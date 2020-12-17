Грузия закупит у Азербайджана 200 млн кубометров газа по льготной цене

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и правительство Грузии договорились о поставке из Азербайджана 200 млн кубометров природного газа на льготных условиях, сообщается в информации, размещенной на сайте кабинета министров Грузии.

«Соглашение подписали в четверг президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и генеральный директор Грузинской нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе. В соответствии с документом, SOCAR продаст Грузии 200 млн кубометров так называемого «социального газа» по льготному тарифу», – говорится в информации.

Правительство Грузии ожидает, что благодаря этому соглашению сможет поддерживать стабильность цены на природный газ для населения в течение более длительного периода времени.

Перед подписанием соглашения Абдуллаев провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, реализуемым SOCAR в Грузии и перспективам дальнейшего углубления сотрудничества.

«В ходе встречи подчеркивалось, что с завершением последнего компонента Южного газового коридора, который предусматривает поставку газа с месторождения Шах-Дениз на европейский рынок, больше азербайджанского газа будет проходить через Грузию. В то же время страна сможет покупать азербайджанский газ по более выгодной цене для удовлетворения своего спроса», – отмечается в сообщении.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Поставки газа осуществляет SOCAR из объемов газа, добываемых с собственных месторождений. Кроме того, Грузия получает по Южно-Кавказскому газопроводу с месторождения Шах-Дениз.

Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», так называемый «социальный газ» в Грузии направляется на нужды населения и на выработку электроэнергии на теплоэлектростанциях.