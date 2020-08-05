ФБР провело обыск в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде

Агенты Федерального бюро расследований и федеральной налоговой службы провели во вторник обыски в офисах компании Optima Management Group, контролируемой Игорем Коломойским. Обыски прошли в Майами и Кливленде в рамках расследования, начатого больше года назад федеральной прокуратурой в Огайо.

Как сообщает телекомания CBS со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, во время обыска были конфискованы компьютеры. Никто из сотрудников фирмы не был задержан. Официальной информации о деталях этой операции нет, поскольку ордер на проведение обыска пока не обнародован.

Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов контролируют несколько компаний, оперирующих в Соединенных Штатах. Optima Management Group является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Ранее американские СМИ сообщали о том, что ФБР расследует причастность Игоря Коломойского к отмыванию денег, но Федеральное бюро расследований отказывалось комментировать эту информацию, а адвокат Коломойского Майкл Салливан в интервью изданию Daily Beast настаивал на том, что его клиент не причастен к незаконной деятельности.

Коломойский также является в США объектом гражданского иска Приватбанка, владельцем которого он был до национализации банка украинским правительством в 2016 году.

Связи Коломойского с президентом Украины Владимиром Зеленским тревожат западные столицы. Бывший глава американской дипломатической миссии в Киеве Уильям Тэйлор заявил на слушаниях в Конгрессе в прошлом году, что он несколько раз предупреждал Владимира Зеленского о том, что возрастающее влияние Коломойского в структурах власти может привести к падению правительства.