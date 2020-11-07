Facebook удалил сотни страниц, связанных с «Альянсом патриотов» и «Грузинским выбором»

Администрация Facebook удалила страницы и группы, связанные с партиями «Альянс патриотов Грузии» и «Грузинский выбор». Об этом говорится в отчете Facebook о скоординированном недостоверном поведении, зафиксированном в социальной сети в октябре.

В общей сложности в Facebook удалено 54 аккаунта, 14 страниц и две группы, связанных с «Альянсом патриотов» и «Грузинским выбором». Кроме того, еще 21 аккаунт удален в Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году). Необходимо отметить, что незадолго до парламентских выборов партию «Грузинский выбор» основал бывший член «патриотов» Бежан Гунава.

В отчете отмечено, что они обнаружили эту сеть после публикации отчета неправительственной организацией «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).

Также удалены десятки аккаунтов, связанных с грузинской медиа-организацией Alt-Info Согласно расследованию ISFED, Alt-Info позиционирует себя, как «альтернативный источник информации», но на самом деле занимается антилиберальной, антимиграционной и антизападной пропагандой. В данном случае удалены 50 аккаунтов, 39 страниц, четыре группы и восемь мероприятий, созданных на Facebook, а также 19 аккаунтов в Instagram.

Скоординированным недостоверным поведением Facebook называет операции по информационному влиянию. Как правило, для этого используют группы фейковые аккаунты, однако иногда администрация соцсети удаляет и учетные записи реальных людей, которые пытались манипулировать общественным мнением.

Facebook впервые удалил 418 аккаунтов из Грузии из-за «недостоверного поведения» 20 декабря 2019 года. Все они были связаны с правящей партией «Грузинская мечта» и рекламной компанией Panda.

Весной этого года Facebook удалил еще две крупных сети грузинских аккаунтов. Одна из них была связана с PR-консультантом «Грузинской мечты» Кокой Кандиашвили и основанной им медиа-платформой «Эсперсона». Вторая – с крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».