Никол Пашинян опубликовал «дорожную карту» армянского правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя самым главным ответственным за сложившуюся ситуацию после войны в Нагорном Карабахе, заявляя, что он также несет ответственность за преодоление ситуации и установление стабильности и безопасности в стране.

Несмотря на призывы оппозиции к его отставке, на своей странице в Facebook глава правительства заявил о намерении провести полномасштабные реформы в стране. Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

«Дорожная карта наших самых важных дел в ближайшем будущем заключается в следующем.

Возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания. Обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Полное восстановление нормальной жизни Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям НКР. Обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан. Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны на территории Республики Армения. Обеспечение социальных гарантий, процессов протезирования и профессиональной переподготовки военнослужащих, получивших инвалидность. Немедленное возвращение пленных солдат и мирных жителей. Обеспечение социальных гарантий их семьям. Скорейшее выяснение судеб без вести пропавших. Обеспечение социальных гарантий их семьям. Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом. Утверждение Программы реформирования Вооруженных сил и начало реформ. Преодоление эпидемии COVID-19 и устранение ее последствий. Восстановление сфер хозяйственной деятельности. Активация демографических программ. Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс и в Закон о партиях. Введение института специализированных судей, как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запуск закона о конфискации незаконного имущества. Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении. Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными лицами диаспоры. Вовлечение армянских отдельных лиц, структур диаспоры в указанные процессы.

Самая главная цель всего этого - обеспечение демократической стабильности в Армении и создание гарантий того, что ничто не угрожает формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа», – написал Пашинян.

Премьер отметил, что для реализации дорожной карты вносит изменения в состав правительства.

«Чтобы перенести эти меры на необратимый институциональный курс, потребуется шесть месяцев. В июне 2021 года я сделаю отчет о реализации дорожной карты, по итогам которого мы примем решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и общественной реакции. Особую благодарность хотели бы выразить сотрудникам системы государственного управления Республики Армения, а также фракции НС «Мой шаг» за их работу и сплоченность, проявленные в этот непростой период. У нас много работы, мы должны добиться успеха. К делу!», – отметил он.