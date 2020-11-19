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В Ереване задержали участников акции протеста против политики Пашиняна
Полиция Армении в четверг задержала 24 участника акции протеста, которые блокировали центральные улицы Еревана с призывом к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Полиция задержала 24 гражданина», – рассказали в пресс-службе.
Демонстранты, скандировавшие лозунги с требованием об отставке Пашиняна, перекрывали проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие улицы в центре Еревана. После вмешательства полиции трассы были разблокированы для движения.
Накануне на площади Свободы в Ереване прошла очередная акция протеста оппозиционных политических сил, а на площади Республики собрались сторонники Никола Пашиняна, среди которых были также военные. К ним вышел сам премьер-министр, чтобы обратиться с призывом не проводить митинг и разойтись.
- Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппоненты премьер-министра считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, оказалось капитуляцией. Они также считают Пашиняна ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы.
- Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. В понедельник в обращении к народу президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
- Премьер-министр Армении сообщил, что не собирается уходить в отставку. Накануне он опубликовал «дорожную карту» армянского правительства.
Другие новости дня
КГБ Беларуси включил авторов Nexta в список «террористов»
Комитет госбезопасности (КГБ) Беларуси внёс авторов Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Об этом в четверг сообщило белорусское издание "Наша Ніва", оно первым обратило внимание на дополнения к списку на сайте КГБ, внесённые накануне.
В списке указаны даты рождения и другие личные данные авторов Telegram-канала, который активно освещает акции протеста в Беларуси. Как отмечает "Медиазона", Протасевич и Путило - единственные белорусские граждане в этом списке, в котором более 700 фамилий - главным образом граждане арабских стран, есть и россияне.
В качестве места пребывания Путило и Протасевича указана Польша, МИД Беларуси ранее призывал Варшаву выдать авторов "Нехты" Минску.
Основанием для их включения в список указано уголовное дело по статье о массовых беспорядках, о возбуждении которого против Протасевича и Путило сообщалось ранее. Канал Nexta ранее был включён в список "экстремистских".
Этот канал активно освещает массовые протесты, в том числе публикует анонсы массовых мероприятий. Он также публикует критическую по отношению к Александру Лукашенко и его режиму информацию. У канала Nexta Live около 2 миллионов подписчиков. Особенную популярность он приобрёл после начала протестов в Беларуси.
В переводе с белорусского "нехта" означает "кто-то". Основатель канала – ныне 22-летний блогер Степан Путило. Сейчас он живёт в Варшаве. Роман Протасевич был главным редактором канала, он ушёл с этого поста в конце сентября.
Россия подала в ВОЗ заявку на сертификацию вакцины «Спутник V»
Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она отметила, что пока ВОЗ не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне. Срок оценки данных зависит от их качества и соответствия критериям организации. Данные по лекарствам являются конфиденциальной информацией.
В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.
11 ноября создатели российской вакцины "Спутник V "отчитались о первых результатах третьей фазы клинических испытаний. По их утверждениям, эффективность составила 92 процента.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила в случае необходимости вакцинацию российской вакциной. По её словам, она всегда прививается вакциной той страны, в которой находится.
На днях американская компания Pfizer сообщила, что рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию созданной совместно с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России. В российском Минздраве сказали, что не будут выступать против.
ЕС призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха
Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха. Заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля опубликовано на сайте Совета Европы.
В тексте приветствуется достигнутый при посредничестве России мир. Евросоюз призвал стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая бы обострила ситуацию в регионе. Из него предложено вывести иностранных участников боевых действий. Отмечается, что прекращение войны — лишь первый шаг к решению регионального кофликта.
"Евросоюз считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", — говорится в тексте заявления. Объединение выразило так же поддержку переговорам в формате созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны — непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль районы вокруг Карабаха и часть территории непризнанной республики.
- В Ереване проходят акции протеста против мирного договора, подписанного премьер-министром страны Николом Пашиняном и его правительства. Президент страны Армен Саркисян в понедельник, 16 ноября, фактически призвал правительство к отставке. 19 ноября полиция разогнала акции протесты против правительства в нескольких городах страны.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Карантинные ограничения в Азербайджане продлили до 28 декабря
В целях предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, срок карантинного режима на территории страны продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года.
Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом говорится в информации Оперативного штаба.
Принято решение о введении следующих ограничений:
- В городах Шеки, Лянкяран, Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз, где введен строгий карантинный режим, меры в связи с ним продлеваются до с 06:00 7 декабря 2020 года;
- Ограничение на пассажирскую деятельность в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года на всей территории страны в субботу и воскресенье прекращается деятельность общественного транспорта;
- С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года в выходные дни (суббота и воскресенье) прекращается оказание услуг, за исключением всех жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов.
- С 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен.
Лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости.
Также организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендовано сократить до 30 процентов число работников, и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.
«Еще раз призываем всех людей строго соблюдать существующие карантинные требования в борьбе с вирусом COVID-19, избегать контактов с посторонними лицами, соблюдать социальную дистанцию в закрытых помещениях и открытых местах», – говорится в информации Оперштаба.
- В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2597 новых случаев заражения коронавирусом (максимум за все время пандемии). Общее количество зараженных – 83 994, 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались.
Майк Помпео посетил еврейское поселение на Западном берегу Иордана
Госсекретарь США Майк Помпео в четверг в ходе своего визита в Израиль посетил еврейское поселение на Западном берегу Иордана. Он стал первым госсекретарём, посетившим еврейское поселение вне международно признанных границ Израиля, на территории, на которую претендуют палестинцы.
Сообщается, что Помпео посетил винодельню Псагот, расположенную неподалёку от одноимённого еврейского поселения. Эта винодельня, в частности, производит вино, названное "Помпео" в честь госсекретаря.
Палестинцы устроили акцию протеста против визита. Представитель Палестинской автономии назвал его "опасным прецедентом".
Ожидается, что оттуда Майк Помпео отправится на Голанские высоты. Это также будет первым визитом госсекретаря США на эту территорию. Голанские высоты были аннексированы Израилем у Сирии после войны 1967 года. Большая часть стран мира по-прежнему не признаёт суверенитета Израиля над ними. Такой позиции до недавнего времени придерживались и США, однако администрация Дональда Трампа объявила о признании израильского суверенитета над высотами.
О намерении посетить Голанские высоты Майк Помпео сообщил в Иерусалиме на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также заявил, что США признают проявлениями антисемитизма призывы к бойкоту Израиля в связи с его политикой по отношению к палестинцам.
Администрация Трампа ранее перенесла посольство США в Израиле в Иерусалим и объявила о том, что не считает строительство еврейских поселений на Западном берегу нарушением международного права. Эта позиция не совпадает с позицией многих союзников США, в частности, стран ЕС.
Трамп предложил также план мирного урегулирования, который сразу же был отвергнут палестинцами. В последние месяцы США удалось добиться налаживания дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами - ОАЭ, Бахрейном и Суданом.
Ожидается, что Джо Байден после своего вступления в должность президента США несколько изменит политику в отношении Израиля и Палестинской автономии, в частности, возобновит финансовую помощь палестинцам, а также, возможно, займёт более жёсткую позицию по отношению к поселениям. В то же время, Байден заявил, что не намерен переносить посольство из Иерусалима обратно в Тель-Авив.
- В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию, Турцию и Грузию, после Израиля направится в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Югоосетинская Генпрокуратура: травмы, обнаруженные на теле Джабиева, были расценены как легкий вред здоровью
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировали заключение российских судмедэкспертов о причине смерти Инала Джабиева.
В комментарии, опубликованном агентством «Рес», говорится: «Смерть Инала Джабиева наступила от внезапной сердечной смерти на фоне отмены наркотического препарата, а в крови и во внутренних органах трупа Джабиева при судебно-химическом исследовании было обнаружено наркотическое средство метадон (является тяжелым наркотиком, вызывающим зависимость сильнее, чем от опиатов)».
В Генпрокуратуре заявили, что «причина смерти Джабиева от отмены наркотического препарата никак не ослабляет уголовной ответственности тех сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в применении физической силы в отношении Джабиева».
«По результатам экспертизы все лица находящиеся в настоящее время под стражей будут детально допрошены по вновь открывшимся обстоятельствам. Им будут предъявлены обвинения в окончательной редакции, после чего дело будут подготавливать для направления в суд», – сказал следователь прокуратуры Алан Бестауты.
Он отметил, что все повреждения и травмирующие воздействия были подробно описаны экспертами, «им дана соответствующая оценка, в том числе и по степени причинения тяжести этих последствий».
«Эксперты определили давность причинения травмирующих воздействий, которые разделены на две группы. Первая группа это давность причинения от трех до пяти суток к моменту наступления смерти, и были расценены экспертами как не причинившие вред здоровью. Вторая группа - до одних суток к моменту наступления смерти. Эти травмы экспертами были расценены как легкий вред здоровью. При этом все указанные травмы, обнаруженные на теле Джабиева, как в совокупности, так и по отдельности не могли являться причиной его смерти», – заявил следователь.
При этом в Генпрокуратуре назвали «фейком» опубликованные в соцсетях отрывки из заключения российских судмедэкспертов. Ранее о «фейке» заявил и югоосетинский президент Анатолий Бибилов. Адвокат семьи Джабиевых Диана Санакоева и вдова Инала Джабиева Оксана в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердили подлинность распространенных документов.
- 30-летний житель Южной Осетии Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС.
- После гибели Джабиева правительство республики подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
В Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии проведено 130 исследований на COVID-19, из них 25 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По информации главы ведомства Марины Кочиевой, всего в Южной Осетии COVID-19 выявлен у 1625 человек.
Кочиева сообщила, что коэффициент распространения COVID-19 снизился. «Однако расслабляться не стоит», – отметила она.
- В Южной Осетии в целях противодействия распространению коронавируса введен обязательный масочный режим в общественных местах. На карантин закрыты все образовательные учреждения, кроме отдельных начальных классов и групп в детских садах. Приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений дополнительного образования, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта.
- Также приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, свадеб и других торжеств. Оперативный штаб продлил данные ограничительные меры до 15 декабря.
Грузия продлила действующие ограничения на регулярное авиасообщение
Грузинские власти продлили действующие ограничения на международное регулярное авиасообщение до 1 января 2021 года.
Соответствующий НОТАМ (NOTAM, Notice to Airme – извещение об изменениях в сборник аэронавигационной информации AIP) распространило Агентство гражданской авиации Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
Решение было принято после очередной переоценки ситуации с распространением коронавируса в мире.
«Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно», – говорится в сообщении ведомства.
Ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана; на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
- Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначало пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается.
- С августа возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.
В США приняли резолюцию из-за отравления Навального
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за инцидента с отравлением Алексея Навального. Законодатели призывали Вашингтон ввести санкций против России в связи с произошедшим с российским оппозиционером.
Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер.
18 ноября также стало известно, что ФСБ отказалась возбуждать дело о применении химического оружия против Навального. С заявлением в спецслужбу обращался созданный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). ФСБ в отказе указала, что проверкой фактов вероятного отравления занимаются другие правоохранительные органы.
Юристы ФБК назвали ответ ведомства "отпиской" и направили в суд жалобу на бездействие следственного управления ФСБ.
- 20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта, который следовал из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Врачи ввели его в искусственную кому. Спустя двое суток оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
- Эксперты в Германии, а затем и других странах пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию яда из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли иметь отношение к покушению на Навального.
- Навальный убеждён, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.
- Российские власти отвергают причастность к отравлению оппозиционера. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и российские врачи заверяют, что в России в организме оппозиционера ядов обнаружено не было. Москва заявляла о готовности сотрудничать с Германией для выяснения обстоятельств случившегося. Кремль также обвинил в предвзятости Организацию по запрещению химического оружия.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 миллиона
В России (включая аннексированный Крым) на утро 19 ноября выявлены 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило два миллиона.
В относительном выражении прирост, согласно данным оперативного штаба, увеличился до 1,2%.
Больше всего заболевших в Москве - 6438 человек за сутки, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - 2312 и 880 новых случаев заражения за сутки - соответственно.
Умерли за последние сутки ещё 463 пациента с COVID-19. Это – новый максимальный показатель суточной смертности в России за время пандемии. Всего, по официальным данным, умерли 34 850 человек.
Второй день подряд выздоровевших больше чем заболевших. За последние сутки из больниц выписались 25 573 пациента.
Министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян
По предложению премьер-министра Армении и указом президента, главой МИД страны назначен Ара Айвазян.
Айвазяну 51 год. 16 октября текущего года он был назначен заместителем министра иностранных дел.
Ранее он был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале, Панаме, а до этого занимал должность посла в странах Балтии, а также в других странах.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что принял решение об отставке Зограба Мнацаканяна с должности главы МИД. После этого Мнацаканян подал заявление об отставке, а Шаварш Кочарян был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.
Москва и Баку обсудили «перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе»
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
В пресс-службе правительства РФ сообщили, что «состоялся обмен мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе».
Стороны также рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.
- В подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России заявлении о прекращении огня в Карабахе сказано: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят». Бжания обсудит эту тему с президентом России Владимиром Путиным.
Новый антирекорд: в Грузии за сутки выявлено 3697 случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 853. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 16 человек, в Имерети – 8, в Аджарии – 8, в Квемо Картли – 3, в Кахети – 2, в Шида Картли – 1.
За минувшие сутки выявлено 3697 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 93 092.
За 24 часа выздоровели 2409 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 73 877.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;
- 2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;
- 3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;
- 5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;
- 8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;
- 13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;
- 14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30;
- 17 ноября – 3117 новых случаев, скончались 45;
- 18 ноября – 3443 новых случая, скончались 37;
- 19 ноября – 3697 новых случаев, скончались 38.
Число активных случаев коронавируса в Грузии – 18 336, из них 5833 пациента лечатся в клиниках, 3518 – в COVID-гостиницах, 8985 – на дому.
В Абхазии подтверждено 39 случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 155 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, 68 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 22 – средней степени тяжести. Выписаны 5 человек.
17 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1947 года рождения. Он поступил в медучреждение 11 ноября с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на всю проводимую терапию, умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5213 человек. 65 летальных случаев. Выздоровели 3488 человек.
Лидеры грузинской оппозиции встретились с представителем Госдепартамента
Оппозиция выражает готовность продолжать переговоры с властями, - таков итог встречи лидеров оппозиции с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Посольства США и ЕС организовали уже две встречи между властями и оппозицией, однако это не сблизило позиции сторон. Оппозиция с 3 ноября заявляет о намерении бойкотировать работу парламента десятого созыва, так как считает итоги выборов в парламент сфальсифицированными. Использовать депутатские мандаты отказываются все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент.
Представитель госсекретаря США остался в Тбилиси после отъезда официальной американской делегации и провел встречу с лидерами оппозиции в отеле «Шератон Метехи Палас». Детали встречи не разглашаются, однако лидеры оппозиции сделали комментарии для прессы:
Григол Вашадзе, «Единое национальное движение»
«То, что Рикер остался в Грузии, является показателем, что наш стратегический партнер хорошо понимает, насколько глубокий кризис в стране и насколько нужна помощь нашего стратегического партнера в выходе из кризиса. Они внимательно выслушали то, что мы сказали, о фактах нарушений, о фактах фальсификаций и как нагло вели себя председатели избирательных и окружных комиссий, когда вручную переписывали цифры в протоколах, и как мы видим выход из этой ситуации. Послание было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир заморожен и борется с коронавирусом».
Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»
«Безусловно, со стороны наших американских партнеров есть призыв к договоренности. Мы предоставили им все те вопросы, которые реально происходят сегодня в стране. Оппозиция зафиксировала свою единую позицию по поводу требований. Мы выразили полную готовность прийти на третий раунд, но мы ждем адекватного ответа и со стороны «Грузинской мечты». Главное не то, что мы сделаем, сейчас главные ключи в руках «Грузинской мечты».
Бадри Джапаридзе, «Лело для Грузии»
«Мы обменялись мнениями по поводу выборов и по поводу планов оппозиции. У нас была хорошая встреча, мы ознакомили наших стратегических партнеров с нашей позицией, почему мы считаем, что выборы сфальсифицированы. Также мы выслушали взгляд помощника госсекретаря США, как США будут способствовать улаживанию кризиса. Это очень важно, чтобы они оставались в этом процессе, чтобы мы могли достичь соглашения, которое нужно нашей стране и народу. Мы не разглашаем деталей диалога. Наша позиция не изменилась: мы готовы работать конструктивно, продолжать отношения с властью в режиме диалога, чтобы получить новые выборы, которые должны пройти в условиях новой избирательной администрации и нового избирательного законодательства».
Зураб Джапаридзе, «Гирчи»
«Никаких призывов войти в парламент не было, со стороны представителя Госдепартамента было предложение использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили, что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране – например, суд и избирательная администрация. В Грузии таких институтов не существует, поэтому эта борьба бессмысленна. Мы ждем третьего раунда переговоров. Заходить в парламент сейчас, в этой реальности, невозможно. Выходом может стать политическое соглашение, которое может быть достигнуто за столом переговоров, модерацию которых осуществляют посольство США и Евросоюза».
Давид Бакрадзе, «Европейская Грузия»
«Нам не понадобилось усилий, чтобы заверить его в той части нашей позиции, которая касается выборов. По поводу того, что были нарушения и они были грубыми, наши позиции близки. Что касается вопроса о том, должны ли мы принять эти нарушения и участвовать в работе парламента, то тут могут быть разные позиции. Мы продолжаем консультации с партнерами по этому вопросу. Грузинский народ и политический спектр должны решить, насколько приемлемо участвовать в работе сфальсифицированного парламента. Наша задача - не улица и дестабилизация страны, а спокойствие и стабильность. Но то качество нарушений, которое было зафиксировано на выборах, сделало невозможным [работу в парламенте] без новых выборов».
- Госсекретарь США Майк Помпео накануне прибыл в Грузию с официальным визитом в рамках ноябрьского турне. Сегодня Помпео провел встречи с представителями правительства Грузии, патриархии и гражданского сектора. На встрече с премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани госсекретарь подчеркнул важность избирательной и судебной реформ.
- Оппозиция, в свою очередь, вывела сторонников в центр Тбилиси на «молчаливую» акцию, участники которой приветствовали приезд госсекретаря и выразили протест против фальсификации выборов.
Авиарегулятор США разрешил вновь эксплуатировать Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США разрешило возобновить полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Глава управления Стивен Диксон в разговоре с агентством Reuters заявил, что полностью уверен в безопасности самолетов. При этом, по словам Диксона, производителю и в дальнейшем следует совершенствовать системы безопасности.
Boeing 737 MAX эксплуатируют 59 авиакомпаний. Прежде чем самолеты смогут перевозить пассажиров, перевозчикам необходимо внести необходимые изменения, указанные Федеральным авиационным управлениям. Пилоты должны пройти дополнительное обучение. Ожидается, что этот процесс займет до нескольких недель до нескольких месяцев.
Всего на балансе авиакомпаний находятся 387 бортов Boeing 737 MAX.
Пока что только компания American Airlines добавила в расписание с конца декабря полеты лайнеров между Майами и Нью-Йорком. Американский авиаперевозчик Southwest, у которой есть 34 самолета - больше, чем у любой другой авиакомпании, - не будет обслуживать пассажиров на Boeing 737 MAX до весны 2021 года.
Мораторий на полеты самолетов модели 737 МАХ был введен практически во всех странах мира, включая США, в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Жертвами стали 346 человек. Причиной крушений, согласно расследованиям, стали ошибки в программном обеспечении.
В мае компания Boeing возобновила производство на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В конце июня Федеральное управление гражданской авиации США разрешило сертификационные летные испытания.
В сентябре специальная комиссия Конгресса США по результатам своего расследования заявила, что причинами авиакатастроф стали ошибки компании-производителя и Федерального авиационного управления.
Оценку эффективности вакцины Pfizer от COVID-19 подняли до 95%
В ходе финальной стадии испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, оценка ее эффективности повышена до 95%. Об этом говорится в сообщении Pfizer.
В начале ноября BioNTech и Pfizer сообщали, что разрабатываемая ими вакцина BNT162b2 показала при испытаниях эффективность более 90%.
В новом сообщении американской фармацевтической компании отмечается, что в ходе испытаний было выявлено 170 заражений участников тестирования COVID-19. Однако из них 162 случая пришлись на представителей контрольной группы, получавших не вакцину, а плацебо. Среди тех, кому действительно была сделана прививка, заболели только восемь человек, в том числе один — тяжело, пишет РБК.
В Pfizer особо отметили, что вакцина продемонстрировала высокую эффективность во всех группах — независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые ей люди. В частности, для людей старше 65 лет эффективность вакцины, по оценке Pfizer, составила 94%.
При этом пожилые люди легче переносили прививку и реже жаловались на побочные эффекты. На серьезные проблемы со здоровьем жаловались немногие. Так, у 2% участников тестов после введения второй дозы вакцины возникла головная боль, а 3,8% после введения первой или второй дозы жаловались на повышенную утомляемость. У двух третей вакцинированных после введения вакцины жалоб, по данным Pfizer, вообще не возникло, а у остальных побочные эффекты скоро прошли.
В ближайшие несколько дней Pfizer и BioNTech планируют обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование своей вакцины «в чрезвычайных ситуациях». Впоследствии собранные в ходе испытаний данные будут переданы и регуляторам фармацевтического рынка в других странах.
«Наша цель с самого начала заключалась в разработке вакцины, которая обеспечила бы быструю и эффективную защиту от COVID-19 с хорошей переносимостью для всех возрастов. Мы считаем, что достигли этого с помощью нашей вакцины-кандидата BNT162b2», — заявил глава BioNTech Угур Шахин.
Дело пропавшего чеченца Салмана Тепсуркаева дошло до ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу по делу о пропавшем модераторе чата оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмане Тепсуркаеве. Об этом сообщает издание «Кавказский Узел».
Правозащитники потребовали от России обеспечительных мер по установлению местонахождения Тепсуркаева, а также гарантии его освобождения и безопасности. Сначала ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы, но несколько дней спустя суд отменил свое же решение и дело коммуницировал.
ЕСПЧ обратился к России с вопросами о том, причастны ли государственные органы власти к похищению Тепсуркаева, подвергался ли он пыткам. Власти должно ответить до 12 декабря.
- В начале сентября в соцсетях появилось видео, на котором 19-летний Тепсуркаев занимается самоистязанием. Муфтий Чечни оправдал насилие в отношении молодого человека. Где сейчас находится Тепсуркаев, неизвестно. Представители России в Европейском суде по правам человека отрицают причастность властей к его исчезновению.
- В ноябре Следственный комитет возобновил проверку заявления о похищении Тепсуркаева.
- Оппозиционный телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти.
Госдеп США призывает грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента
Государственный департамент США призывает грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента.
«Видеть, как они снова призывают к бойкоту – это как пересматривать заново один и тот же фильм», – сказал представитель ведомства на брифинге в Тбилиси, текст которого опубликован на официальном сайте Госдепа.
«Мы призываем их войти в парламент, внести значимые изменения в избирательное законодательство, чтобы следующие выборы были лучше», – сказано в заявлении. Вашингтон при этом указывает и на необходимость реформы Центральной избирательной комиссии.
В Госдепартаменте заявляют, что в Грузии было много «некорректных выборов» в течение последних 30 лет.
«Мы видели аналогичные типы нарушений и на этих выборах: подкуп голосов, запугивание избирателей, злоупотребление административным ресурсом», – сказал представитель ведомства.
Отметим, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер проводит переговоры с лидерами грузинских оппозиционных партий. Он остался в Тбилиси после отъезда Майка Помпео. Сам госсекретарь США в рамках визита в Грузию с оппозицией не встретился.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
Помпео: «Поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной»
Госсекретарь США Майк Помпео в своём Twitter-аккаунте рассказал о переговорах, проведенных в Тбилиси.
«Сотрудничество США и Грузии имеет первостепенное значение, а наша поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной», – написал он по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Помпео сообщил, что на встрече с премьер-министром Георгием Гахария и главой МИД Давидом Залкалиани обсудил «важность проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в Грузии».
«Я подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации», – отметил Помпео.
Сегодня же в Госдепартаменте сообщили, что «Соединенные Штаты оказывают помощь Грузии в углублении её евроатлантических связей».
«США и Грузия активно поддерживают программы обмена между нашими странами», – говорится в еще одном сообщении.
- Госсекретарь США Майк Помпео уже завершил свой двухдневный визит в Грузию. В рамках турне он уже посетил Францию и Турцию, после Грузии направляется в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Бжания обсудил с делегацией Росавиации перспективы восстановления сухумского аэропорта
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня принял заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Олега Сторчевого.
По информации пресс-службы, делегация российская делегация прибыла в Абхазию для изучения текущего технического состояния сухумского аэропорта и определения дальнейших шагов по его капитальному ремонту и функционированию.
Ранее Бжания сообщил, что обсудил эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня Бжания отметил, что «проблема очень серьезная и многоплановая». Он считает, что тема возобновления работы аэропорта – «приоритетная государственная задача».
Нам нужно воздушное окно в Россию, и через Россию - в мир
«Её неразрешенность несет существенные экономические потери, тормозит развитие Абхазии и негативно влияет на имидж нашего государства. Сухумский аэропорт обладает целым рядом характеристик, предопределяющих весьма интересные перспективы его использования. Мы надеемся, что опираясь на вашу помощь и поддержку эту проблему решить. Для нас это очень важно. Нам нужно воздушное окно в Россию, и через Россию - в мир. В большей степени это даже политический проект, а не экономический. Её реализация будет символизировать очень много добрых , хороших дел на Южном Кавказе», – сказал Бжания.
Глава делегации Росавиации поблагодарил Бжания за встречу. «Как вы правильно сказали, задача – сделать все, для того, чтобы вернуть те объемы перевозок, которые существовали в этом аэропорту в старые добрые времена», – отметил Олег Сторчевой.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) рассматривает сухумский аэропорт как часть воздушного пространства Грузии.
Никол Пашинян опубликовал «дорожную карту» армянского правительства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя самым главным ответственным за сложившуюся ситуацию после войны в Нагорном Карабахе, заявляя, что он также несет ответственность за преодоление ситуации и установление стабильности и безопасности в стране.
Несмотря на призывы оппозиции к его отставке, на своей странице в Facebook глава правительства заявил о намерении провести полномасштабные реформы в стране. Об этом сообщает «Радио Азатутюн».
«Дорожная карта наших самых важных дел в ближайшем будущем заключается в следующем.
- Возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания.
- Обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Полное восстановление нормальной жизни Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям НКР.
- Обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан.
- Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны на территории Республики Армения.
- Обеспечение социальных гарантий, процессов протезирования и профессиональной переподготовки военнослужащих, получивших инвалидность.
- Немедленное возвращение пленных солдат и мирных жителей. Обеспечение социальных гарантий их семьям. Скорейшее выяснение судеб без вести пропавших. Обеспечение социальных гарантий их семьям.
- Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом.
- Утверждение Программы реформирования Вооруженных сил и начало реформ.
- Преодоление эпидемии COVID-19 и устранение ее последствий.
- Восстановление сфер хозяйственной деятельности.
- Активация демографических программ.
- Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс и в Закон о партиях.
- Введение института специализированных судей, как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запуск закона о конфискации незаконного имущества.
- Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении.
- Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными лицами диаспоры. Вовлечение армянских отдельных лиц, структур диаспоры в указанные процессы.
Самая главная цель всего этого - обеспечение демократической стабильности в Армении и создание гарантий того, что ничто не угрожает формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа», – написал Пашинян.
Премьер отметил, что для реализации дорожной карты вносит изменения в состав правительства.
«Чтобы перенести эти меры на необратимый институциональный курс, потребуется шесть месяцев. В июне 2021 года я сделаю отчет о реализации дорожной карты, по итогам которого мы примем решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и общественной реакции. Особую благодарность хотели бы выразить сотрудникам системы государственного управления Республики Армения, а также фракции НС «Мой шаг» за их работу и сплоченность, проявленные в этот непростой период. У нас много работы, мы должны добиться успеха. К делу!», – отметил он.
- Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов.
- Отставки Никола Пашиняна требуют армянские оппозиционные партии. Они проводят акции протеста в центре Еревана.
- К политическому кризису в стране привело заявление о полном прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана.
- Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Госсекретарь США Майк Помпео завершил визит в Грузию
Государственный секретарь США Майк Помпео завершил свой двухдневный визит в Грузию. Его самолет уже вылетел из международного аэропорта Тбилиси. С гостем попрощались глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.
В рамках визита Помпео встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, Католикос-Патриархом Грузии Илией II и с представителями гражданского общества.
Грузинская оппозиция решила привлечь внимание Помпео молчаливой акцией протеста. Участники держали флаги Грузии и США и плакаты: «выборы сфальсифицированы», «олигарх украл выборы».
- В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию и Турцию, после Грузии направляется в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
СФ разрешил Путину отправить военных в Карабах. Они уже неделю там
Совет Федерации в среду дал согласие президенту России Владимиру Путину на размещение в зоне нагорно-карабахского конфликта миротворческого военного контингента с необходимым вооружением и спецтехникой.
По конституции, Совет Федерации должен рассматривать вопросы об использовании российских войск за рубежом - по запросу президента. При этом российские военные уже находятся в Нагорном Карабахе - они были введены туда после того, как в ночь на 10 ноября Путин и лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий.
Сразу после подписания этого заявления пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с утверждением, что отдельного согласия Совета Федерации на ввод миротворцев в Нагорный Карабах не нужно, поскольку, по его словам, "30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права". Ссылка на решение верхней палаты парламента от 30 сентября 2015 года есть и в указе Путина о размещении миротворцев в Карабахе.
В 2015 году решение было принято в день начала российской военной операции в Сирии. При этом в нём действительно не указана конкретная страна, куда будут введены российские войска - в отличие от предыдущего подобного решения от 1 марта 2014 года, где говорилось об Украине.
Объясняя, почему разрешение Совета Федерации на размещение миротворцев в Карабахе всё же понадобилось, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что речь идёт о длительной операции (миротворцы введены как минимум на 5 лет). То же, что миротворцы были введены в Нагорный Карабах, не дожидаясь решения Совета Федерации, Клишас объяснил тем, что президент имеет право отправлять войска за границу "для решения оперативных вопросов" по своему усмотрению. По словам Клишаса, такая необходимость возникла, поскольку 9 ноября азербайджанские военные сбили российский военный вертолёт и погибли двое российских офицеров.
При этом вертолёт был сбит далеко от зоны конфликта, и ранее российские представители никак не связывали его гибель с договорённостями о Карабахе.
Согласно договорённостям, российский миротворческий контингент насчитывает около 2 тысяч человек, он размещён по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в так называемом Лачинском коридоре, связывающем его с Арменией.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
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