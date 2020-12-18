Предполагаемый руководитель группы сотрудников ФСБ, сопровождавших оппозиционного политика Алексея Навального, оказался военным медиком, специализирующимся на боевых отравляющих веществах. Об этом пишет издание “Медуза”, изучившее его биографию. Специализация полковника Станислава Макшакова близка к ядам, одним из которых могло быть совершено покушение на политика.

Руководителем группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального, Макшакова называют авторы совместного расследования Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel. Группа, сопровождавшая Навального, созванивалась с ним в дни покушения, а сам он контактировал с двумя генералами ФСБ.

Макшаков — химик, работавший в 33-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте российского Министерства обороны в Шиханах в Саратовской области, по соседству с НИИ органической химии и технологии, где впервые было синтезировано боевое отравляющее вещество “Новичок”, которым, предположительно, пытались отравить Навального.

Как удалось выяснить “Медузе”, Макшаков специализировался на воздействии фосфорорганических отравляющих веществ на животных и людей. Он — кандидат медицинских наук, судя по публикациям в журнале “Современная медицина”, он исследовал особенности воздействия ингибиторов холинэстеразы на нервную систему человека и млекопитающих. Именно к этим типам отравляющих веществ относится “Новичок”.

По данным источника “Медузы”, работавших в связанных с химическим оружием структурах, сейчас Макшаков — заместитель начальника по науке Института криминалистики центра специальной техники ФСБ. Именно под прикрытием этой организации работали сотрудники спецслужбы, сопровождавшие Навального, уверены авторы совместного расследования о покушении на него. Власти отрицают как и саму попытку отравления на политика, так и свою причастность к нему.