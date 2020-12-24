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Гахария: Формат Абашидзе-Карасин не исчерпал себя
Формат Абашидзе-Карасин – единственный двусторонний канал, предназначенный, в первую очередь, для обсуждения экономических и гуманитарных вопросов, – об этом кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария заявил на пленарном заседании парламента, отвечая на вопросы депутатов.
Вместе с тем Гахария отметил, что указанный формат не исчерпал себя.
«Сейчас приносит он пользу или нет – это немного (сложный) вопрос, но он не исчерпал себя, потому что это единственный двусторонний канал для обсуждения, в первую очередь, экономических и гуманитарных вопросов. Я считаю неправильным отказываться от этого канала, даже если он будет и вовсе односторонний, потому что мы должны максимально использовать этот канал, особенно, еще раз подчеркиваю, в отношении гуманитарного и экономического измерения», – заявил Гахария.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Абашидзе-Карасин, проводимых с 2012 года в Праге. 27 ноября текущего года встреча российского сенатора Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе прошла в формате видеоконференции.
Другие новости дня
Залкалиани: «кавказскую инициативу» президента Грузии неправильно истолковали
Кандидат в министры иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании платформы мира на Кавказе неправильно истолковали. Он заявил, что очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии, – пишет СОВА.
С похожей инициативой, предусматривающей вовлечение в региональные процессы Анкары, Москвы и Тегерана, ранее выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В грузинских экспертных кругах, а также на самом Западе выразили обеспокоенность таким форматом.
«Это ни в коем случае не было реакцией на инициативу президента дружественной нам страны (Эрдогана – ред.). До того, как такая она была озвучена, президент Грузии, как и мы, неоднократно заявляла об этом. Напомню вам последнее заседание Совета безопасности, когда все мы единогласно заявляли, что предлагаем Тбилиси в качестве площадки для переговоров наших партнеров, соседей – Азербайджана и Армении. Именно это имела в виду президент. Грузия всегда должна быть в авангарде происходящих на Южном Кавказе процессов. Такова ее идея», – объяснил Залкалиани.
И. о. министра иностранных дел добавил, что в такой платформе необходимо участие международных партнеров.
Родные заключённого из ИК Иркутска заявили о пытках кипятильником
Родственники заключённого из исправительной колонии №6 Иркутска Кежика Ондара заявили уполномоченному по правам человека и в прокуратуру о пытках, в результате которых он стал инвалидом. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сестра пострадавшего Азияна Ондар.
Родственники Ондара сообщили, что ему вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели уже две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Омбудсмен заявила, что заведено уголовное дело о пытках. Пока неизвестно, где именно происходили издевательства над осуждённым - в ИК-6 или СИЗО-1, куда его вывозили.
По словам основателя правозащитного проекта Gulаgu.nеt Владимира Осечкина, заявление о пытках в колонии направлено врио прокурора Иркутской области, руководителю Следственного комитета, в управление собственной безопасности ФСИН и в генпрокуратуру России. В ведомствах пообещали ответить через месяц.
Факт пыток подтвердили в пресс-службе УФСИН по Приангарью, уточнив, что преступление было совершено не в ИК-6, а в следственном изоляторе, куда заключенного на время увозили из колонии. По словам Ондара, ее брата перевели в ИК-6 в апреле 2020 года, после бунта в ИК-15, где он находился ранее.
Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения.
- В результате бунта пострадали несколько сотен заключённых, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. 11 апреля при разборе завалов одного из осуждённых нашли мёртвым. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.
- В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что бунт начался с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он, как утверждалось, госпитализирован с телесными повреждениями. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами". По его мнению, условия в колонии были приличными, и предпосылок для возмущения со стороны осуждённых не было.
- Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
В Сванетии выявили крупную криптоферму, незаконно потребляющую электроэнергию
Энергораспределительная компания «Энерго-Про Джорджия» жалуется на незаконный майнинг криптовалют в высокорном регионе Местия в Сванетии. По данным компании, которая занимается поставкой электроэнергии в регионы Грузии, из-за этого потребление электроэнергии в Местийском районе катастрофически выросло, а выявить все факты хищения становится все труднее.
Полиция обнаружила на вспомогательной территории гостиницы «Бангуриани» в центре Местии большое количество генераторов криптовалюты, которые незаконно потребляли большое количество электроэнергии, – сообщает сегодня «Энерго-Про Джорджия». Факт раскрыли сотрудники УВД Местии, – пишет «Новости-Грузия».
«Обнаруженное в отеле «Бангуриани» хищение равно потреблению 4-5 средних деревень. Можно сказать, что только Местийский муниципалитет в настоящее время потребляет электроэнергию, которой в среднем хватило бы на 12-14 других районов. Такое повышенное потребление электроэнергии физически не может выдержать местная электросеть. Часто случаются аварии, и сотрудники компании пытаются вовремя отремонтировать вышедшую из строя сеть, однако из-за повышения потребление она вновь выходит из строя», – сказано в заявлении компании.
«Энерго-Про Джорджия» указывает, что у сотрудников компании нет возможности безопасно перемещаться и на месте выявлять факты хищения электроэнергии. Компания просит все соответствующие органы продолжить процесс выявления фактов хищения электроэнергии.
Энергокризис в Абхазии: майнеры попали под запрет:
- Отметим, что аналогичная проблема существует и в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики запретили деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года, а также ввели ограничение на ввоз майнинг-оборудования.
Георгий Гахария поздравил Ильхама Алиева с днём рождения
И.о. премьер-министра Грузии Георгий Гахария поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. Об этом сообщило азербайджанское государственное агентство «Азертадж».
«Сердечно поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей высшей государственной деятельности.
С удовлетворением хочу подчеркнуть стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, основанное на прочной истории и общих интересах.
Уверен, что дружеские связи между нашими странами еще больше укрепятся во всех сферах сотрудничества. Это будет способствовать установлению мира, укреплению стабильности в нашем регионе и благополучию наших народов.
Хотел бы еще раз выразить готовность грузинского государства содействовать дальнейшему сотрудничеству между нашими странами и поднять отношения на более высокий уровень. Это также является моим личным пожеланием.
Господин президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю вам глубокое уважение и наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения», - говорится в письме Гахария.
- Накануне Гахария заявил о нейтралитете страны в отношениях с соседями, намерении сохранить добрососедские отношения с Ереваном и Баку: «Это крайне важно для того, чтобы мы смогли и в будущем выполнять нашу региональную функцию добрососедства».
Reuters: США могут вскоре ввести санкции против «Северного потока – 2»
Администрация Дональда Трампа готовит новые санкции против фирм, имеющих отношение к сооружению газопровода "Северный поток – 2", сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленных лиц в Белом доме.
Сооружение газопровода было приостановлено год назад на заключительном этапе строительства после того, как судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, принадлежащее швейцарской фирме Allseas, прекратило работы под угрозой американских санкций. Официально Россия намерена возобновить работы с использованием собственных судов, однако, по американским данным, она также намерена воспользоваться специализированным судном Oceanic 500, которое сейчас находится на переоснащении на Канарских островах. Объектом санкций могут стать компании, которые переоборудуют судно для его использования в качестве трубоукладчика. Как сообщает Reuters, несколько европейских фирм были привлечены к этим работам, но они не знали, где будет использоваться это судно.
Соединенные Штаты настаивают, что сооружение "Северного потока – 2" угрожает энергетической безопасности Европы, утверждая Россию в качестве главного поставщика энергоресурсов на континент. Москва заявляет, что США пытаются добиться преимуществ в Европе для своих экспортеров сжиженного природного газа. Американские законодатели – и демократы, и республиканцы – поддерживают использование санкций для предотвращения завершения строительства газопровода. В только что одобренном Конгрессом законопроекте об оборонных расходах предусмотрены меры по расширению диапазона действий санкций. Они будут направлены против фирм и индивидуальных лиц, имеющих отношение к укладке труб, страхованию оборудования и другим операциям, связанным с сооружением газопровода.
Майя Санду вступила в должность президента Молдавии
Майя Санду сегодна вступила в должность президента Молдавии. На торжественном заседании парламента и Конституционного суда в Кишинёве она приняла присягу.
В ходе инаугурационной речи она обратилась к представителям национальных меньшинств - на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках - подчеркнув, что не допустит нарушения их прав. Санду вновь подчеркнула, что её главная задача - борьба с коррупцией. Она также подвергла критике нынешнее парламентское большинство и призвала к досрочным выборам.
Накануне подал в отставку кабинет премьер-министра Иона Кику. Теперь, после отставки кабинета, Майя Санду сможет распустить парламент – в случае двух неудачных попыток назначить нового премьера.
- Санду 48 лет. Она экономист, окончила магистратуру в Гарвардском университете, работала в структурах Всемирного банка. В политике с начала 2010-х годов, была министром образования, затем создала проевропейскую "Партию действия и солидарности", которая, как ведущая оппозиционная сила, боролась как против социалистов президента Игоря Додона, так и против сторонников олигарха Владимира Плахотнюка. Сформировав на короткое время альянс с социалистами, сторонники Санду смогли отстранить Плахотнюка от власти, и Санду стала премьер-министром, однако затем вновь ушла в оппозицию. Как оппозиционный лидер победила Додона на выборах осенью нынешнего года.
- Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии и при этом за сохранение хороших отношений с Москвой. Она выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из Приднестровья.
В Южной Осетии выявили 34 новых случая коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 102 исследования на коронавирус, выявлено 34 новых случая заболевания, сообщила «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Число заболевших с середины сентября достигло 2206. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 еще 44 человека, всего выздоровело 1377 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются 829 человек», – отметила Гаглоева.
Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Полиция Армении задержала 69 участников акции протеста у здания Кабмина
Полиция Армении в четверг в ходе акции протеста у здания правительства задержала 69 активистов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства республики.
«В настоящий момент задержаны 69 граждан, которые участвовали в акции у здания правительства», - отметили в пресс-службе полиции.
Протестующие с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они пытались не пустить правительственные машины в задний двор здания кабмина, после чего началась потасовка и последовали задержания. Также участники акции заблокировали прилегающие улицы, из-за чего образовалось большое скопление машин.
«Члены кабинета смогли утром войти в здание кабмина, теперь наша цель, чтобы они не вышли оттуда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку», - заявил один из инициаторов акции протеста, лидер партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
Сейчас у здания правительства Армении продолжается акция протеста оппозиции, полиция несет усиленную службу.
Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.
На фоне ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.
Гахария: политика по восстановлению территориальной целостности будет «более структурированной»
Правительство Грузии продолжит работу по мирным инициативам, – заявил кандидат в премьер-министры Георгий Гахария, выступая в парламенте. Он отметил, что необходимо восстановить мосты и доверие между грузинами, абхазами и осетинами.
«Подход правительства Грузии будет более структурированным. Нам необходима единая, обдуманная политика в отношении оккупированных территорий. Политика, к которой подключатся все ведомства, у которых есть прямое отношение к решению этой проблемы. Это МИД, аппарат госминистра по вопросам примирения, МВД и т.д. Это должна быть структурированная, консолидированная политика по восстановлению территориальной целостности страны. В определении данной политики должны принимать участие наши международные партнёры», – заявил Гахария.
- Ранее Гахария заявил в парламенте, что мирное восстановление территориальной целостности – задача №1: «Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограниченным. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один. И все мы должны понимать, что и здесь наши евроатлантические устремления и вовлеченность стратегических партнеров чрезвычайно важны».
- В Сухуми при этом выступили против «расширения платформы неформального диалога» с Тбилиси: «О возможности переговоров между Абхазией и Грузией можно говорить только в том случае если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс в отношении Республики Абхазия, приступит к согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских дискуссий и откажется от политики международной изоляции нашей страны».
В России – самое большое за сутки число заражений и смертей от ковида
В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 29 935 новых инфицированных коронавирусом – это максимальное значение с начала пандемии. Официально сообщается о 635 умерших от инфекции за сутки, это тоже максимум. Больше всего заболевших выявлено в Москве – больше 8 тысяч – и это тоже самый высокий суточный показатель.
Общее число людей, у которых был выявлен коронавирус, в России приближается к 3 миллионам, а число умерших, по официальным данным, превысило 50 тысяч (в это число включаются не все умершие с коронавирусом. Если ориентироваться на данные Росстата, это число может быть примерно в 2 раза выше, а всего же так называемая избыточная смертность в нынешнем году превышает 100 тысяч человек).
Из ряда регионов поступают сообщения о нехватке мест в больницах и других признаках перегруженности системы здравоохранения.
В большинстве регионов при этом сейчас действуют более мягкие меры по борьбе с распространением инфекции, чем весной, когда число заболевших и смертей было ниже в 2–3 раза. В Москве, с ограничениями, продолжают работать предприятия общепита и магазины.
В России начата кампания по вакцинации препаратом "Спутник V", однако в Москве, где развёрнуты пункты вакцинации, на них пока не наблюдается большого наплыва людей, а в ряд регионов, напротив, вакцины пока доставлено очень мало.
- Рост числа заражений коронавирусом в мире продолжает ускоряться. Тревожная ситуация в Великобритании, где из-за появления нового, более заразного штамма введены жёсткие карантинные меры в Лондоне и ряде других районов. Многие страны, в том числе Россия, прервали с Британией авиасообщение. На рождественские и новогодние праздники карантинные меры введены во многих странах Европы, включая Германию и Италию. К жёсткому карантину 27 декабря вернётся Чехия, где после некоторых послаблений отмечен рост числа заболевших.
- Общее число людей, заболевших COVID-19 в мире, превысило 1 процент от всего населения Земли. В развитых странах этот процент больше – помимо прочего, благодаря более развитой диагностике. В США, в частности, инфекцией уже переболели или болеют более 6 процентов жителей. Умерли от последствий COVID-19 во всём мире более 1 миллиона 700 тысяч человек, это больше 2 процентов от всего числа выявленных заболевших. Эпидемия продолжается около года – вирус был впервые выявлен в Китае в декабре 2019 года. Пандемия была объявлена в марте, когда вирус стал активно распространяться в десятках стран, включая Россию.
- В США, Великобритании и ряде других стран начата кампания по вакцинации населения, однако пока привито лишь незначительное число людей.
В Цхинвали продлили арест Зазы Гахеладзе на два месяца
Цхинвальский суд накануне продлил арест гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на два месяца.
Информацию подтвердили в аналитическом департаменте Службы госбезопасности Грузии. СГБ уже проинформировал о решении суда семью Гахеладзе.
Ранее власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили из заключения жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Мириана Тазиашвили, задержанного 20 ноября.
У здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста
Акция протеста оппозиции и гражданских активистов проходит сегодня с утра у здания парламента Грузии. Её участники встречали депутатов у входа в парламент криками «Рабы!». Они также запустили в воздух гелиевые шары с надписями: «Сфальсифицировано».
Заседание в законодательном органе началось в 12:00. На внеочередной пленарной сессии парламент рассмотрит вопрос доверия новому составу правительства во главе с Георгием Гахария, – пишет «Новости-Грузия».
Гражданские активисты протестуют против утверждения Кабинета министров, заявляя, что все происходящее в однопартийном парламенте является незаконным и нелегитимным.
«Сейчас мы устанавливаем вторую палатку. После Нового года здесь будут уже три палатки. Это незаконное правительство обязательно получит большой протест по всей Грузии. Мы принесли сюда сфальсифицированные протоколы, которые поднимем в воздух, как только этот нелегитимный парламент заявит о доверии и незаконному правительству. Мы находимся в палатке десятки дней, и этот протест будет продолжаться до тех пор, пока правительство не признает, что выборы были полностью сфальсифицированы. Стыдно сидеть в нелегитимном и однопартийном парламенте, в парламенте, где нет представителя оппозиции», – сказал Ника Нарсия, представитель «Движения за Грузию».
- Внеочередное пленарное заседание уже открылось в парламенте Грузии. Кандидат в премьер-министры Георгий Гахария ознакомил депутатов с правительственной программой.
- В заседании не участвует оппозиция, которая бойкотирует парламент десятого созыва и планирует отказаться от депутатских мандатов.
- Наряду с кандидатами в члены кабинета министров, в парламент была внесена правительственная программа на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства». Большая часть программы посвящена борьбе с пандемией.
В Грузии продают «лекарство» от коронавируса под названием «Благодать Господня»
В грузинских аптеках начали продавать пищевые добавки местного производства под названием «Благодать Господня». Об этом рассказала телекомпания «Рустави-2».
В аннотации к препарату указано, что лекарство лечит от коронавируса. Его можно купить в одной из крупнейших аптечных сетей Грузии. Стоимость – 60 лари (18.3 долларов) за четыре таблетки.
Создатели препарата – грузинские академики. Они говорят, что излечили от COVID-19 уже 300 человек.
«Некоторые лечились в клиниках, некоторые – дома. Некоторые принимали препарат в качестве профилактики. Все в восторге», – рассказывает академик Гурам Купатадзе.
Специалисты же говорят, что пищевые добавки не могут излечить пациентов от коронавируса. Они призывают граждан не заниматься самолечением.
«Сегодня весь мир работает над созданием лекарства от коронавируса. Пока такого препарата нет», – заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Жители Тбилиси с утра устремились в торговые центры
С сегодняшнего дня в крупных городах Грузии снят ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави возобновили работу торговые объекты (кроме вещевых рынков). Жители столицы с утра устремились в крупные торговые центры. В городе даже было затруднено движение.
Магазинам разрешено работать с 07:00 до 19:00. При этом ограничено количество людей, посещающих объекты (один пользователь на 20 кв.м), будут регулироваться очереди у входов. В магазинах одежды не работают примерочные. В торговых центрах не функционируют объекты питания. Акции со скидками допускаются лишь в утренние часы, либо в онлайн-режиме.
Магазины вновь прекратят работу с 3 января. При этом в масштабах страны будут объявлены выходные (с 3 по 15 января). Не будут работать государственные и частные учреждения, кроме банков и объектов стратегической важности.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Правительство планировало снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений. Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна».
- Отметим, что на фоне осуществления программы интенсивного тестирования населения (до 20 тысяч тестов в день) за последние недели показатели суточного прироста заболевших сократились.
Президент Трамп помиловал Пола Манафорта и Роджера Стоуна
Президент США Дональд Трамп 23 декабря, перед рождественскими праздниками, помиловал 26 человек, осуждённых за различные преступления, в том числе двух осуждённых по делам, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США.
Это Пол Манафорт и Роджер Стоун. Манафорт, которому сейчас 71 год, был одной из центральных фигур расследования. Политтехнолог и лоббист в 2016 году несколько месяцев руководил избирательным штабом Трампа, однако покинул его ещё до выборов. Ранее он работал на Украине, в том числе на бежавшего впоследствии из страны президента Виктора Януковича. В результате расследования Мюллера Манафорт был осуждён за различные финансовые преступления, не связанные прямо с российским вмешательством, к 7 с половиной годам тюрьмы. Он провёл за решёткой около двух лет. Трамп называл Манафорта "храбрым человеком" и жертвой "охоты на ведьм", всегда выражая сомнения в его виновности.
Также президент помиловал Рождера Стоуна, своего бывшего советника. Он был приговорён к 40 месяцам тюрьмы за различные преступления в ходе расследования российского вмешательства, в том числе дачу ложных показаний. И его преследование Трамп считал политически мотивированным.
Ранее президент помиловал ещё нескольких осуждённых или обвиняемых по результатам расследования Мюллера, в том числе генерала Майкла Флинна, которого судили за дачу ложных показаний по вопросу о его переговорах с российским послом.
Никто из осуждённых сотрудников штаба Трампа не был обвинён в прямом сговоре с Россией.
Политические оппоненты Трампа осудили принятые им решения о помиловании, а прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что возобновит расследование уголовного дела против Манафорта за различные преступления, не связанные с российским вмешательством.
Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального
Госдепартамент США полагает, что сотрудники ФСБ России использовали вещество из группы "Новичок" против оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель ведомства. Он обвинил Россию в попытке убедить в обратном посредством теорий заговора.
"Россия намекала на многочисленные и зачастую противоречащие друг другу теории заговора. Будем честны: такие теории заговора – это ничто большее, кроме как попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России", – передает CNN заявление представителя Госдепартамента. По его словам, у отравления политика нет другого объяснения, кроме как участия российских властей.
В ведомстве выразили уверенность в выводах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что анализах Навального нашли следы вещества из группы "Новичок".
"США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального. Нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности за это российских властей", – цитирует The Hill представителя Госдепа.
В ведомстве отметили, что президент России Владимир Путин и другие официальные лица "хотят, чтобы мы поверили в обратное".
The Hill пишет, что это заявление Госдепартамента "скорее всего, еще больше усилит напряженность между США и Россией". Со своей стороны, CNN сообщает, что американские чиновники подготовили антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не использовали их, так как не получили одобрение президента США Дональда Трампа.
В материале отмечается, что Трамп "никогда конкретно не обвинял россиян в отравлении Навального".
Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.
Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.
Российские власти отрицают отравление оппозиционера и причастность к этому спецслужб. Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Алексей Навальный "пользуется поддержкой спецслужб США". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца", – сказал он.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после пресс-конференции признал, что за Навальным "присматривают" спецслужбы.
"Президент же сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран]. И мы тоже неоднократно говорили, что вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти и так далее", – отметил Песков.
На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента сказал: "Это не ко мне".
COVID-19 в Грузии: 1972 новых случая, 43 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2276 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 1972 новых случая коронавируса (днём ранее – 2345), выздоровели 2737.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 216 843, выздоровевших – 194 705.
За сутки было проведено 13 699 тестов, из них PCR-тестов – 6553, экспресс‐тестов на антиген – 7146.
- Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновят работу – с жестким соблюдением регуляций.
Посол США в Грузии: Все возлагали большие надежды на выборы, но были разочарованы
Посол США в Грузии Келли Дегнан ответила на вопросы о парламентских выборах, переговорах между правящей партией и оппозицией и перспективах развития демократии. Дипломат дала интервью журналисту телекомпании «Формула» Георгию Таргамадзе.
Продолжающиеся при посредничестве послов США и Евросоюза переговоры между оппозиционными партиями и «Грузинской мечтой», по мнению Дегнан, не зашли в тупик. Её обнадеживает тот факт, что девять партий разговаривают друг с другом и ищут пути продвижения вперед, – пишет «Новости-Грузия».
«Я бы не сказала, что это тупик, я не согласна с использованием этого термина. Я увидела, что было реальное желание взаимодействовать и найти решение, несмотря на большую разницу между позициями. Меня обнадеживает, что девять партий с разными целями садятся за стол переговоров, объясняют друг другу свои взгляды и ищут выбор, который может стать путем вперед», – сказала Дегнан.
Посол выразила уверенность в том, что политические партии поставят интересы Грузии выше своих собственных и предпримут шаги для принятия решения.
«Теперь мы хотим увидеть политическую волю, политическое мужество, чтобы сделать шаг к принятию решения. Я уверена, что партии сделают это, поставят интересы Грузии выше интересов партий и примут решение – это то, что им нужно делать в парламенте, когда парламент многообразен, партии должны говорить. Они должны выяснить, есть ли у них общие интересы, и работать на будущее Грузии, включая реформы, необходимые для улучшения грузинской демократии», – отметила посол.
Во время интервью американский посол также говорила о необходимости реформировать избирательную систему и отметила, что для внесения изменений в конституцию важно участие в этом процессе всех членов парламента.
«Также обнадеживает то, что эти партии согласовали важные компоненты избирательной реформы, которые обеспечат, чтобы на будущих выборах больше не было тех же нарушений, которые наблюдались уже много лет подряд. Очень важно не планировать новые выборы в рамках той же системы, которая и раньше не работала должным образом. Но это требует того, чтобы все члены парламента приняли поправку к конституции и боролись за перемены внутри парламента. Существует демократический формат, теперь политическим лидерам Грузии необходимо использовать этот формат для улучшения демократии», – сказала Дегнан.
Посол согласилась с тем, что «все возлагали большие надежды на выборы 31 октября», но «были разочарованы».
«Соглашение от 8 марта вселило надежду, что эти выборы станут шансом продемонстрировать демократический прогресс Грузии. Важным достижением стало то, что в предвыборный период было меньше агрессии, меньше языка вражды. Это очень важно. Высокая явка также была хорошим признаком того, насколько граждане Грузии заинтересованы в участии в демократических процессах. Также очень важен тот факт, что в парламент было избрано больше женщин, и, конечно же, тот факт, что было избрано девять очень разных партий, и был сделан шаг к более пропорциональной системе, которой хотели граждане Грузии. Но, как и другие, мы были разочарованы, поскольку эти выборы были омрачены многочисленными серьезными нарушениями, а процесс апелляции, последовавший за выборами, также был сопряжен с недостатками. Многие жалобы не были полностью расследованы или рассмотрены. В результате люди потеряли доверие не только к процессу, но и к результатам выборов, что в конечном итоге очень печально…», – заявила Дегнан.
По её словам, «очевидно, что грузинские избиратели устали видеть подобные нарушения на выборах». Дегнан также отметила, что не согласна с инициированным «Грузинской мечтой» законопроектом, который предусматривает снятие оппозиционной партии с регистрации на выборах и прекращение государственного финансирования оппозиции.
Посол говорит, что в долгосрочной перспективе фактор однопартийного парламента будет «чрезвычайно разрушительным», а избрание девяти партий на выборах явно отразило волю грузинского народа получить многопартийный парламент.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. О решении не отказывается от депутатского мандата пока официально объявил лишь четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе.
В Абхазии выявлено 124 новых случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 489 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, 101 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской - 22.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 53 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8135 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6345 человек.
США расширили санкции за нарушения на выборах в Беларуси
США расширили санкции против властей Беларуси – за действия, связанные с прошедшими 9 августа в стране президентскими выборами.
В опубликованном сегодня, 23 декабря, на сайте американского Министерства финансов сообщении говорится, что санкционный список пополнен одним физическим лицом и четырьмя структурами – за их роль в фальсификации результатов голосования и насилии в отношении участников мирных протестных выступлений. Указанные в списке лица несут ответственность за подрыв демократических процессов или институтов в Беларуси, подчеркивается в сообщении Минфина.
Под новые санкции попали белорусский Центризбирком, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси «Альфа», ГУВД Мингорисполкома и минский ОМОН. Также меры введены в отношении первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.
Санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США или под контролем американских граждан собственности и имущественных интересов указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства.
«Белорусский народ беспрестанно стремится к мирному осуществлению своих базовых гражданских прав, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением», - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.
В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции против итогов президентских выборов, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. При разгонах протестующих ОМОНом сотни людей пострадали, тысячи были задержаны и многие позднее рассказывал о пытках и издевательствах в изоляторах. Также за время протестов несколько человек в Беларуси погибли.
Участники выступлений называют итоги голосования сфальсифицированными и призывают власти к диалогу. Они требуют отставки Лукашенко, освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов главы государства.
ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом и уже вводили санкции, связанные с последними президентскими выборами.
Сам Александр Лукашенко отрицает, что победил нечестным путем и утверждает, что за протестами стоят «зарубежные кукловоды».
Второй товарный поезд из Турции отбыл в Китай через Грузию
Второй грузовой состав с экспортными товарами из Турции отбыл из восточной провинции Карс в Грузию. Об этом сообщает турецкое новостное агентство «Анадолу».
Состав с 42 контейнерами, выехавший со станции Черкезкей близ Стамбула в Китай, в среду достиг Карса. После прохождения таможенных процедур состав направился в направлении Ахалкалаки в Грузии.
Международный маршрут состава пролегает через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан. Конечный пункт назначения - китайский город Сиань.
- Общая протяженность маршрута - 8693 км (2 континента, 2 моря и пять стран): 2 323 км в Турции, 220 км - в Грузии, 430 км - в Азербайджане, 420 км - через Каспийское море, 3 200 км в Казахстане и 2 100 км – в Китае, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Новый, проходящий через Грузию железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - это логистическая часть коридора, соединяющего Европу и Азию. Железнодорожная ветка работает в тестовом режиме с 2017 года.
- Первый такой грузовой поезд выехал из Стамбула 4 декабря и 8 декабря въехал в Грузию.
«Это беспрецедентное явление, так как до этого грузы через транспортный коридор направлялись из Китая в Европу», – отмечает Министерство экономики Грузии.
Христо Грозев: Причастные к отравлению Навального летали в Грозный
Член расследовательской группы Bellingcat и автор расследования обстоятельств отравления Алексея Навального болгарский журналист Христо Грозев дал интервью изданию «Медуза», в котором рассказал, что у группы сотрудников ФСБ, которая, согласно данным Bellingcat, в течение долго времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях.
По словам Грозева, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. «Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального», - отметил журналист, добавив, что остальные перелеты показывают, что у группы «были и другие цели». Грозев также сообщил, что в Bellingcat проверяют засветившихся сотрудников ФСБ на причастность к другим известным отравлениям российских оппозиционеров - в частности, Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.
Также Грозев рассказал о некоторых деталях расследования отравления Алексея Навального. По его словам, в ФСБ знали о том, что Bellingcat ведет его за несколько дней до публикации. Такой вывод журналист сделал исходя из того, что с расследовательской группой перестали выходить на связь ее источники «по биллингам и перелетам», а позже стало известно, что «они уволены». По словам Грозева, когда Навальный обзванивал группу сотрудников ФСБ, которые подозреваются в покушении на него, большинство их них скорее всего были готовы к этому, и только Константин Кудрявцев, разговор с которым в итоге состоялся и был опубликован, по каким-то причинам оказался не осведомлен о готовящемся звонке.
Журналист подчеркнул, что в большинстве совершенных звонков Навальный представлялся своим именем, и всего в двух случаях он сделал так называемые «пранкоколлы». Один из сотрудников ФСБ, кому был сделан «подставной» звонок, сразу же сказал: «Я знаю, кто это» и бросил трубку. Другим оказался Константин Кудрявцев. Грозев отметил, что все звонки были записаны от начала и до конца, и эти записи есть в распоряжении Bellingcat.
21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого расследовательская группа Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
В разговоре с Навальным собеседник фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Также он пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка самолета, в котором Навальный потерял сознание, и не введенный ему антидот врачами скорой помощи, которые были не в курсе проводимой операции. Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера.
В ФСБ назвали запись разговора с Кудрявцевым «подделкой». Кремль по-прежнему отрицает сам факт отравления Навального. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы оппозиционера хотели отравить, то «довели бы дело до конца».
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил об отставке своего правительства
Премьер-министр Молдавии Ион Кику сегодня, 23 декабря, объявил об отставке своего правительства.
По словам Кику, такое решение он принял после встречи с завершающим срок на посту президента Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной. Необходимость отставки глава кабинета обосновал тем, что она будет способствовать проведению досрочных парламентских выборов. «Выборы – это задача, которую мы считаем приоритетной для возвращения страны к нормальной жизни», –сказал Кику.
Заявление сделано за день до истечения полномочий пророссийского президента Игоря Додона. В четверг, 24 декабря, присягу в качестве главы государства принесет проевропейский политик Майя Санду. Как пишет «Интерфакс», именно Санду добивалась отставки правительства с целью досрочных выборов.
В начале декабря к внеочередным всеобщим выборам призывали участники многотысячных протестов в Кишиневе. Их недовольство вызвал одобренный депутатами законопроект о переходе контроля за разведслужбами от президента – к парламенту. Принятие документа назвали попыткой усилить позиции законодательного органа, в котором пусть и незначительное, но большинство удерживают социалисты, поддерживающие Додона.
Теперь, после отставки кабинета, Майя Санду может распустить парламент – в случае двух неудачных попыток назначить нового премьера.
Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса
Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса, заявил в среду глава Минздрава страны Нур Хишам Абдулла. Об этом сообщает New Straits Times. Мутация, получившая название A701V, была найдена в результате исследования образцов из штата Сабах. В настоящее время специалисты изучают воздействие этой разновидности, ее эффективность и агрессивность.
Эта новость поступила вслед за выявлением в Великобритании другой модификации коронавируса. Как считается, она оказалась почти вдвое более заразной по сравнению с первоначальным вариантом.
Министр пообещал ускоренную регистрацию закупленных вакцин. Для обычных лекарственных средств соответствующий срок составляет от трех до четырех месяцев, однако для препаратов против COVID-19 эти сроки будут менее 90 суток.
Ранее по аналогичному пути пошло Европейское агентство лекарственных средств, которое сертифицировало в ускоренном порядке вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. На следующий день ее одобрила Еврокомиссия. Эффективность препарата достигает 95 процентов в целом и 100 процентов против летальных случаев. Она уже начала применяться в ряде европейских стран и других регионах мира – США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. Согласно предварительным данным, эта вакцина от Pfizer действенна в том числе против «британского» штамма.
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