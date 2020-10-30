Десять оппозиционных партий заявили об отказе формировать коалицию с «Грузинской мечтой»

В Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека, несколько человек получили ранения, пишет BFMTV.

По данным Reuters, одна из жертв обезглавлена. Le Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщает, что одна женщина была убита внутри базилики, на вторую напали на улице во время попытки скрыться в соседнем кафе. Третий погибший – мужчина, который получил несколько ножевых ранений.

Подозреваемого в нападении задержала полиция, он был ранен и его доставили в больницу.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в твиттере, что все "указывает на теракт". Расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура. Эстрози прибыл на место происшествия.

В Ниццу также собирается президент Франции Эммануэль Макрон.

Вечером 16 октября выходец из России, 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, обезглавил 47-летнего Самюэля Пати – учителя в школе во французском городке Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Десять лет назад Абдуллах Анзоров приехал во Францию с родителями, получившими статус беженцев.

В день убийства Анзоров сообщил в соцсетях, что он пошел на преступление после того, как учитель провел в школе урок о свободе слова для учеников в возрасте 12-13 лет и рассказал им о карикатурах на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда. Несмотря на то, что учитель предложил выйти из класса во время этого урока всем ученикам, которые исповедуют ислам, подростку не понравилась сама постановка вопроса о том, может ли Мухаммед быть объектом карикатур. И он, согласно его заявлению, решил отомстить за пророка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "сам сейчас становится похож на террориста", а верховный муфтий Чечни назвал Макрона "террористом №1". Это произошло после нескольких жестких заявлений в адрес исламских экстремистов, которые президент Франции сделал по следам убийства Пати.

Также слова Макрона стали поводом хакерской атаки исламистов на десятки сайтов во Франции в ночь на 27 октября. На сайтах, в том числе районных управ, появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.