Бывший президент Косово Хашим Тачи арестован в Гааге

Ушедший вчера в отставку президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает гаагская Специальная прокуратура по Косову.

Помимо Тачи арестованы бывшие председатели парламента Косова Кадри Весели и Якуп Красничи и один из полевых командиров Освободительной армии Косова Реджеп Селими, говорится в сообщении прокуратуры.



Накануне Тачи ушёл в отставку и добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона. Ранее он обещал уйти со своего поста , если прокуратура подтвердит обвинения против него в совершении военных преступлений в 1998–1999 годах во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии. Тачи обвинения отвергает.

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против Тачи, бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели и ещё нескольких деятелей в июне нынешнего года.​ Они подозреваются в причастности к убийствам около ста человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам людей во время или после завершения вооруженного конфликта в Косове. Следствие отмечает, что жертвами преступлений были представители разных этнических групп, в том числе косовские албанцы, сербы, рома. Списки жертв включают также политических противников, отмечает Балканская служба Радио Свобода.

Тачи и Весели входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции сербской полиции и югославской армии в мятежной провинции сопровождались массовыми нарушениями прав человека. После вмешательства в конфликт весной 1999 года сил НАТО, Белград потерял контроль над территорией Косова, в область был введён международный миротворческий контингент. В 2008 году Косово провозгласило независимость, признанную примерно 60 процентами участников мирового сообщества. Независимость Косова, помимо Сербии, не признают Россия, Китай и ряд стран ЕС, в частности Испания и Словакия.

Обвинения против Тачи будет изучать Специальный международный трибунал по Косову, который был создан в Нидерландах в 2015 году, однако формально является частью косовской правовой системы. Поводом стал опубликованный за несколько лет до этого доклад ПАСЕ. В нём утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьёзным преступлениям, таким как наркоторговля, похищения и убийство людей.