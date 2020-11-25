В Ахалцихе скончались ковид-инфицированные отец и дочь - их не приняли в больницу 

В селе Цхалтбила Ахалцихского района от коронавируса умерли отец и дочь. Как сообщили журналистам члены семьи, пожилой мужчина обращался в клинику, однако там отказались его принять.

«Наш врач сказал, чтобы вызвали скорую. В скорой сказали, что надо обязательно в больницу. Дочь была дома при смерти, отец сам пошел с другой дочкой в больницу, там ему сказали, что сегодня Гиоргоба, врачей нет, он вернулся назад на такси, с плачем. Позавчера умерла дочь, а вчера утром – он сам», – сказала родственница погибших Лида Погосян в интервью телекомпании «Рустави-2».

По словам местного врача Вахана Ваханяна, он лично осматривал ковид-инфицированных отца и дочь, после чего вызвал скорую помощь, чтобы их госпитализировали в клинике в Ахалцихе. «Бригада скорой помощи не зашла домой. Членам семьи сказали, что пациент сам должен прийти в клинику. Односельчане отвезли пожилого человека в реферальный госпиталь Ахалцихе. Там медсестры сказали, что у них нет мест, после этого он вернулся и на следующий день, в шесть утра, скончался», – сказал в интервью «Рустави-2» Вахан Ваханян.

Между тем глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что если клиника не принимает ковид-инфицированного пациента, следует звонить на горячую линию Минздрава. Министр утверждает, что за этим последует реагирование и пациент будет госпитализирован.

«Звонок записывается и, соответственно, будет своевременное реагирование. Мы действительно обеспечим безопасность всех пациентов, а также их размещение в нужную локацию. Ни у кого нет права оставить пациента без клиники», - сказала Тикарадзе в интервью «Рустави-2».

Сегодня также от коронавируса скончалась врач одной из клиник Кобулети, сообщает региональное издание «Батумелеби».

По данным издания, 57-летняя Мадона Такидзе скончалась сегодня, 25 ноября. По данным клиники «Бау», Мадона Такидзе поступила к ним 17 октября и находилась на аппарате искусственного дыхания. «У пациентки не было сопровождающих заболеваний. Вирус максимально поразил легкие», - сообщили в клинике.

Это далеко не первый случай, когда в Аджарии с диагнозом «коронавирус» погибает медицинский сотрудник – в регионе уже скончались пять врачей и одна медсестра, инфицированные коронавирусом.

В среднем в Грузии за сутки заражается около 100 сотрудников медперсонала.