Новости
В Тбилиси неизвестный ограбил экспресс-филиал «Банка Грузии»
Неизвестный ограбил экспресс-филиал «Банка Грузии» в районе Дигоми в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Злоумышленник ворвался в филиал банка, который расположен на улице Робакидзе, недалеко от отделения полиции. Налетчику удалось унести наличные деньги, однако пока не известно, о какой сумме идет речь, –пишет «Новости-Грузия».
Работники близлежащих торговых объектов говорят, что не слышали звуков стрельбы и не заметили что-то подозрительное. О пострадавших во время ограбления не сообщается.
Следствие в связи с произошедшим начато по пункту «в» части 3 статьи 179 УК Грузии – «разбой совершенный в целях завладения вещью в крупном размере». Задержать злоумышленника пока не удалось.
- В Грузии за последнее время произошло два резонансных нападения - на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и на офис микрофинансовой огранизации MBC в Тбилиси.
Другие новости дня
Грузия присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Грузия присоединилась к решению Евросоюза о продлении санкций против террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида». Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Евросоюз продлил ограничительные меры против террористических группировок и связанных с ними лиц до 31 октября 2021 года.
Помимо Грузии, к решению присоединились Украина, Молдова, Армения, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн.
Как отметил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, эти страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их.
Санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.
Санкции запрещают торговлю нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, включая займы и кредиты. Членам этих организаций запрещен въезд на территорию Евросоюза, это ограничение распространяется также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.
- Ранее Грузия присоединилась к антироссийским санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг.
В Южной Осетии выявили 18 новых случаев коронавируса, один пациент скончался
За прошедшие сутки в Южной Осетии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек, сообщила агентству «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев коронавируса уже достигло 1725, из них 629 человек выздоровели.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сегодня сообщила о еще одном летальном случае.
«72-летняя пациентка была госпитализирована в РММЦ 11 ноября с диагнозом коронавирусная инфекция (COVID-19 положительный). Двусторонняя пневмония вирусной этиологии, КТ-1. Неходжкинская Т-лимфома. Анемия 3 степени, тяжелое течение. Вторичный иммунодефицит. Соматогенная астенизация. Пациентка получала комплексное лечение по коронавирусной инфекции, сопутствующей патологии. Несмотря на проводимую терапию, тяжесть состояния определялась и усугублялась тяжёлым течением сопутствующей патологии. 27 ноября была констатирована смерть», – отметила она.
- Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом в самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Тихановская сообщила, что ее пригласили на встречу с Байденом
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что ее пригласили на встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу "Белсат".
"Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", – сказала она.
Ранее американское издание Washington Post предложило пригласить Тихановскую на предстоящую инаугурацию Джо Байдена. Заседание Коллегии выборщиков, в ходе которого, согласно американскому законодательству, избранный президент будет официально признан победителем выборов, пройдет 14 декабря, а инаугурация нового президента – 20 января.
Газета опубликовала редакционную статью о событиях в Беларуси, в которой отметила упорство белорусов, четвертый месяц выходящих на протесты несмотря на репрессии и задержания. Статья заканчивается призывом к новому президенту США.
"Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, чтобы показать миру, что Соединенные Штаты снова поддерживают демократию".
Светлана Тихановская уже встречалась с мировыми лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, с министрами иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции и других стран ЕС, выступила в бундестаге и в онлайн-формате в Национальной ассамблее Франции.
Власти запретили жителям Туркменистана старше 45 лет ездить по стране
Власти Туркменистана запретили жителям страны старше 45 лет ездить между регионами. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода — Радио Азатлык со ссылкой на своего корреспондента. Издание «Медиа-Туркмен» утверждает, что запрет введён для жителей старше 50 лет, и им запрещено выезжать из родного города.
По словам корреспондента Азатлыка в Лепабском велаяте на востоке страны, учреждения здравоохранения, полиция и другие официальные органы объясняют причины новых ограничений тем, что у лиц старше 45 лет слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Вероятнее всего, запрет введён из-за пандемии коронавируса, хотя власти Туркменистана утверждают, что в стране нет ни одного заразившегося.
В начале ноября в Туркменистане было запрещено перемещаться между регионами без уважительной причины, запрет действует до 2021 года. В марте в стране было закрыто железнодорожное и автобусное сообщение, перекрыты многие автодороги между крупными городами. В августе — введено обязательное ношение масок, — по официальной версии, из-за повышенного содержания пыли в воздухе.
Новый министр экономики Армении родом из грузинского села Карцахи
Президент Армении Армен Саркисян накануне назначил Ваана Керобяна министром экономики Армении. Бывший министр Тигран Хачатрян подал заявление об отставке 23 ноября.
Ваан Керобян является основателем сервиса доставки еды Menu Group. Эта компания (под брендом menu.ge) ранее оперировала в Грузии, по покинула рынок летом текущего года. В октябре Керобян сообщил в своём Facebook-аккаунте, что уехал воевать в Нагорный Карабах.
Грузинский портал Jnews пишет, что Керобян родом из села Карцахи Ахалкалакского муниципалитета.
«В правительстве Армении Ваан Керобян уже второй новоназначенный министр родом из Джавахети. 20 ноября Давида Тонояна на должности министра обороны сменил Вагаршак Арутюнян, который родился 28 апреля 1956 года в Ахалкалаки», – сообщает Jnews.
- Свои должности в правительстве Армении также покинули министр иностранных дел Зограб Мнацаканян (преемник – Ара Айвазян), министр труда и по социальным вопросам Заруи Батоян (преемник – Месроп Аракелян) и министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян (преемник – Ваграм Думанян).
В России впервые выявлены более 27,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России (включая аннексированный Крым) впервые суточный прирост новых заражений коронавирусом превысил 27 тысяч - 27 543 случая. Это максимум за весь период пандемии. Умерли за последние сутки 496 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Это на две тысячи больше, чем накануне. При этом продолжается положительная динамика по количеству выписанных. За минувшие сутки в России выздоровели и выписаны 26 682 пациента с COVID-19, что является максимумом за весь период эпидемии.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве - 7 918. Это очередной антирекорд. Умерли за последние сутки 77 человек.
По официальным данным, в России зарегистрировано 2 215 533 случаев коронавирусной инфекции, умерли 38 558 пациентов, выписаны более одного миллиона семисот тысяч.
Новый антирекорд в Грузии: 4780 случаев коронавируса за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1161. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов (днём ранее 39).
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4780 новых случаев коронавируса (днём ранее 3801). Это – максимальный показатель за все время пандемии.
За сутки выздоровели 3489 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 123 470, выздоровевших – 102 270.
- Накануне грузинские власти объявили о введении новых ограничений в стране на фоне роста числа заражений коронавирусом.
Диего Марадону похоронили под Буэнос-Айресом. ВИДЕО
В Аргентине объявлен трёхдневный траур
Аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили 26 ноября на кладбище Белла Виста под Буэнос-Айресом рядом с его родителями. Церемония была закрытой, в ней приняли участие 25 человек – ближайшие родственники Марадоны, сообщает телеканал TN24.
Само кладбище было взято под охрану с самого утра. Полиция не разрешала людям подойти ближе, чем на несколько сотен метров ко входу.
Церемонию прощания с футболистом пришлось завершить раньше из-за проблем с обеспечением безопасности.
Вчера тысячи людей пришли в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе, чтобы проститься с Диего Марадоной. В Аргентине объявлен трёхдневный траур.
Некоторые болельщики на площади перед дворцом пытались прорваться в помещение, где проходит прощание. Полиция применила резиновые пули и дымовые шашки для усмирения толпы.
Легендарный футболист умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем.
У стадиона футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", названного в честь Марадоны, поклонники, болельщики развесили по стенам фотографии, плакаты. Под ними – цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона.
Болельщики признали Марадону лучшим футболистом двадцатого века. За годы карьеры Диего Марадона, помимо "Архентинос Хуниорс", выступал за аргентинский клуб "Бока Хуниорс", испанские "Барселону" и "Севилью", итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА, чемпионат мира 1986 года. Именно на этом чемпионате в Мексике Марадона забил в ворота англичан два своих самых знаменитых гола. Один из них – рукой, который он потом назвал "рукой бога". А второй – обыграв половину сборной Англии. И этот мяч был признан лучшим за всю историю чемпионатов мира. Его называют "голом столетия".
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал день смерти Марадоны "очень печальным днём для всех аргентинцев и для футбола". "Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен", – сказал спортсмен.
Матчи Лиги чемпионов накануне начинались с минуты молчания.
Российские СМИ разместили фейк о Навальном со ссылкой на несуществующее немецкое издание
Российские СМИ - "Комсомольская правда", Газета.Ру, "Спутник" и сайт "ИноСМИ" - сообщили фейковую информацию об Алексее Навальном и его семье со ссылкой на несуществующее немецкое издание, обнаружил независимый русскоязычный телеканал OstWest, который работает в Германии.
Речь идёт о публикации, в которой утверждается, что Юлия Навальная будет выдвигаться в депутаты Госдумы по указанию "зарубежных кураторов", что история с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок" полностью придумана его командой, а канцлер ФРГ Ангела Меркель стала жертвой широкомасштабной информационной кампании по продвижению российского оппозиционера.
Изначально публикация была размещала на сайте Abendlich Hamburg, её автором значится некий Маттиас Фритц. Однако телеканал OstWest обнаружил, что у сайта нет свидетельства о регистрации СМИ, контактов и подписчиков в фейсбуке. Сам сайт Abendlich Hamburg появился в марте 2018 года и с первых дней копирует материалы немецкой редакции Russia Today. Кроме того, в прошлом году сайт несуществующего немецкого издания использовал российский домен-сервис "РЕГ.РУ".
После того, как"Коммерсантъ" сообщил о готовящейся проверке, сайт Abendlich Hamburg, по информации издания, внезапно перестал открываться, а на его главной странице стала высвечиваться фраза о том, что он "samoudalilsya". По ссылке на материал о Юлии Навальной появляется ошибка.
Алексей Навальный назвал информацию, перепечатанную российскими изданиями, полностью "выдуманной". "Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую выдумывают, а потом перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание"", - прокомментировал он утверждения, появившиеся на Abendlich Hamburg.
Югоосетинские власти вновь потребовали убрать грузинский полицейский пост
Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия провели в Цхинвали переговоры с сопредседателями Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности. Визит дипломатов проходит в рамках подготовки очередного раунда дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря.
Югоосетинские власти на встрече в очередной раз потребовали убрать грузинский полицейский пост близ сёл Чорчана и Цнелиси.
«Чтобы говорить о безопасности на границе в целом, надо начинать с того, чтобы незаконный грузинский пост в селе Уиста был снят с территории Южной Осетии, что послужит хорошим импульсом для нормализации ситуации вдоль госграницы с Грузией, что соответствует интересам всех жителей по обе стороны границы», – сказал агентству «Рес» по итогам встречи полпред югоосетинского президента Мурат Джиоев.
Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к очередному раунду Женевских дискуссий.
«В этом году из-за пандемии коронавируса не было ни одного раунда Женевских дискуссий, хотя югоосетинская делегация периодически проводила видеоконференции с сопредседателями, а также работал механизм в формате МПРИ, действовала горячая линия», – уточнил Джиоев.
На встрече цхинвальские власти также обвинили грузинскую сторону в том, что она «продолжает создавать неблагоприятный имидж Южной Осетии».
«Нами были отмечены негативные, оскорбительные, не соответствующие действительности высказывания, которые прозвучали недавно на постоянном Совете ОБСЕ, в то же время югоосетинская делегация считает, что несмотря на имеющийся фон пандемии, надо решать многие вопросы как безопасности, так и гуманитарного характера. В частности, вновь было обращено внимание сопредседателей на то, что в мандат Женевских дискуссий входит решение проблемы беженцев, которая не решается, после того, как начиная с 2010 года Грузия ежегодно начала выносить свою политизированную резолюцию по беженцам на трибуну ООН», – заявил Мурат Джиоев.
По его словам, югоосетинская делегация еще раз призвала сопредседателей оказать содействие в том, чтобы резолюция, «явно не работающая на стабилизацию в регионе, не выносилась Грузией на трибуну ООН».
«И тогда решение проблемы всех беженцев, начиная с 1990 года, можно было бы рассматривать на площадке Женевских дискуссий», – сказал он.
Джиоев отметил, что на встрече также поднимались вопросы выяснения судьбы без вести пропавших граждан.
- Ранее сопредседатели Женевских дискуссий провели встречи в Тбилиси и в Сухуми.
- 51-й раунд Женевских дискуссий, намеченный на 6-7 октября, был перенесен. В МИД Грузии заявили, что переговоры сорвали представители России.
- Не состоялась и запланированная на 20 ноября встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР) в селе Эргнети.
Трамп подтвердил готовность покинуть Белый дом в случае поражения
В четверг Дональд Трамп впервые подтвердил, что он покинет Белый дом после формального признания Джо Байдена победителем президентских выборов коллегией выборщиков, представляющих все 50 штатов.
"Естественно, я это сделаю, и вы это прекрасно знаете, - ответил президент Трамп на вопрос репортера. - Признать поражение будет тяжело, потому что мы знаем, что имело место масштабное мошенничество". Обвинения в мошенничестве в ходе выборов и в нарушении избирательных процедур, которые звучат из уст президента, не были признаны обоснованными судами в нескольких штатах, где избирательный штаб Трамп оспаривал и продолжает оспаривать результаты выборов. Больше десятка исков штаба Трампа были отвергнуты.
Вопрос о том покинет ли Дональд Трамп Белый дом после истечения своего президентского срока поднимался исключительно американской прессой, критиками Трампа. Сам президент никогда не говорил о намерении остаться. Но пока он не готов признать поражение. По его словам, "немало чего может произойти" до момента окончательной сертификации результатов выборов коллегией выборщиков, которая соберется 14 декабря, чтобы официально подать голоса за следующего президента страны. Пока Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп - 232. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов.
Брюссель призвал заморозить платежи ЕС Минску из-за гибели Бондаренко
Европарламент призвал ужесточить меры воздействия на белорусские власти из-за продолжающихся нарушений прав человека и из-а гибели минчанина Романа Бондаренко.
В резолюции, принятой в четверг, 26 ноября, депутаты отметили, что действия двух пакетов санкций ЕС, предпринятых в отношении режима Александра Лукашенко, недостаточны. Европарламент считает, что третий пакет санкций должен затронуть фирмы и бизнесменов, связанных с Лукашенко.
Резолюция призывает полностью заморозить переводы средств из бюджета ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других финансовых структур, действующему белорусскому правительству.
Кроме того, депутаты призвали исполнительные органы Евросоюза поддержать международное расследование преступлений режима Лукашенко против белорусского народа.
В Минске и других белорусских городах с августа проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие были избиты сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек погибли.
В Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной. ВИДЕО
Тысячи людей пришли в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе, чтобы проститься с футболистом Диего Марадоной. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Власти ожидают, что на церемонию прощания придёт около миллиона человек.
Легендарный футболист умер накануне в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем.
У стадиона футбольного клуба «Архентинос Хуниорс», названного в честь Марадоны, поклонники, болельщики развесили по стенам фотографии, плакаты. Под ними - цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона.
Болельщики признали Марадону лучшим футболистом двадцатого века. За годы карьеры Диего Марадона, помимо «Архентинос Хуниорс», выступал за аргентинский клуб «Бока Хуниорс», испанские «Барселону» и «Севилью», итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА, чемпионат мира 1986 года. Именно на этом чемпионате в Мексике Марадона забил в ворота англичан два своих самых знаменитых гола. Один из них - рукой, который он потом назвал «рукой бога». А второй - обыграв половину сборной Англии. И этот мяч был признан лучшим за всю историю Чемпионатов мира. Его называют «голом столетия».
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал день смерти Марадоны «очень печальным днем для всех аргентинцев и для футбола». «Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен», - сказал спортсмен.
Матчи Лиги Чемпионов накануне начинались с минуты молчания.
В Абхазии 84 новых случая коронавируса, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 265 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 84 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 62 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
Три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутской ЦРБ. Несмотря на оказанную помощь в медучреждении, утром 25 ноября скончался мужчина 1970 года рождения, в тоже день умер и пациент 78 лет, также 26 ноября в ковидном госпитале скончался мужчина в возрасте 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, двое из них - в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 36 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5732 человека. 77 летальных случаев. Выздоровел 3661 человек.
В югоосетинском КГБ подтвердили задержание «нарушителей границы»
Комитет государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия подтверждает задержание нарушителей де-факто границы с Грузией.
- Ранее «Эхо Кавказа» сообщало, что на 14-дневный карантин в ахалгорскую больницу разместили троих человек, один из них сбежал. 21 ноября в СГБ Грузии заявили, что югоосетинские власти задержали гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.
В КГБ заявили, что в окрестностях населенного пункта Ахмадз (Ахмаджи) Ахалгорского района 11 ноября были задержаны двое жителей Южной Осетии. Ведомство утверждает, что они предприняли попытку «незаконной передачи через государственную границу продуктов питания и предметов первой необходимости своим родственникам проживающим в селе Одзиси Хашурского муниципалитета».
«Со слов задержанных, их родственники в силу распространения коронавирусной инфекции потеряли работу и не имеют средств к существованию, а грузинское руководство, занятое политическим противостоянием после парламентских выборов, самоустранилось от оказания помощи населению, выживающему в условиях пандемии», – сказано в сообщении КГБ.
11 ноября также был задержан уроженец населенного пункта Ахмаджи, гражданин Грузии.
«В результате предварительного опроса нарушителя стало известно, что он ранее убыл в Грузию в надежде найти высокооплачиваемую работу и остаться в Грузии. Однако в связи с невозможностью трудоустройства и отсутствием условий для существования, задержанный был вынужден предпринять попытку незаконного возвращения на территорию Республики Южная Осетия», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе КГБ говорится и о задержании гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.
«Поводом для перехода в данном конкретном случае стал крайне низкий уровень жизни в указанном грузинском приграничном населенном пункте и отсутствие элементарных средств к существованию», – читаем в сообщении.
В КГБ заявили, что пресекаемые нарушения «абсолютно объяснимы с точки зрения безысходности положения в грузинских селах», но недопустимы с правовой точки зрения.
- 3 июля в Южной Осетии задержали гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили. По информации КГБ, Мгебришвили искал т.н. коконы летучих мышей с целью их дальнейшей реализации по цене 5-10 тысяч долларов за штуку. 25 сентября Мгебришвили освободили из заключения.
- Ранее представители КГБ провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы». «С целью дальнейшего изучения в лабораторных условиях взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых», – заявили в Цхинвали. О результатах исследований пока не сообщается.
В Турции участники мятежа против Эрдогана получили пожизненные сроки
Суд в Турции в четверг вынес очередные приговоры по делу о попытке переворота в 2016 году.
Обвинительные приговоры вынесены более чем четырёхстам предполагаемым участникам попытки путча. Из них несколько десятков приговорены к пожизненному заключению. Это главным образом представители армейского командования и пилоты, которые в ночь на 15 июля наносили удары по правительственным объектам.
Как сообщает агентство Anadolu, среди тех, кто получил пожизненные сроки, в частности, бывший полковник Вейсел Кавак, занимавший должность секретаря командования ВВС Турции. Он приговорён к 79 пожизненным срокам. Столько же – у бывшего майора ВВС Али Карабулута и бывшего военного пилота Хусейна Тюрка.
Суд рассмотрел обвинения по одному из эпизодов дела о перевороте – о захвате мятежниками авиабазы "Акынджи" близ Анкары. Тогда в заложники были взяты лояльные президенту Эрдогану командиры, в том числе нынешний министр обороны Хулуси Акар. После подавления попытки переворота их освободили.
Всего в результате событий 15 июля погибли около 250 человек. Попытка группы военных свергнуть Эрдогана завершилась неудачей. Власти Турции обвиняют в организации попытки переворота сторонников живущего в США клирика Фетуллаха Гюлена. Дело против самого Гюлена выделено в отдельное производство, Турция добивается от США его экстрадиции. Всего по обвинениям в связях с Гюленом или причастности к мятежу в Турции были арестованы более 100 тысяч человек, прошли масштабные чистки в госаппарате и в армии. Суды ранее уже вынесли более 2500 пожизненных приговоров.
В Ахалгори один из «нарушителей границы» сбежал из-под карантина
Один из жителей Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, которого задержали при пересечении де-факто границы с Грузией, сбежал из-под карантина.
Как стало известно «Эху Кавказа», мужчина, возможно, уже находится на территории, подконтрольной властям Грузии.
Ранее главный врач районной больницы Зураб Гобозов заявил, что на 14-дневном карантине в больнице находились трое нарушителей границы. Другие подробности и обстоятельства их задержания не уточняются.
- Ахалгорский муниципалитет оказались в полной изоляции, после того как югоосетинские власти закрыли переходный пункт на контролируемую Тбилиси территорию. Это произошло в сентябре прошлого года, после обострения ситуации у села Цнелиси. В марте 2020 года югоосетинские власти закрыли все переходные пункты через разделительную линию, ссылаясь на опасность распространения коронавируса.
Российский контрактник погиб в Абхазии из-за несчастного случая
В самопровозглашенной республике Абхазия в результате несчастного случая погиб военнослужащий российской военной базы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
В сообщении говорится, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на военнослужащего, занимавшегося обслуживанием техники. Отмечается, что это произошло в результате нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке.
Пресс-служба ЮВО уточняет, что в результате наезда грузового автомобиля военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью.
По факту смерти военнослужащего по контракту комиссия командования российской военной базы и правоохранительные органы Абхазии проводят совместное расследование, – пишет «Интерфакс».
Меркель: карантинные меры в Германии до января не отменят
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление в стране ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, по меньшей мере до начала января. Выступая в четверг в Бундестаге, она сказала, что значительных ослаблений введённых карантинных мер не планируется - число заражений и смертей от инфекции всё ещё высоко.
В режиме частичного локдауна пройдут, по всей вероятности, и рождественские и новогодние праздники. Небольшие послабления на праздничный период в Германии всё же будут - в частности, с 23 декабря по 1 января в стране в связи с праздниками будут разрешены встречи общим количеством до 10 человек. При этом Меркель в недели перед Рождеством призвала сократить социальные контакты, чтобы снизить риск заражения пожилых родственников за праздничным столом.
Меркель не смогла ответить на вопрос, когда можно ожидать снятия ограничений. Власти не исключают, что карантинные меры сохранятся до конца марта. В то же время, по её словам, уже в декабре в Германии может начаться вакцинация от COVID-19 - в том случае, если одна из вакцин будет сертифицирована. Ранее сообщалась, что о сертификации своей вакцины в странах ЕС уже попросили компании Pfizer и Moderna.
Также Меркель подняла вопрос о закрытии всех горнолыжных курортов в Европе - по крайней мере до Нового года. Подъёмники в горах не будут введены в строй в Германии и во Франции, однако власти Австрии рассматривают возможность запуска подъёмников после завершения локдауна в этой стране - ориентировочно после 7 декабря. Меркель сказала, что ещё будет вести об этом переговоры. Посетители горнолыжных курортов в Италии в конце февраля 2020 года сыграли роль в распространении коронавируса в разных странах, включая Германию.
Большинство стран Европы было вынуждено в октябре-ноябре ввести повторные карантинные меры в связи с новым ростом числа инфицированных. В ряде стран они постепенно ослабляются, например в Великобритании, Австрии и Чехии.
В Германии с начала эпидемии зафиксировано около миллиона инфицированных, умерли более 15 тысяч человек - средняя летальность в стране ниже, чем в большинстве стран ЕС.
COVID-19 в Южной Осетии: 18 новых случаев, один пациент скончался
За минувшие сутки в Южной Осетии провели 127 исследований на COVID-19. Выявлено 18 новых случаев коронавируса.
Как сообщила заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, общее число подтвержденных случаев – 1707. Из них 584 человека уже выздоровели.
По словам главного инфекциониста Южной Осетии Элеоноры Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай.
«Пациент 1966 года рождения был госпитализирован в инфекционное отделение РММЦ 25 октября в тяжёлом состоянии с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная пневмония вирусной этиологии. Дыхательная недостаточность 2-3 степени. Он получал соответствующую терапию, в том числе противовирусную, антикоагулянтную, оксигенотерапию, однако признаки дыхательной недостаточности нарастали. Пациент был эвакуирован на дальнейшее лечение за пределы Южной Осетии 29 октября. Получал лечение. Состояние несмотря на проводимую терапию ухудшалось и 25 ноября констатирована биологическая смерть», – заявила Джиоева.
Врач сообщила, что в «красной зоне» инфекционного корпуса РММЦ на сегодняшний день проходят лечение 36 пациентов, в здании детской больницы – 72. В палате интенсивной терапии находятся девять человек.
- Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом в самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Частичный локдаун: правительство Грузии объявило о новых ограничениях
В Грузии вводятся новые ограничения на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария после заседания координационного совета при правительстве.
В период с 28 ноября по 31 января по всей стране:
- Ограничивается передвижение пешеходов и транспортных средств с 21:00 до 05:00, а также пребывание в общественных местах. Исключение – 31 декабря (новогодняя ночь) и 6 января (рождественская ночь).
- Ограничивается регулярное междугороднее сообщение (в том числе – железнодорожный транспорт, автобусы, маршрутные такси). Движение легковых автомобилей не ограничивается.
- Все рестораны и объекты общественного питания будут работать на вынос. Допускается – т.н. take-away, delivery, drive-сервисы.
- Ограничивается работа фитнес-центров и бассейнов.
- Проведение конференций, тренингов, культурных и развлекательных мероприятий допускается лишь в онлайн-формате.
- Ограничивается деятельность спортивных и культурных кружков/студий.
Дополнительные ограничения в крупных городах:
- В Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди прекращает работу муниципальный транспорт.
- Торговые объекты будут работать в дистанционном режиме (исключение – продуктовые магазины; зоомагазины; аптеки; магазины, торгующие продукцией для животных, бытовой химией; киоски, торгующие прессой).
- Рынки открытого и закрытого типа не работают. Продолжают работу аграрные рынки.
- Школы, профучилища, вузы (кроме медицинских программ) полностью переходят на дистанционный режим.
- Прекращают работу детские сады.
В период с 24 декабря по 2 января будут введены послабления:
- В масштабах страны будут работать торговые центры, рынки открытого и закрытого типа.
- Будет восстановлена работа муниципального и междугороднего транспорта.
В период с 3 по 15 января:
- В масштабах страны будут объявлены выходные.
- Будут введены все те ограничения, действующие с 28 ноября по 24 декабря.
- Не будут работать государственные и частные учреждения, кроме банков и объектов стратегической важности.
В период с 16 по 31 января:
- В масштабах страны будет восстановлена работа муниципального и междугороднего транспорта, торговых объектов и рынков (в выходные они работать не будут).
В течение всего этого периода ограничения не затронут:
- Любую другую экономическую деятельность, в том числе:
- строительно-ремонтные работы, проводимые государственными и частными организациями;
- работу банков;
- работу продуктовых, зоомагазинов, аптек, магазинов, торгующих продукцией для животных, бытовой химией, и киоски, торгующие прессой;
- сервисы доставки;
- салоны красоты и центры эстетической медицины;
- автосервисы и сервисы технического инспектирования;
- сервисы ремонта бытовой техники;
- аграрные рынки.
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии достигло 118 690, выздоровевших – 98 781. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 1124 человека.
Клиника «Гули» в Тбилиси закрылась из-за вспышки коронавируса
Кардиологическая клиника «Гули» в Тбилиси закрылась до 10 декабря из-за вспышки коронавируса. Среди инфицированных – директор клиники Анзор Мелия и около 70 сотрудников.
«Некоторые пациенты скрывали, что у них дома была температура. Вирус выявили у врачей, потом у медсёстр – всех сотрудников, которые контактировали с пациентами. Я принял решение закрыть кардиологическое отделение и прекратить приём хронических больных», – сказал Мелия грузинской службе «Радио Свобода».
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии достигло 118 690, выздоровевших – 98 781. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 1124 человека.
- Власти Грузии сегодня объявят о введении новых мер противодействия эпидемии COVID-19 в связи с ростом количества случаев заражения в стране.
Часть оппозиционных партий обратилась в ЦИК Грузии за бюджетным финансированием
За бюджетным финансированием в Центральную избирательную комиссию Грузии обратились девять политических партий, в том числе те, которые отказываются проходить в парламент и находятся в режиме бойкота. Об этом сообщил Первый канал Грузии со ссылкой на ЦИК.
Письменное согласие на получение финансирования выразили партии, входящие в блок «Единое национальное движение — Сила в единстве»: «Национальное движение», «Движение государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы».
Также соответствующее согласие на получение финансирования в ЦИК представили две политические партии, объединившиеся в блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели»: «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» и «Закон и справедливость».
Соответствующее письменное согласие на получение финансирования в избирательную администрацию представила и «Европейская Грузия». К избирательной администрации обратилась и правящая партия «Грузинская мечта», – пишет «Новости-Грузия».
Политические партии должны были представить в ЦИК письмо с согласием на финансирование до 25 ноября. Несмотря на это, по закону, сейчас ЦИК обязана письменно уведомить те партии, которые пока не выразили согласия, после чего у партий будет еще три дня, чтобы завершить процедуру.
По итогам парламентских выборов 2020 года право на финансирование имеют 14 партий. По данным к этому времени к ЦИК пока не обращались «Альянс Патриотов», «Лейбористская партия», «Граждане», «Гирчи» и «Лело».
Байден - американцам: «Мы сражаемся с вирусом, а не друг с другом»
Соединённые Штаты отмечают День благодарения - один из наиболее популярных американских праздников. Празднования проходят на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. В последние дни в США выявляют более 150 тысяч новых инфицированных за сутки - существенно больше, чем весной и летом.
Несмотря на пандемию, многие американцы не стали отказываться от традиционных поездок на День благодарения - по традиции, этот праздник отмечается в семейном кругу, и родственники, живущие в разных городах, посещают друг друга. Как сообщает "Голос Америки", в последние дни через пункты досмотра в американских аэропортах ежедневно проходило около миллиона человек. Это на 60 процентов меньше в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, однако является рекордной цифрой роста пассажиропотока начиная с марта, когда в США началась полномасштабная эпидемия.
Избранный президент США Джо Байден в обращении по случаю Дня благодарения призвал американцев соблюдать санитарные нормы: "Каждый из нас несет ответственность... за то, чтобы сделать все возможное и замедлить распространение вируса". Сам Байден и его родные отказались в этот раз от традиционной поездки на праздник.
Избранный президент также пообещал воплотить в жизнь новую стратегию, которая позволит взять эпидемию под контроль. Он пообещал американцам, что они смогут вернуться к нормальной жизни, и призвал их "не сдаваться". Он напомнил об успехах в разработке вакцин, которые могут поступить на рынок уже спустя несколько недель.
Байден также напомнил, что американцы сейчас "ведут борьбу с вирусом, а не друг с другом", и призвал их к единению. В ходе предвыборной кампании Байден критиковал администрацию Трампа, обвиняя её в несистемном и хаотичном подходе к борьбе с эпидемией. В отличие от Трампа, Байден принципиально выступает за ношение масок для защиты от вируса и как правило надевает маску на публике.
Слова Байдена могут интерпретироваться как комментарий к действиям юридической команды действующего президента Дональда Трампа, которая продолжает оспаривать результаты выборов. В преддверии Дня благодарения юристы президента передали законодателям штата Пенсильвания свои жалобы на процесс подсчета голосов в этом ключевом штате. "Мы должны отменить (результаты) выборов", - заявил Трамп, присоединившийся ко встрече по телефону из Овального кабинета Белого дома. Он сам отменил поездку в Пенсильванию, поскольку у одного из юристов выявили коронавирус.
Байден одержал победу на выборах 3 ноября. 14 декабря её должна подтвердить коллегия выборщиков. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.