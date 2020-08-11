В Южной Осетии сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом

В Южной Осетии нет новых случаев заболевания коронавирусом, все ранее заболевшие 89 граждан выздоровели и выписаны из больницы, сообщила «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.

По её словам, под наблюдением медиков находятся 192 человека, все они проходят карантин в медучреждениях и в гостинице «Алан».

«В инфекционном отделении нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, медсестра из «красной зоны» выписана накануне», – сказала Гаглоева.

Новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии нет с 17 июля, в период с мая этого года проведено более 4 тыс. тестов на коронавирус.

До 31 августа продлены ограничения на пересечение де-факто границы с Россией, при этом с 1 августа введены некоторые послабления для отдельной категории граждан.

Освобождение от помещения в 14-дневный карантин касается исключительно граждан, перенёсших SARS-CoV-2 (коронавирус), при обязательном условии предоставления результатов всех трех нижеприведенных исследований: 1. Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР 2. Определение антител Ig G к SARS-CoV-2 методом ИФА 3. Определение антител Ig М к SARS-CoV-2 методом ИФА.