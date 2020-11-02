Нино Бурджанадзе: Вопрос легитимности выборов должно решить население Грузии

«Как дважды бывший вице-президент Парламентской ассамблеи БДИПЧ/ОБСЕ, я заверяю вас, что ни одна международная организация этого не решает, это решает грузинский народ», - так на вопрос, были ли выборы в парламент справедливыми и почему международные организации признали их состоявшимися, ответила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе.

По ее словам, вопрос о легитимности выборов должно решить население Грузии.

«Ни один международный наблюдатель не делает и не может делать такого заявления, легитимность выборов должно решить население Грузии, это председатель БДИПЧ/ОБСЕ подтвердил еще раз на сегодняшней встрече. Как дважды бывший вице-президент Парламентской ассамблеи БДИПЧ/ОБСЕ, я заверяю вас, что ни одна международная организация этого не решает, это решает грузинский народ», - заявила Бурджанадзе.

БДИПЧ/ОБСЕ опубликовал сегодня предварительную оценку парламентских выборов в Грузии. В заявлении отмечается, что выборы проводились в существенно измененной правовой рамке, чему предшествовали широкие общественные консультации, что принесло некоторые улучшения для проведения демократических выборов, хотя необходимо больше усилий для устранения недостатков.