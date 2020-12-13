В Батуми произошла стычка между митингующими и полицией

В Германии с 16 декабря по 10 января - то есть на период рождественских и новогодних праздников - ужесточаются карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. «Немецкая волна» характеризует новые меры как жесткий локдаун, подобный тому, который вводился в стране весной. По всей Германии прекратят работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, а также закроются школы и детские сады.

Об ужесточении мер договорились канцлер Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции в воскресенье.

На рождественские праздники 24 - 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу - не более 9 взрослых за одним столом. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

«Необходимо принять срочные меры» - цитируют агентства слова Меркель. Полтора месяца назад в Германии был введен частичный локдаун, закрылись бары и рестораны, однако магазины и школы работали.

Как отмечает «Немецкая волна», предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение помощи от государства.

Число новых случаев инфекции в Германии постепенно растет, в субботу оно превысило 20 тысяч за сутки.

Ранее карантинные меры были ужесточены во Франции и Италии, где число новых случаев инфекции постепенно пошло на спад. В ряде стран, например Британии, Австрии и Чехии, ограничения, наоборот, смягчили, однако чешские власти после нового роста числа заболевших вновь собираются ужесточать карантинные меры на следующей неделе.

В странах ЕС пока не началась массовая вакцинация. Сообщается, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может быть сертифицирована в Евросоюзе к 27 декабря. Она уже была одобрена в Британии, первой из стран Запада начавшей массовую кампанию вакцинации, и в США, где такая кампания должна начаться в понедельник. В России было объявлено о начале вакцинации препаратом «Спутник V», однако центры вакцинации пока развернуты, по сути, только в Москве.