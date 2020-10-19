В Южной Осетии выявили еще 12 случаев коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще 13 населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил.

«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района», – написал он в социальной сети Twitter.

При этом Алиев обвинил Армению в нарушении временного гуманитарного перемирия.

«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих грязных действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия, дав врагу достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов», – отметил он.

Накануне Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Сообщение подтвердило и министерство обороны Армении.

Армянская сторона, в свою очередь, сообщила, что азербайджанские ВС предприняли атаку на южном направлении, бросив в бой 7 танков, 1 единицу Т-90, 5 БТР-ов. Как написала в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, наступление «на важном участке фронта» было остановлено.

«Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам полковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров», – написала Степанян.

Армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что ночью обстановка в зоне конфликта в целом была относительно стабильной и напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.

«Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны прибегают к соразмерным действиям для подавления огневых точек противника, держа оперативную обстановку под контролем», – говорится в сообщении.