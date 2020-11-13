Новости
Число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 27 человек
В Южной Осетии за сутки проведено 206 исследований на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По информации югоосетинских властей, число жертв COVID-19 достигло 27 человек. Ранее сообщалось о смерти 21 пациента. Общее количество заболевших с середины сентября – 1517 человек.
«С учета медиков снят 21 человек, всего с середины сентября от коронавируса выздоровели 274 пациента», – сказала Кочиева.
Сегодня стало известно, что ранее введенный карантин в школах и других учреждениях продлят до 15 декабря. Югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ситуация с вирусом «пока остается серьезной».
Другие новости дня
В Кутаиси 102-летняя женщина победила коронавирус
102-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Кутаиси. Она – постоялец дома престарелых.
Медицинский директор кутаисской инфекционной клиники Нодар Маглаперидзе заявил, что женщину лечили в течение двух недель. Сейчас она чувствует себя хорошо. Пациентку выпишут из больницы завтра.
За последние сутки в Грузии выявлено 3473 новых случая инфицирования. Это – максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 73 154.
Число активных случаев коронавируса – 16 981, из них 4957 пациентов лечатся в клиниках, 3413 – в COVID-гостиницах, 8611– на дому. За 24 часа выздоровели 3342 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 55511.
В Томске задержан мэр. На выборах в гордуму там победили представители Навального
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в пятницу утром прямо во время совещания. Его вывели из здания мэрии в наручниках, подтвердили редакции Сибирь.Реалии в канцелярии администрации города, отказавшись уточнить, прошли ли в мэрии обыски. В Telegram-канале "Милый Томск имени Козловской" опубликовали фотографию с изображением Ивана Кляйна, за спиной которого стоят два сотрудника ФСБ в масках.
61-летний Кляйн возглавляет администрацию Томска с 2013 года. До своего избрания мэром он руководил "Томским пивом", являющимся одним из крупнейших региональных пивоваренных предприятий.
Следственный комитет сообщил, что на Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Он подозревается в том, что попросил своего подчинённого записать участок "Томского пива" в санитарно-защитную зону, чтобы другой предприниматель не смог построить рядом дома.
В сентябре на выборах в городскую думу Томска большинство потеряла партия "Единая Россия", получившая лишь 11 мандатов из 37. В прежнем созыве у партийной фракции было 30 депутатов. Впервые в состав депутатов попали представители штаба Алексея Навального.
- Ранее уже были осуждены два предыдущих мэра Томска – Александр Макаров и Николай Николайчук. Макарова арестовали в октябре 2006 года, спустя 4 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статьям о злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки. В июне 2016 года он досрочно вышел на свободу. Николайчука в 2015 году приговорили к 4 годам условно по статье о халатности.
- В июле 2020 года заместитель мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан по обвинению в получении взятки.
Грузия выразила обеспокоенность из-за встречи Путина и Бжания
Грузинская сторона на заседании Постоянного совета ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за встречи президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, этот вопрос на заседании затронула постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Кетеван Цихелашвили.
Посол отметила, что переговоры в Сочи прошли «на фоне тяжелой ситуации» в Абхазии.
«Россия продолжает полностью пренебрегать суверенитетом и территориальной целостностью Грузии, тем самым нарушая фундаментальный принцип международного права», – заявила Цихелашвили.
На заседании обсудили факты дискриминации этнических грузин и нарушения их прав. Цихелашвили заявила, что из-за ограничения передвижения скончались 16 жителей Ахалгори. По словам дипломата, они не смогли перейти на территорию, подконтрольную властям Грузии, чтобы получить медицинскую помощь. Посол также осудила т.н. бордеризацию и факты незаконных задержаний граждан Грузии.
В заседании Постоянного совета ОБСЕ приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ). Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии.
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
В районах, окружающих Нагорный Карабах, часть жителей сжигает свои дома. ВИДЕО
Армяне, живущие в районах, окружающих Нагорный Карабах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда. Некоторые при этом поджигают свои дома.
Как сообщают корреспонденты Би-би-си, они в нескольких местах видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их, чем оставят азербайджанцам.
На самой дороге от Кельбаджарского района до армянского Вардениса выстроилась огромная очередь из сотен машин.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Эксперты CISA не нашли манипуляций на выборах в США
Высокопоставленные представители федерального ведомства, отвечающего за безопасность на выборах президента США, заявили об отсутствии доказательств манипуляций с голосами избирателей в пользу другого кандидата. Они отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней. Об этом сообщает "Голос Америки".
"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории", – говорится в заявлении Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), отвечавшего за безопасность прошедших президентских выборов. Под заявлением подписались главы Национальной ассоциации руководителей избирательных комиссий в штатах и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов.
"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена", – говорится в заявлении.
Заявление Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности было выпущено через несколько часов после того, как Дональд Трамп сделал ретвит бездоказательного утверждения о том, что компания – производитель оборудования для голосования "удалила" поданные за Трампа 2,7 миллиона голосов по всей стране, "передав" при этом Байдену сотни тысяч голосов, поданных за Трампа в Пенсильвании и других штатах.
Компания Dominion Voting Systems, производитель оборудования для голосования, и канцелярия штата Пенсильвания категорически отвергли утверждения Трампа.
Несмотря на это интернет заполонили слухи и теории заговора о сфальсифицированном голосовании, в ходе которого у Трампа "украли" победу, а республиканцы и штаб Дональда Трампа подали несколько исков в некоторых штатах, заявляя о допущенных во время выборов нарушениях. Один иск удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании, сообщает The Philadelphia Inquirer. Суд постановил не учитывать небольшую часть голосов, отданных по почте. Суд признал незаконным решение секретаря штата. Перед днем голосования она продлила крайний срок для подачи документов, удостоверяющих личность избирателей, с 9 по 12 ноября. Сколько именно бюллетеней не будет учитываться – не уточняется.
В заявлении говорится, что сотрудники избирательных комиссий по всей стране в настоящее время пересматривают и перепроверяют результаты голосования на уровне штатов и округов, прежде чем сообщить официальные результаты выборов.
Несмотря на то что официальные итоги президентских выборов пока не подведены, американские медиа спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сегодня стало известно, что он, по предварительным данным, побеждает в Аризоне. В этом штате с 2000 года побеждали только республиканцы. От этого колеблющегося штата зависят 11 голосов выборщиков. Трамп отказывается признать поражение.
Джеймс Гилмор: Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии
Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил посол США в этой международной организации Джеймс Гилмор.
В заседании Постоянного совета приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ).
«Соединенные Штаты призывают Россию, как сторону конфликта, вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание т.н. независимости грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, и будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны, Грузии. Провокационные действия России - это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое и негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы. Мы призываем Россию и де-факто власти освободить задержанных гражданских лиц, в том числе Зазу Гахеладзе, и восстановить передвижение и доступ к неотложной медицинской помощи через административные границы. Виновные в убийствах и произвольных задержаниях граждан Грузии будут привлечены к ответственности», – заявил Джеймс Гилмор.
Дипломат выступил за восстановление миссии ОБСЕ в Грузии «с полным доступом на международно признанную территорию страны».
Гилмор также обвинил Россию в срыве очередного раунда Женевских дискуссий. Ранее с таким же заявлением выступила грузинская сторона.
Заявления посла США уже прокомментировали в Сухуми. В МИД самопровозглашенной республики Абхазия отметили, что перенос раунда Женевских дискуссий «был напрямую связан с угрозой распространения заболевания».
«Никаких других причин здесь искать не следует. В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме», – сказано в заявлении.
Абхазская сторона также не согласна с утверждением Гилмора о том, что Россия – «сторона конфликта».
«Вновь заявляем о неприемлемости обсуждения вопросов, касающихся Республики Абхазия на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ, в отсутствии представителей нашей страны. Результатом такого подхода являются искаженные представления о происходящем в регионе, которые регулярно транслируются грузинской стороной и ее западными партнерами на международную аудиторию», – говорится в заявлении ведомства.
- Ранее Джеймс Стюарт Гилмор не раз выражал поддержку территориальной целостности Грузии. Он, в частности, говорил, что «территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии». Гилмор считает, что «российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины».
В Ереване освобождены несколько задержанных ранее лидеров оппозиции
В Армении представители 17 оппозиционных политических сил, которые добиваются отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в четверг провели шествие к зданию Службы национальной безопасности в Ереване, тем самым выражая протест против задержания ряда своих лидеров.
Депутат парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян в беседе с журналистами назвала эти задержания «политическим преследованием», передаёт «Радио Азатутюн».
Позднее вечером 12 октября стало известно, что на свободу отпущены член Республиканской партии Эдуард Шармазанов, представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, а также лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
До этого Специальная следственная служба Армении заявила о задержании после протестов в среду более десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в столице с нарушением закона. А именно оппозицию обвиняют в организации акций в условиях действующего в стране военного положения. В числе задержанных оказались глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, Артур Ванецян, представители «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и Арцвик Минасян, бывший депутат от Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов и другие.
12 ноября задержания в Ереване были, в частности, на митинге на площади Свободы, организованном всеармянским движением «Сасна црер». Сообщалось, что на этой акции спецназ задержал порядка 20 человек.
- Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.
- Оппозиция призывает Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов также выступают за формирование антикризисного правительства.
Очередной антирекорд: 3473 новых случая коронавируса в Грузии
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 636. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 13 человек, в Аджарии – 10, в Имерети – 8, в Квемо Картли – 3, в Шида Картли – 2, в Кахети – 1.
За последние сутки выявлено 3473 новых случая инфицирования. Это –максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 73 154.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970;
- 11 ноября – 2911;
- 12 ноября – 3120;
- 13 ноября – 3473.
Число активных случаев коронавируса – 16 981, из них 4957 пациентов лечатся в клиниках, 3413 – в COVID-гостиницах, 8611– на дому. За 24 часа выздоровели 3342 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 55511.
Грузия проиграла Северной Македонии и не поедет на чемпионат Европы
Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, сообщает агентство «Новости-Грузия». Единственный гол, оказавшийся победным, забил на 56-й минуте Горан Пандев.
Специалисты отмечают, что сборная Грузии на поле выглядела откровенно слабее соперников. Также на игре команды негативно сказалось отсутствие двух лидеров - полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Левана Шенгелия, у которых накануне обнаружили коронавирус.
Благодаря этой победе Северная Македония впервые получила право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года. Сборная Грузия свой шанс упустила и теперь сможет добиваться выхода на европейский турнир только через четыре года.
Сборная Грузии по футболу провела свой первый официальный матч в 1994 году. С тех пор шесть квалификационных раундов чемпионата Европы прошли так, что сборная Грузии ни разу не смогла поехать в Европу.
В этом году Грузия была ближе всего к этой цели – сборная заняла первое место в группе D Лиги Наций, обыграла Беларусь в полуфинале, однако в финале проиграла Македонии.
Исторический футбольный матч состоялся сегодня, 12 ноября, на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси без болельщиков – такие меры были приняты из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Сотни человек собрались возле стадиона, чтобы наблюдать за игрой с монитора.
Между тем, как выяснилось во время прямой телевизионной трансляции, с одной из трибун стадиона за игрой следили мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, президент Федерации футбола Леван Кобиашвили и другие члены федерации. Этот факт вызвал недовольство сотен пользователей в грузинском сегменте «Фейсбук».
Патриархия отменила крестный ход в центре Тбилиси из-за распространения коронавируса
В Патриархии заявляют, что в связи с резким распространением коронавируса завтра, 13 ноября, отменяется крестный ход в память о жителях Тбилиси, погибших во время нашествия хорезмийского султана Джалал Эд-Дина в 13-м веке.
«13 ноября в 17:00 состоится небольшая молитва, и в реку спустят венок из цветов с зажженными свечами в знак признательности нашим предкам, принявшим мученическую смерть за Христа», - сказано в заявлении патриархии.
13 ноября Грузинская православная церковь отмечает день поминовения 100 тысяч грузин, убитых в Тбилиси во время нашествия хорезмийцев. Уже несколько лет подряд в этот день в историческом центре столицы проходит многолюдное шествие, которое завершается молитвой на мосту Метехи. Также устраивается концерт и возложение цветов на воду. В торжественных мероприятиях принимает участие Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и представители правительства.
В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни. Было казнено огромное количество жителей города, которые отказались сменить веру. События, описанные в летописях, как «страшнейшие дни в истории Грузии», произошли в районе нынешнего Метехского моста.
Память 100 тысяч грузинских мучеников Грузинская православная церковь отмечает почти 800 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Давид Бакрадзе: Думаю, есть пространство для компромисса
«Есть пространство для компромисса, и если будет ответственный подход, в конце концов, я надеюсь, что стороны смогут прийти к согласию», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи лидеров «Грузинской мечты» и оппозиции в резиденции посла США.
По его словам, все хорошо понимают, что они вступают в очень сложный диалог, где позиции сторон далеки друг от друга в процессе, который имеет решающее значение для демократии и стабильности страны.
По словам Давида Бакрадзе, позиция «Европейской Грузии» не изменилась, они видят выход из политического кризиса в проведении новых выборов.
«Не ждите, что что-то решится за одну или даже две встречи, это сложнейшая тема, страна находится в политическом кризисе, разногласия огромные. Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти компромисс, но, естественно, в процессе достижения этого компромисса наша позиция тверда, что плохо и незаконно для страны. За счет этого невозможно достигнуть компромисса, но я думаю, что пространство для компромисса существует, и если будет ответственный подход, в конечном итоге, надеюсь, стороны смогут прийти к согласию», - заявил Бакрадзе.
- Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе.
- От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
- Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе, который позитивно оценил состоявшуюся сегодня неформальную встречу с лидерами оппозиции. Талаквадзе отмечает, что начало диалога служит, в том числе, сближению позиций.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
В Абхазии за сутки выявлено 53 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 271 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 105 человек, 89 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 – средней степени тяжести. Выписаны 9 человек.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Как сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4951 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3369 человек.
Арчил Талаквадзе позитивно оценивает первую встречу с оппозицией
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе позитивно оценивает состоявшуюся сегодня, 12 ноября, неформальную встречу с лидерами оппозиции в резиденции посла США. Талаквадзе отмечает, что начало диалога служит, в том числе, сближению позиций.
«Это было начало политических консультаций, от первой встречи не должно быть ожиданий, что будут достигнуты основные соглашения, однако начало политического диалога является позитивным, мы обменялись аргументами. Начало диалога служит сближению позиций, и первую встречу я бы оценил позитивно», - сказал Талаквадзе.
Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе.
От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
Сухуми: заявления посла Азербайджана подогревают реваншистские настроения Грузии
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал информацию о встрече посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева с главой правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании) Русланом Абашидзе.
В Сухуми приводят слова Гулиева о том, что «прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесёт позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом».
«Вероятно, не имея ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий и находясь в состоянии эйфории, господин посол позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами на Женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузии с представителем нелегитимного «правительства Автономной Абхазии», которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия», – отмечается в комментарии абхазского МИД.
Абхазская сторона намерена затронуть факт «провокационной встречи» в ходе предстоящего раунда Женевских международных дискуссий.
- Отметим, что сегодня в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия.
В Баку возбудили уголовное дело против «наёмников из Абхазии»
В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия.
В пресс-релизе указано, что группа лиц, «проживающая на территории Абхазии в Грузии», совершила преступления против Азербайджана.
«Проведенными расследованиями было установлено, что проживающие в Абхазии Сейран Коджаманян, Галуст Трапизонян и другие в октябре 2020 года мобилизировали группу из более 20 лиц, которые провели встречу с руководством вымышленного режима «Нагорного Карабаха», где обсудили участие в боевых операциях. Вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в Армению при поддержке соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимися на оккупированных территориях Азербайджана, и объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов, за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть, через Армению, и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории. Было установлено, что они использовались военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и, участвующих в антитеррористических операциях, вооруженных сил Азербайджана», – сказано в сообщении.
В Баку заявляют, что «члены преступного сообщества, используя боеприпасы, военную технику, совершили особо жестоким и общеопасным способом многочисленные преступления против мирных жителей, не участвующих в военных операциях, с намерением национальной вражды, совершая взрывы, пожары или иные действия, создающие угрозу общественно опасных последствий, участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана».
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе по статье 100.2 (Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы), а также 120.2.1 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) – наказывается лишением свободы на срок от 14 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы).
Проведение следствия поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.
- Об отправке в Карабах группы добровольцев из Абхазии стало известно 6 ноября. Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян заявил «Эху Кавказа», что «они успели один день поучаствовать в этих событиях», после чего было подписано трехстороннее заявление о прекращении войны.
В Ашхабаде поставили памятник туркменскому алабаю. ВИДЕО
В Ашхабаде поставили памятник собаке породы туркменский алабай в составе комплекса новостроек, который открыл президент Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом пишет Государственное информационное агентство Туркменистана.
Проект памятника был утвержден президентом еще в ноябре 2019 года. Общая высота монумента составляет 15 метров, девять метров занимает постамент, шесть – сама собака. Вокруг постамента сделали видеоэкран, где показывают ролики с участием собак этой породы.
"Инициатива поставить памятник собаке, проявив таким образом уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана", – говорится в сообщении.
Бердымухамедов 12 ноября открыл "беломраморный" жилой комплекс, где построили шесть двенадцатиэтажных жилых домов. По данным издания, квартиры в этих домах получили 1008 семей.
Туркменский алабай – разновидность среднеазиатской овчарки-волкодава: эта порода была выведена чабанами для охраны скота и защиты животных от хищников. Это крупная, мощная собака высотой до 70 см в холке и весом до 80 кг, с грубой и очень густой шерстью и подшерстком, что позволяет животному легко переносить сильные морозы на открытом воздухе. Бердымухамедов в сентябре 2019 года написал книгу, посвященную алабаям.
Лавров: РФ введёт санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия введёт санкции против Германии и Франции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.
Страны ЕС на основании заключений специалистов пришли к выводу, что Навальный был отравлен в России химическим оружием – веществом из группы "Новичок". В связи с этим ЕС ввёл санкции против шести граждан России, включая первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц.
По словам Лаврова, российские санкции будут "зеркальными". Министр считает, что Германия и Франция были инициаторами принятия санкций против российских чиновников, поэтому российские санкции затронут "руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции". По словам Лаврова, решение о них уже принято, и вскоре этим странам будет официально объявлено, кто попал в список.
Санкции, как правило, означают запрет на въезд и заморозку активов, если они есть.
Лавров в четверг дал интервью российским и зарубежным СМИ. Говоря об отравлении Навального, Лавров сказал, что у России есть "все основания полагать", что он был отравлен либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его из Омска в берлинскую клинику Charite. На чём основывается такой вывод, как объяснить, что Навальный впал в кому до транспортировки в Германию (почему она и понадобилась) и почему Навальному в Германии стало лучше, Лавров не сказал.
Навальный, который после выписки из клиники в Германии проходит там реабилитацию, пока не комментировал слова Лаврова. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш назвала версию об отравлении Навального в Германии "самой идиотской" из всех возможных.
У Москвы пока нет официальной версии случившегося с Навальным; медицинское начальство в Омске, где он был госпитализирован, утверждает, что он не был отравлен, а у него предположительно обострился панкреатит. В то же время глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что покушение на оппозиционера якобы готовили иностранные спецслужбы.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее в четверг пригрозил выходом страны из Организации по запрещению химического оружия. Об этом он заявил в интервью государственному агентству РИА “Новости”. По его словам, Москва готова будет задуматься об этом, если организация будет принимать решения, как в ситуации с Алексеем Навальным (эксперты ОЗХО подтвердили факт его отравления веществом, сходным с "Новичком"), Скрипалями или с обвинениями режима Башара Асада.
Байден: «Я говорю иностранным лидерам, что Америка возвращается»
Избранный президент США Джо Байден прокомментировал свои телефонные разговоры с мировыми лидерами. "Я говорю им: Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру" - написал Байден в твиттере.
Байден и представители его Демократической партии в ходе предвыборной кампании критиковали действующего президента Дональда Трампа за его внешнюю политику, которая, по их мнению, привела к обострению отношений между США и их союзниками и характеризовалась отсутствием стратегии. Помимо прочего, Байден упрекал Трампа в излишней мягкости по отношению к Кремлю и Владимиру Путину. В статье, опубликованной незадолго до выборов, Байден писал, что намерен вновь превратить Америку в лидера демократического мира, и сообщил о планах в первый год своего президентства провести саммит мировых демократий, на котором обсуждалась бы растущая угроза со стороны авторитарных режимов.
После того, как 7 ноября на основании предварительных данных подсчёта голосов американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах, его поздравили многие мировые лидеры. Лично он поговорил, например, с президентом Франции, канцлером Германии, британским премьером, лидерами Австралии, Японии и Южной Кореи. В разговорах с Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном, помимо прочего, обсуждалось сотрудничество по вопросу об Украине.
Президент Дональд Трамп пока не признал победу Байдена. Его команда подаёт иски о пересмотре итогов голосования в ряде штатов, утверждая, что там были допущены нарушения в ходе выборов. Некоторые иностранные лидеры не поздравили Байдена. В частности, президент Мексики заявил, что необходимо дождаться результатов судебных разбирательств. Не было поздравления и из Кремля. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что пока не было официального объявления о победе Байдена на выборах.
CNN в четверг сообщил, что Госдепартамент не оказывает Байдену обычной для избранных президентов поддержки в его общении с иностранными лидерами - поскольку администрация Трампа пока формально не признаёт его избранным президентом. Госсекретарь Майк Помпео недавно заявил, что переход власти в США произойдёт "к новой администрации Трампа", что вызвало критику ряда комменататоров. Помпео впрочем оговорился, что переход власти пройдёт законным путём, кто бы ни был победителем выборов.
В Афганистане убит журналист Радио Свобода Илиас Дае
Журналист Афганского бюро Радио Свобода Илиас Дае погиб после взрыва магнитной бомбы, прикреплённой к его автомобилю. Покушение произошло утром 12 ноября в городе Лашкаргах на юге страны, сообщил в Twitter-аккаунте шеф бюро Сами Махди.
От взрыва пострадали ещё три человека, включая брата Дае и двоих прохожих, один из которых ребёнок, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь губернатора провинции, где случилось нападение. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.
Преступление осудил официальный представитель президента Афганистана Сиддик Сиддики. “Выражаем наши соболезнования семье Дае и афганскому медиасообществу, — написал он в твиттере. — Убийство, несомненно, является делом рук врагов свободы слова и средств массовой информации в Афганистане”.
Покушение произошло через пять дней после убийства в Кабуле бывшего телеведущего Ямы Сиаваша. Его автомобиль также был взорван с помощью магнитной бомбы.
- Афганистан в последние месяцы захлестнула война насилия и террористических атак, продолжающаяся несмотря на первые за 20 лет прямые мирные переговоры между движением "Талибан" и правительством страны.
- До конца года из страны должны быть выведены основные силы американских войск. Вывод военнослужащих предусмотрен договором между Вашингтоном, правительством Афганистана и "Талибаном".
Бжания Путину: «Вы всегда являетесь желанным гостем в Абхазии, приглашаю к нам в гости»
Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания – возможность обсудить «развитие межгосударственных отношений» в спокойной обстановке.
Путин с сожалением отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на экономику.
«Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один, больше 70 процентов всего экономического оборота республики – с Россией. У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения», – заявил российский лидер на встрече с Бжания.
Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной»
Аслан Бжания, в свою очередь, отметил, что в таком формате встреча с Путиным проходит в первый раз.
«Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично Вам, Владимир Владимирович, за ту поддержку и помощь, которую Вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы Вам за это признательны. Друзья, как известно, познаются в беде: вот в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали. Я хотел бы поблагодарить руководство Министерства обороны за тот госпиталь, который развернут у нас. Большую помощь нам оказывают российские медики: вахтовым методом, на протяжении нескольких месяцев к нам в гудаутскую больницу приезжают российские врачи. И это, безусловно, неоценимый вклад в этих условиях. Роспотребнадзор тоже нам оказывает помощь. Мы Вам за всё это признательны», – заявил Бжания.
Он отметил, что руководство Абхазии намерено реализовывать все договоренности с РФ, потому что они «в полной мере соответствует интересам Абхазии».
«Всё это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии», – добавил Бжания.
Кроме того, абхазский лидер пригласил Владимира Путина посетить Абхазию.
«Хотел бы довести до вашего сведения: вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии, приглашаю к нам в гости», – заявил Бжания.
- Бжания находился с визитом в Москве в конце октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Бжания.
- Бжания находился в российской столице и перед открытием де-факто границы с РФ, а также в июне, когда принял участие в параде Победы в Москве.
В резиденции посла США в Грузии проходят переговоры властей и оппозиции
В Тбилиси, в резиденции посла США в Грузии проходят переговоры властей и оппозиции. На встрече, кроме американского посла Келли Дегнан, присутствуют руководители дипломатических миссий ЕС и Франции.
От оппозиции в переговорах принимают участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Это первые переговоры властей и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,18%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Недавнее заявление председателя «Единого национального движения» Григола Вашадзе о необходимости «сменить улицу на трибуну» вызвало раскол не только в рядах объединенной оппозиции, но и в его собственной партии.
В Сочи проходит встреча Владимира Путина и Аслана Бжания
В эти минуты в Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Ранее в Кремле заявили, что в ходе переговоров «планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности».
Ахра Авидзба, 9 ноября ушедший в отставку с поста помощника Аслана Бжания, считает, что Абхазия должна принять беженцев из Нагорного Карабаха и этот вопрос необходимо обсудить на встрече с Путиным.
- Бжания находился с визитом в Москве в конце октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Бжания.
- В рамках визита в Москву Бжания встречался с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, а также принял участие в церемонии открытия грибного комплекса в Подмосковье.
Первое заседание после долгого перерыва – депутаты одобрили поправки в югоосетинский бюджет
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 12 ноября собрались на первую сессию после долгого перерыва, чтобы обсудить поправки в бюджет.
Как сообщила и.о. министра финансов Аза Хабалова, на реализацию мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 будет направлено примерно 61,7 млн. рублей.
Часть средств – финансовая помощь России в рамках программы по социально-экономическому развитию. 3 ноября было оформлено решение о перераспределении ранее выделенных Москвой средств на борьбу с COVID-19.
Агентство «Рес» пишет, что депутаты единогласно проголосовали за поправки в бюджет.
На заседании не присутствовал спикер парламента Алан Тадтаев. Он проходит лечение от коронавируса в Северной Осетии.
В послании Тадтаева, которое зачитал на заседании вице-спикер Петр Гассиев, он призывал депутатов к «консолидации и взаимопониманию».
- Группа депутатов югоосетинского парламента 1 сентября заявила, что работа законодательного органа будет приостановлена до выполнения югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым требования по отставке генпрокурора Урузмага Джагаева.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что 29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы югоосетинского правительства. Впрочем, несмотря на правовую коллизию, кабинет пока работает в прежнем режиме.
- В Южной Осетии сложилась тяжелая ситуация с распространением COVID-19. В частности, местные власти сообщили о дефиците наиболее востребованных препаратов.
- За минувшие сутки в Южной Осетии выявлено 55 новых случаев коронавируса, под наблюдением врачей находятся 1207 человек.
Пашинян заявил, что 20 тысячам карабахских военных грозило окружение
Подписанное трехстороннее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не предполагает окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом сегодня, 12 ноября в ходе обращения к нации заявил глава армянского правительства.
«Данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Он только о прекращении войны в Карабахе. Конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас», – отметил он.
Пашинян также заявил, что российские миротворцы, которые, согласно подписанному заявлению Армении, РФ, и Азербайджана, уже дислоцированы в Лачинском коридоре, обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.
«Российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Карабаха на всей территории. Они также обеспечат стабильность и безопасность наземной связи между Ереваном и Степанакертом», – отметил он.
Премьер Армении также заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении, – пишет ТАСС.
«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», – заявил Пашинян.
Он также назвал приоритетом своего правительства сохранение стабильности в Армении.
Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут.
«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров», – сказал он.
По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
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