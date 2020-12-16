Каладзе подарил квартиру жителю Тбилиси, который растит шестерых детей 

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что решил лично от себя и своей семьи подарить квартиру жителю окраины столицы, который в одиночку растит шестерых детей.

Такое решение Каладзе принял после того, тысячи пользователей социальной сети в Грузии распространили фотографию мужчины с ребенком, снятую на месте сноса незаконно построенных домов в Самгорском районе Тбилиси, в поселении «Африка».

«Это героизм, когда одинокий мужчина растит шестерых детей. Этот отец – герой и для меня очень важно поддержать его. Я в тот же вечер выяснил, в каких условиях они живут и моим личным подарком для этой семьи, от имени моей семьи, станет квартира. На фоне такой ненависти, клеветы и лжи, счастье этой семьи станет для меня итогом этого дня», – написал Каладзе в своём Facebook-аккаунте.

Как пишет «Новости-Грузия», процесс демонтажа незаконных построек стал темой дня в СМИ и происходил на фоне ожесточенных протестов владельцев бараков. В итоге некоторые из них были задержаны полицией.

СМИ показали репортажи из поселка, где проживают социально необеспеченные люди. Как выяснилось, на этой территории нет ни дорог, ни даже канализации. Многие жители жаловались на то, что представители властей перед выборами обещали узаконить их постройки. Привлекшие внимание пользователей соцсетей мужчина и мальчик, как выяснилось, наблюдали за процессом демонтажа расположенных по соседству домов, хотя их жилище мэрия в тот день не сносила.