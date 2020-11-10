Франция ограничила въезд в страну для граждан Грузии

Французские власти внесли изменения в правила, касающиеся въезда в страну иностранцев, в том числе и граждан Грузии. Ограничения были введены на въезд во французскую метрополию из Грузии и других стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС.

С 11 ноября во Францию будут допускаться только граждане страны, а также их супруги и дети, граждане государства-члена ЕС, имеющие действующий паспорт и постоянное место жительства во Франции. Также приехать может владелец официального паспорта - иностранный гражданин, работающий в дипломатическом или консульском представительстве, или в международной организации, имеющую штаб-квартиру или офис во Франции, а также их супруги и дети, и так далее.

Также каждый въезжающий должен иметь заявление об отсутствии симптомов коронавируса. Печатная или цифровая версия уведомления должна быть предоставлена транспортной компании до использования билета на вылет. Помимо обычных документов, его также необходимо подать при контроле на внутренних границах Франции. Отсутствие этого уведомления может привести к отказу авиакомпании в посадке на борт и, в крайнем случае, к решению не въезжать на территорию Франции во время пограничного контроля.

По сообщению МИД, с 11 ноября все желающие въехать во Францию должны иметь при себе ответ на PCR-тест, проведенный за последние 72 часа. Этот тест может потребоваться при посадке в самолет.

Грузия восстановила авиарейсы в Париж в июле текущего года. Кроме 13 городов, в основном Европы, авиасообщение по другим направлениям приостановлено, исключение составляют чартерные рейсы для вывоза граждан Грузии на родину.