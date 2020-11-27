Новый министр экономики Армении родом из грузинского села Карцахи

Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия провели в Цхинвали переговоры с сопредседателями Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности. Визит дипломатов проходит в рамках подготовки очередного раунда дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря.

Югоосетинские власти на встрече в очередной раз потребовали убрать грузинский полицейский пост близ сёл Чорчана и Цнелиси.

«Чтобы говорить о безопасности на границе в целом, надо начинать с того, чтобы незаконный грузинский пост в селе Уиста был снят с территории Южной Осетии, что послужит хорошим импульсом для нормализации ситуации вдоль госграницы с Грузией, что соответствует интересам всех жителей по обе стороны границы», – сказал агентству «Рес» по итогам встречи полпред югоосетинского президента Мурат Джиоев.

Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к очередному раунду Женевских дискуссий.

«В этом году из-за пандемии коронавируса не было ни одного раунда Женевских дискуссий, хотя югоосетинская делегация периодически проводила видеоконференции с сопредседателями, а также работал механизм в формате МПРИ, действовала горячая линия», – уточнил Джиоев.

На встрече цхинвальские власти также обвинили грузинскую сторону в том, что она «продолжает создавать неблагоприятный имидж Южной Осетии».

«Нами были отмечены негативные, оскорбительные, не соответствующие действительности высказывания, которые прозвучали недавно на постоянном Совете ОБСЕ, в то же время югоосетинская делегация считает, что несмотря на имеющийся фон пандемии, надо решать многие вопросы как безопасности, так и гуманитарного характера. В частности, вновь было обращено внимание сопредседателей на то, что в мандат Женевских дискуссий входит решение проблемы беженцев, которая не решается, после того, как начиная с 2010 года Грузия ежегодно начала выносить свою политизированную резолюцию по беженцам на трибуну ООН», – заявил Мурат Джиоев.

По его словам, югоосетинская делегация еще раз призвала сопредседателей оказать содействие в том, чтобы резолюция, «явно не работающая на стабилизацию в регионе, не выносилась Грузией на трибуну ООН».

«И тогда решение проблемы всех беженцев, начиная с 1990 года, можно было бы рассматривать на площадке Женевских дискуссий», – сказал он.

Джиоев отметил, что на встрече также поднимались вопросы выяснения судьбы без вести пропавших граждан.