С завтрашнего дня в Аджарии возобновит работу общественный транспорт

Неизвестные проникли в предвыборный штаб одного из лидеров «Единого национального движения», кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии Хатии Деканоидзе. В оппозиционной партии подозревают, что в рабочем кабинете Деканоидзе пытались установить «прослушку», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Деканоидзе баллотируется в одномандатном округе Исани от оппозиционной коалиции «Сила в единстве». Случай произошел накануне поздно ночью в предвыборном штабе кандидата на проспекте Кетеван Цамебули. Как сообщила сама Деканоидзе, в здании находились несколько активистов ЕНД, планировавшие предвыборную встречу. В какой-то момент в офисе погас свет, а спустя некоторое время на третьем этаже раздался шум. «Когда наша молодежь поднялась на третий этаж, этот человек уже вылез через окно, а затем скрылся по крыше», - сказала Деканоидзе.

В ЕНД считают, что человек проник в офис по поручению спецслужб и пытался установить в кабинете Деканоидзе аппаратуру для осуществления скрытой аудио- и видеозаписи. Кандидат в депутаты подчеркнула, что правящая партия «Грузинская мечта» «использует именно такие методы» для борьбы со своими оппонентами.

«Единственное и, что важно, обоснованное предположение – это то, что правоохранители, СГБ [Служба госбезопасности] хотели проникнуть [в штаб], чтобы установить специальную аппаратуру, поскольку они хотят знать, о чем говорят в моем кабинете» - добавила она.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье 19-177 УК Грузии – попытка кражи. О задержанных до сих пор не сообщалось.