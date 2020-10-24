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С 1 сентября по 12 октября наибольшие пожертвования среди оппозиционных партий получила «Лело»
Согласно промежуточному отчету департамента мониторинга финансов Службы государственного аудита о финансовом мониторинге выборов 31 октября 2020 года, в период с 1 сентября по 12 октября включительно наибольший доход среди оппозиционных политических партий - 2 599 290 лари - получила партия «Лело для Грузии», сообщает «ИнтерпрессНьюс». В этот период партия не получала бюджетных доходов, и данная сумма полностью приходится на пожертвования.
На втором месте по доходам – «Единое национальное движение». Всего за указанный период партия получила 2 миллиона 432 тысячи 831 лари. Отсюда 10 тысяч 687 лари в виде бюджетных доходов, а 2 миллиона 295 тысяч 309 лари в виде пожертвований.
Партия «Стратегия Агмашенебели» за тот же период, с 1 сентября по 12 октября, получила доход в размере 2 миллиона 42 тысячи 318 лари, из которых 26 тысяч 813 лари - в виде бюджетных доходов, а 2 миллиона 15 тысяч 505 лари - за счет пожертвований.
За указанный период «Альянс патриотов» получил 2 миллиона 34 тысячи 847 лари, из которых 148 тысяч - бюджетные доходы, а 1 миллион 886 тысяч 805 лари - пожертвования.
С 1 сентября по 12 октября включительно «Европейская Грузия» получила 1 миллион 773 тысячи 699 лари, из которых 107 тысяч 387 лари - бюджетные доходы, а 1 миллион 646 тысяч 295 лари - пожертвования.
Как отмечается в отчете, в период с 1 сентября по 12 октября включительно все избирательные субъекты (всего 62 избирательных субъекта) получили в виде дохода 23 миллиона 846 тысяч 652 лари.
Согласно промежуточному отчету департамента, партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» в период с 1 сентября по 12 октября получила в виде доходов в общей сложности 10 миллионов 355 тысяч 212 лари. Отсюда бюджетные доходы составляют 215 тысяч 505 лари, а в виде пожертвований партия получила 10 миллионов 139 тысяч 707 лари.
- В промежуточном отчете представлена информация о расходах осуществленных политическими партиями и избирательными субъектами, доходах, результатах текущего мониторинга в предвыборный период к парламентским выборам 2020 года, выборам в Верховный совет Аджарской Автономной Республики, промежуточных выборов в сакребуло и внеочередных выборов мэров муниципалитета.
Другие новости дня
В Грузии за сутки зафиксирован 1 941 случай инфицирования коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксирован 1 941 новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. За сутки выздоровели 412 пациентов, скончались десять человек с COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 26 503 случая инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 10 163. Скончались 193 пациента с диагнозом COVID-19.
В режиме карантина к настоящему времени находятся 4 180 граждан, в стационарах - 3 571 человек, в ковид-гостиницах - 1 848.
Сегодняшний суточный прирост на 183 больше, чем зафиксированный 23 октября рекордный показатель в 1 759 случаев.
По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. До этого момента ежедневно в стране будут фиксироваться рекорды по числу фактов инфицирования. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста может перевалить за три тысячи.
Дональд Туск: Европейский союз продолжит поддерживать Беларусь
Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, ранее в течение пяти лет возглавлявший Европейский совет, в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) рассказал о помощи, которую Европа может оказать Беларуси.
В последние месяцы, по словам Туска, Европа занята преодолением пандемии, что стало главной заботой европейцев. Тем не менее, считает Туск, для поддержки Беларуси можно сделать больше, чем уже сделано. Главное, по его словам, объединить устремления ЕС в целом, усилия правительств стран ЕС и общественное мнение.
Дональд Туск рассказал корреспонденту РСЕ/РС:
«Я продолжаю находиться под впечатлением от недавней встречи со Светланой Тихановской и другими лидерами белорусской оппозиции. В определенной мере они очень романтично настроены, это очень смелые и даже героические люди. В то же время - они реалисты. Они знают, что реально, а что нереально, когда речь идет о содействии со стороны ЕС. Они осознают, что у нас есть свои ограничения, включая и определенные различия между государствами-членами ЕС. Поэтому очень важно, чтобы никто не опускал руки, потому что победа не за горами».
Дональд Туск, родившийся в 1957 году в Гданьске (на родине независимого профсоюза «Солидарность») и прошедший политическую лестницу до поста премьер-министра Польши (с 2007 по 2014 год), рассказал о своем личном опыте:
«Когда я был еще молодым борцом против коммунистов в Польше, я помню, что люди выходили на улицы, а спецназ их избивал. Но еще я помню, насколько эффективным может быть ненасильственное движение сопротивления. И именно такое сопротивление режиму присуще теперь Беларуси».
Дональд Туск сказал, что оптимистично настроен относительно продолжения поддержки Беларуси со стороны Европейского союза.
В Грозном судью футбольного матча избили после игры
В Грозном после футбольного матча молодежных команд «Ахмат» и «Спартак» избили арбитра встречи Богдана Головко. Неизвестные вышли на поле и нанесли судье удар в область паха, а затем стали бить его по ногам и толкать. Позже нападавшие зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство нецензурными словами. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на протокол соревнования, который имеется в распоряжении редакции.
Игра закончилась со счетом 0:0. В последние минуты матча на поле была напряженная обстановка, между футболистами команд завязалась потасовка. Судья Головко сначала удалил одного из игроков «Ахмата», а затем представителя штаба этой команды, который вышел на поле спорить с арбитром. После того, как трансляция матча закончилась, на судью напали.
Российская премьер-лига подтвердила инцидент и заявила, что на Головко напал представитель грозненского клуба. «РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», - говорится в заявлении лиги.
Пресс-служба «Ахмата» заявила, что на поле выбежал болельщик и «попытался оказать физическое воздействие» на судью. Клуб принес свои извинения Головко, болельщикам и участникам матча.
Издание Baza, со ссылкой на очевидцев, сообщает, что одним из нападавших на Головко был Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Он является сыном Хайдара Алханова - советника главы Чечни Рамзана Кадырова по спорту. Sports.ru сообщает, что Хайдар Алханов назвал информацию о нападении на судью «неправдой».
Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении
Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Вашингтоне с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Соответствующую информацию распространяет агентство «Рейтер».
Майк Помпео сначала провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а затем с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
После встреч дипломаты не сделали никаких заявлений для СМИ.
По окончании встреч Майк Помпео написал на своей странице в Twitter, что «обе стороны должны установить прекращение огня и вернуться к содержательным переговорам».
В распространенном Госдепартаментом официальном сообщении говорится, что Помпео подчеркнул необходимость прекращения насилия и защиты гражданского населения.
«Госсекретарь также подчеркнул важность начала содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ на основе принципов Хельсинкского акта - неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов», - отмечается в сообщении.
Параллельно, российские СМИ сообщают, что в Вашингтон вылетел замглавы МИД России, сопредседатель Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Сергей Рябков.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
В Абхазии за сутки выявлено 144 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 495 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.
На данный момент на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 156 человек, 123 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 59 - средней степени тяжести. Выписаны 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая. В гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 28 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 2 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает житедей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня
Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня по всей стране. Переговоры проходили под эгидой ООН в Женеве. В организации отметили, что соглашение вступает в силу немедленно.
Согласно договорённостям, все воинские части и вооружённые формирования должны уйти с линии фронта и вернуться на базы. Все иностранные наёмники должны покинуть территорию Ливии в течение трёх месяцев, подчеркнули в ООН.
Переговоры проходили в формате 5+5. В них участвовали по пять старших офицеров со стороны признанного международным сообществом Правительства национального единства и из Ливийской национальной армии.
- После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооружённых группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы – признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии с центром в Тобруке.
- Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". Её связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина".
- Пригожин заявлял, что у него нет интересов в Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии "ЧВК Вагнера" в Ливии основана на подтасованных данных.
В Азербайджане за сутки выявлено 803 случая инфицирования коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлено 803 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 212, скончались восемь человек. Об этом сообщает агентсво Trend со ссылкой на Оперативный штаб.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 48 221 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, из них 40 831 человек вылечился, 656 скончались, число активных больных – 6734.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведён 9951 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего – 1 270 144.
Днём ранее в Азербайджане выявили максимальное количество новых случаев коронавируса – 825.
США обвинили Россию в хакерских атаках перед выборами президента
Поддерживаемая российским правительством хакерская группировка совершила ряд атак на системы органов власти США на уровне штатов и муниципалитетов. Об этом говорится в совместном заявлении американских Федерального бюро расследований и Агентства по кибербезопасности и защиты инфраструктуры.
В сообщении не указывается, кто именно был атакован, но утверждается, что хакерам удалось похитить данные как минимум с двух серверов. Предполагается, что атака была направлена на поиск возможностей по влиянию на американскую политику или на её делегитимизацию.
Сообщение об атаке пришло за две недели до выборов президента США. 21 октября директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявлял, что Иран с помощью электронных писем пытался запугивать избирателей, поднимать протестные настроения и портить имидж действующему президенту Дональду Трампу.
Утверждалось, что это происходит как минимум в четырёх штатах, которые будут важны в подсчёте голосов выборщиков на президентских выборах.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. В августе глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Ивэйнина заявил, что повлиять на исход голосования пытаются Китай, Россия и Иран. В его заявлении было сказано, что иностранные силы выступают против обоих основных кандидатов на пост президента. Эти страны все обвинения отрицают. Американские официальные лица при этом уверены, что иностранцам не удастся всерьёз повлиять на избирательный процесс.
Human Rights Watch: Баку использует кассетные бомбы в Карабахе
Азербайджанская армия неоднократно применяла кассетные бомбы в жилых районах самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники зафиксировали по меньшей мере четыре таких случая в октябре. Ранее Баку обвинял Ереван в использовании кассетных бомб на территории города Гянджа на западе Азербайджана.
Организация изучила остатки ракет, неразорвавшиеся боеприпасы и последствия от ударов в нескольких местах в Степанакерте, а также сделанные в городе Гадрут фотографии остатков боеприпасов и последствий от ударов. Правозащитники ссылаются на свидетельства шести очевидцев, которые описали последствия взрывов. Эти ракеты класса "земля-земля" и пусковые установки Азербайджан получил от Израиля в 2008–2009 годах, утверждает организация.
Human Rights Watch неоднократно обращалась к правительству Азербайджана с просьбой дать доступ для проведения расследований на местах, но он так и не был предоставлен, отмечается в заявлении.
Факт применения запрещенного вооружения в Нагорном Карабахе подтверждают эксперты Amnesty International.
- Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, накопление или передачу. Россия, США и ряд других стран не подписали конвенцию, вступившую в действие в августе 2010 года.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
В Тбилиси, на улице Сараджишвили произошло убийство
В тбилисском районе Авчала, на улице Сараджишвили убит мужчина средних лет. Он был застрелен в автомобиле.
Один из лидеров «Единого национального движения», кандидат в мажоритарные депутаты Ника Мелия написал в социальной сети Facebook, что «у погибшего в руках тоже было оружие».
«Убийца успел сбежать», – отметил Мелия.
В МВД Грузии сообщили, что расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – 108 (умышленное убийство) и 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). На месте работают эксперты-криминалисты.
Главе Минздрава Чехии предложили уйти в отставку за поход в ресторан
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку. Это результат скандала, фигурантом которого стал политик. Журналисты чешского таблоида Blesk поздно ночью сфотографировали Примулу, посещающим ресторан в Праге.
Несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса и более чем 14 тысяч зараженных, выявленных только за последние сутки, Примула на фото без маски. А ресторан, в котором его сняли в полночь, вообще должен был быть закрыт: в Чехии действует режим локдауна с закрытием большинства магазинов и бизнесов.
Примула, эпидемиолог в военном звании полковника, был назначен министром в сентябре 2020 года. Представители партии социал-демократической партии ČSSD, партнера правящей партии ANO по коалиции меньшинства, в жесткой форме после появления фото потребовали отставки чиновника, пригрозив, что покинут правящую коалицию, если этого не будет сделано. Распад коалиции означал отставку нынешнего премьера Андрея Бабиша. Бабиш, пытаясь избежать отставки, заявил, что Примула должен уйти со своего поста добровольно.
Чешские СМИ сообщают, что Бабиш уже через несколько часов представит президенту новую кандидатуру министра здравоохранения взамен Примулы. Однако Земан может не утвердить отставку министра: по данным чешских СМИ, президент выразил сомнение в том, что Примулу за его проступок надо непременно отстранить от должности.
Мэр Праги Зденек Гржиб объявил в соцсетях, что магистрат Праги выпишет штрафы за нарушение режима карантина министру и людям, с которыми он встречался в ресторане, плюс штраф получит сам ресторан. В Чехии бизнесу, который нарушает режим карантина, грозит штраф до 3 млн крон или порядка 130 тысяч евро. "Даже если некоторые люди считают, что они "более равны", чем другие, правила для всех одинаковые", - процитировал мэр Праги слова Джорджа Оруэлла из книги "Скотный двор".
Глава партии ANO Ярослав Фалтинек, который также был в ресторане, извинился перед парламентом за свои действия и встречу с Примулой. По его словам, инициатором встречи был он: он знает владельца ресторана и действительно встречался с министром в холле заведения уже после того, как ресторан был официально закрыт.
Примула же в ответ на обвинения заявил в интервью еженедельнику Respekt: "Не думаю, что я так уж много сделал".
"Я был в министерстве до 21.20, затем меня пригласили на срочную встречу. Это неправда, что я пришел туда без маски: в машине я был в маске, и в холл, куда меня пригласили, я тоже пришел в ней. Примерно в 11.30 или 11.20 я ушел со встречи. Я только во дворе, где меня сфотографировали, был без маски и когда садился в машину", - попытался оправдаться чиновник.
Также он подчеркнул, что "пошел в ресторан не поесть, а чтобы встретиться с людьми". Встреча, по его словам, была посвящена мерам, принимаемым для борьбы с коронавирусом и улучшению коммуникации. Фалтинек позже сказал, что на ней обсуждалась помощь американских врачей чешским эпидемиологам.
- Предыдущий министр здравоохранения Чехии Адам Войтех 21 сентября заявил о своей отставке из-за резкого роста числа выявленных случаев COVID-19 в стране.
В России за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19
В России (включая аннексированный Крым) на утро 23 октября выявлены 17 340 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября – более 16 тысяч новых случаев заражения за день.
Умерли за последние сутки 283 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, выздоровели 11 263 пациента.
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве – 5478.
Общее число инфицированных в России приближается к полутора миллионам (1 480 646).
Правительство России продлит на весь 2021 год доплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ". При этом механизм их начисления изменят, чтобы избежать конфликтов.
Как рассказал изданию источник в правительстве, выплаты врачам будут осуществляться напрямую через внебюджетные фонды. Распределять выплаты будут Минздрав и Минтруд.
Ранее средства поступали из федерального бюджета в Фонд обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы. Врачебные профсоюзы жаловались на то, что размер полученных выплат различался в зависимости от региона и больниц.
Стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, были введены в апреле. На них могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с COVID-19 или контактирующих с пациентами из групп риска. Размер надбавок составил 80 тысяч для врачей, 50 тысяч для среднего и 25 тысяч – для младшего медицинского персонала.
Уже в мае сотрудники медицинских учреждений из регионов начали сообщать, что не получили обещанных доплат.
Президент России Владимир Путин тогда возложил ответственность за проблемы при начислении доплат на правительство. Он подверг критике распоряжение правительства, в котором изначально говорилось, что доплаты медикам за работу с больными с коронавирусной инфекцией начисляются "за фактически отработанное время". В результате врачи в ряде регионов жаловались, что получили меньше денег, чем было обещано Путиным. После критики президента формулировку распоряжения правительство поменяло.
Российские врачи ведут "Список памяти", куда записывают коллег, умерших от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в нём 733 имени. Это врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, лаборанты.
Проживающие в Тбилиси армяне провели мирное шествие «в поддержку Арцаха»
Проживающие в Грузии этнические армяне устроили очередное мирное шествие в Тбилиси. Оно было организовано Союзом армянской молодежи Грузии.
Участники акции выступили в поддержку «справедливой борьбы Арцаха». Финальной точкой шествия была церковь Сурб Эчмиадзин (Святой Эчмиадзин), где прошла литургия за мир.
Ранее тбилисские армяне устроили акцию у офиса телекомпании «Мтавари архи», заявив, что канал необъективно освещает события, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе и распространяют «азербайджано-турецкую пропаганду». Они также осудили слова Саакашвили, заявившего, что «Нагорный Карабах – суверенная территория Азербайджана».
Акции в поддержку Армении и Нагорного Карабаха проходят и Самцхе-Джавахети. Издание JNEWS сообщило, что в зоне конфликта уже погибли 18 выходцев из этого грузинского региона.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются. Президент России Владимир Путин заявил, что с обеих сторон погибли почти пять тысяч человек.
В Южной Осетии от пневмонии умер 47-летний мужчина
В самопровозглашенной республике Южная Осетия накануне ночью скончался 47-летний мужчина. Как сообщила «Рес» главный врач цхинвальской инфекционной больницы Элеонора Джиоева, пациент умер через час после госпитализации.
«Он поступил в инфекционное отделение примерно в полночь. Пациент лечился дома самостоятельно примерно 10 дней. Медицинское обследование в больнице выявило двустороннюю пневмонию. Он был в тяжелом состоянии. Снимок рентгена показал довольно обширное поражение легких. Организм не справился. Через час после госпитализации, к сожалению, он скончался», – пояснила Джиоева.
В сообщении не указано, провели ли мужчине тест на коронавирус. В больнице лишь отметили, что пациент страдал сахарным диабетом, имел поражение правого легкого на 80%, левого – на порядка 50%.
Сегодня же югоосетинские власти сообщили о пяти новых случаях заражения COVID-19. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева заявила, что с 15 сентября в выявлено 277 случаев коронавируса, за время пандемии – 367.
- В Южной Осетии на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения. Среди инфицированных коронавирусом – югоосетинский президент Анатолий Бибилов и и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев.
В Армении выявлено 2474 новых случая коронавируса, 14 пациентов скончались
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2474, в общем составив 73 310.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 489 и сейчас составляет 50 276.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1145.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 329 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 – за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 21 560, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 368 053 (5760 за сутки).
Грузия перешла в «красную зону», пик ожидается в ноябре – Гамкрелидзе
Грузия перешла в «красную зону» по уровню распространению коронавируса, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«За последние две недели число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет 26. Согласно нашему внутреннему «светофору», мы перешли в из «оранжевой» в «красную» зону», – сказал Гамкрелидзе.
Он предполагает, что рост числа случаев COVID-19 в Грузии продолжится и страна выйдет на пик заболеваемости ко второй или третьей неделе ноября.
Сегодня же грузинские власти «настоятельно рекомендовали» жителям Тбилиси, Кутаиси и Батуми носить маски на улице. Большинство новых случаев коронавируса фиксируется именно в крупных городах страны.
Как заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили, носить маски необходимо в местах, где невозможно соблюдать дистанцию.
- За минувшие сутки в Грузии выявлено 1759 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 24 562, число жертв COVID-19 выросло до 183.
В Теннесси прошли последние перед выборами дебаты Трампа и Байдена
В Соединенных Штатах прошли вторые и последние перед президентскими выборами дебаты кандидатов в президенты США - республиканца, президента Дональда Трампа и демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена.
В отличие от предыдущих дебатов, которые превратились в эмоциональную перепалку двух кандидатов, в течение этих дебатов Дональд Трамп и Джо Байден четко обрисовали свои позиции по главным вопросам, волнующим избирателей, и представили аргументы в пользу своего избрания на пост президента страны.
Первым вопросом, заданным кандидатам, был вопрос о реакции на пандемию коронавируса и вторую волну эпидемии, охватывающую страну. Джо Байден обвинил Трампа в неадекватной реакции на этот кризис и предупредил, что стране предстоит пережить "тёмную зиму". Он настаивал на том, что Дональд Трамп - некомпетентный лидер, повинный в смерти десятков тысяч людей, который не может оставаться во главе страны. "Тот, кто несет ответственность за смерть такого числа людей, не может оставаться президентом Соединенных Штатов", - заявил Байден.
Трамп объявил, что его администрация сделала и делает все возможное для нейтрализации кризиса. Он сообщил, что новая вакцина, возможно, будет готова в течение ближайших недель. Действующий президент обвинил своего противника в том, что тот вновь делает ставку на приостановку американской экономики, а это чревато негативными последствиями. "Лекарство не должно быть хуже болезни", - заявил Трамп.
Вопрос о безопасности избирательной системы вызвал наиболее эмоциональную реакцию кандидатов. Байден обвинил Трампа в том, что тот никогда не критиковал Владимира Путина за вмешательство России в американский избирательный процесс. У Трампа, как утверждает Байден, слишком теплые отношения с лидерами авторитарных стран. В ответ Трамп заявил о том, что семья Байдена получила значительные суммы от нескольких иностранных государств, в том числе 3 с половиной миллиона долларов из России. Байден решительно отверг эти обвинения. "Я не сделал ничего неэтичного в отношении Украины", - заявил Джо Байден, комментируя работу своего сына Хантера в должности члена совета директоров украинской компании "Бурисма".
Кандидаты в президентыв резко разошлись во мнениях относительно проблем расизма в стране, реформы системы медицинского страхования, иммиграции, внешней политики, борьбы с глобальным потеплением.
Обращаясь к избирателем, Трамп предостерег их, предупредив, что избрание Байдена будет означать повышение налогов, снижение экономического роста, ослабление американского нефтяного сектора ради борьбы с глобальным потеплением. Байден заявил, что необходимо выбрать президента, который будет представлять американские ценности.
Эти дебаты были последним перед президентскими выборами - событием, собравшим многомиллионную аудиторию. Для Трампа, отстающего, согласно некоторым последним опросам, от Байдена почти на 8 процентов, удачное выступление в дебатах было исключительно важным. Первая реакция комментаторов - кандидаты добились ничьей.
Путин: в зоне нагорно-карабахского конфликта с обеих сторон погибли почти 5000 человек
Президент России Владимир Путин прокомментировал военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что и с азербайджанской, и с армянской стороны есть множество погибших.
«По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тысячам. За 10 лет войны в Афганистане в советской армии погибли 13 тысяч. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти 5 тысяч. А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей», – сказал Путин.
Выступая в прямом эфире в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент России отметил, что очень хотел бы найти какой-нибудь компромисс и каждый день по нескольку раз говорит с руководителями Армении и Азербайджана. Он также выразил надежду, что США будут содействовать в вопросе урегулирования карабахского конфликта.
Путин также отметил, что их подходы к ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают с подходами Турции. Президент России также подчеркнул, что если за 30 лет переговоры по Нагорному Карабаху не увенчались успехом, это не означает, что нужно начать стрелять.
Президент России отметил, нельзя забывать то, что происходило в судьбе армянского народа в период Первой мировой войны.
Путин подчеркнул, что в прошлом карабахский конфликт начался с жестоких преступлений, совершенных против армянского народа.
«Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начинался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать», – сказал российский лидер.
«В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно. На протяжении многих, многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса, для того чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но поверье мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, еще один шаг, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», – также отметил Путин.
«У России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно. Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи в России на гуманитарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан – равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», –сказал президент России.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
Рост продолжается: 1759 новых случаев коронавируса в Грузии
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 183. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще пять пациентов.
Вновь побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлено 1759 новых случаев. Число подтверждённых случаев в стране достигло 24 562.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 14 421, из них в клиниках лечатся 3234 пациента, дома – 9162, в ковид-гостиницах – 2025. В режиме карантина остаются 4263 человека, в самоизоляции – 25 759. Число выздоровевших пациентов достигло 9751 (+350 за сутки).
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 3306 человек. Выздоровели 1289 человек. 33 летальных случая.
- Рост числа заражений коронавирусом фиксируется в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Накануне местные власти сообщили о 25 новых случаях.
Российский боец ММА Зелим Имадаев одобрил убийство учителя во Франции
Российский боец смешанного стиля, уроженец Чечни Зелим Имадаев, поддержал своего земляка Абдуллаха Анзорова, обезглавившего на прошлой неделе в пригороде Парижа 47-летнего преподавателя истории Самюэля Пати. В своем инстаграме Имадаев назвал убийцу «героем ислама».
Другой российский боец ММА, Альберт Дураев, написал по поводу убийства, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало», поставив в конце поста веселый смайлик.
В связи с высказываниями спортсменов в Следственный комитет России поступило заявление с просьбой проверить их на предмет оправдания терроризма. Петербургский активист Павел Чупрунов, подавший заявление, сообщил, что его цель - проверить, будут ли следователи столь же принципиальны с чеченскими бойцами, как и с комментаторами теракта в здании ФСБ в Архангельске, на которых были заведены уголовные дела.
В четверг в нескольких СМИ появилась информация о том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отреагировал на слова Зелима Имадаева и разорвал с ним контракт, однако позже выяснилось, что это произошло еще летом, а уже в сентябре Имадаев снова выступил на турнире UFC Fight Night.
Отмечается также, что после резонанса и Имадаев, и Дураев, который, ко всему прочему, является чемпионом России по самбо, удалили свои посты об убийстве во Франции из инстаграма.
47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
В прошлую пятницу возле выхода из колледжа на Пати напал 18-летний уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, передающий вместе с семьей во Францию несколько лет назад. Он убил, а затем обезглавил учителя. После этого Анзоров выложил в свой твиттер фотографию отрезанной головы Пати и написал под ней, что «казнил» учителя за оскорбление пророка. Прибывшие на место полицейские пытались задержать Анзорова, но после того, как он направил на них ружье, застрелили преступника.
Президент России Владимир Путин впервые высказался об отравлении Навального
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай», впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава государства по-прежнему не произносил имя политика, назвав его «фигурантом» и «гражданином».
По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.
«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», – цитирует Путина телеканал «Дождь».
Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок» российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.
- Сам Навальный в интервью, которые он дал после того, как выписался из клиники, заявлял, что убежден в причастности к его отравлению лично президента Владимира Путина. Оппозиционер считает, что организовать отравление могли спецслужбы – он говорил о ФСБ или Службе внешней разведки. По мнению политика, его пытались убить или, во всяком случае, сделать инвалидом.
- 15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы «Новичок». Ранее лаборатории трех европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.
Специалисты РХБЗ Минобороны РФ продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры Абхазии
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.
Сегодня военнослужащими сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ), после совершения 50-километрового марша из Гудауты в Сухуми, были проведены мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов города, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Генерального штаба вооруженных сил. Всего за день было обработано около 20 зданий общей площадью более 32 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.
Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Абхазию. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ.
Перед началом движения 17 октября личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.
В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами республики оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.
Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории республики.
Алиев не исключил "культурной автономии" для армян Карабаха. ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления "культурной автономии" Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанский государственный телеканал АзТВ.
В интервью АзТВ Алиев привёл в пример "развитые страны Европы", в которых у людей "есть определённые права в рамках своих муниципалитетов и общин". Какие именно это страны – президент Азербайджана не уточнил, добавив лишь, что у армян, проживающих на территории Азербайджана, "тоже могут быть подобные контакты".
При этом Алиев заявил, что "никогда не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство", и что его армия продолжит отвоёвывать "оккупированные земли".
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. "Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа", – сказал он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров армянских городов организовать добровольческие отряды, а население "взять оружие в руки".
Сразу после этого МИД страны выступил с заявлением, противоречащим словам премьер-министра. В ведомстве подчеркнули, что решить конфликт можно только мирным путём.
В то же время и Баку, и Ереван, несмотря на официально объявленное временное перемирие и продолжающиеся переговоры о решении конфликта, сообщают о продолжении обстрелов. В Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
За сутки коронавирус подтвержден у 134 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 134 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 123 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 62 пациентов – средней степени тяжести. Выписаны 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3306 человек. Выздоровели 1289 человек. 33 летальных случая. В гудаутский госпиталь поступили 11 новых пациентов.
18 октября в гудаутскую больницу была доставлена 61-летняя пациентка в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью второй степени. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 21 октября, на фоне острой сердечно-легочной недостаточности.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 1 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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