строгого карантина действует в Караджалари с 24 июля. Участники сегодняшней акции заявили, что за неделю их экономическое положение серьезно ухудшилось. Многие из местных жителей зарабатывают на жизнь тем, что продают собственные овощи и фрукты на рынках Тбилиси. Сейчас покидать село они не могут. Между тем цены, которые предлагают за продукцию дистрибуторы, часть жителей Караджалари считают слишком низкими.

В ходе сегодняшней акции несколько десятков человек собрались у одного из пропускных пунктов на въезде в село. На месте была мобилизована полиция. Встречу с протестующими провели губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и мэр муниципалитета Гардабани Рамаз Будагашвили. Рехвиашвили отметил, что снятие ограничений напрямую зависит от сроков проведения эпидемиологического исследования. По словам Рехвиашвили, всего в Караджалари зарегистрировано 5 тысяч человек. Сбор биоматериалов для тестирования осложняется тем, что многие жители отказываются от сотрудничества.

Протестующие просили разрешить покинуть село тем жителям, которые уже прошли тестирование на коронавирус и заболевание у них не было подтверждено. На это Рехвиашвили заявил, что немедленная отмена режима строгого карантина увеличит риски распространения инфекции. Он также сообщил, что жители Караджалари смогут вывозить свою сельхозпродукцию на оптовые рынки после проведения экспресс-тестов на коронавирус и в сопровождении патрульной полиции.

В свою очередь мэр муниципалитета Гардабани отметил, что сегодня утром в Караджалари был зафиксирован еще один случай COVID-19. По его словам, чтобы прервать цепочку заражения, необходимо регулярно проводить исследования и соблюдать все рекомендации.

Эпидемиологическая ситуация в Гардабанском муниципалитете ухудшилась в середине текущего месяца. Всего в регионе выявлен 61 факт COVID-19, из них 37 случаев зафиксированы в Караджалари. По информации Рехвиашвили, в этом селе на коронавирус протестировано более 2,4 тысячи человек.