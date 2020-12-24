В абхазской энергосистеме вновь возникли проблемы

Госдепартамент США полагает, что сотрудники ФСБ России использовали вещество из группы "Новичок" против оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель ведомства. Он обвинил Россию в попытке убедить в обратном посредством теорий заговора.

"Россия намекала на многочисленные и зачастую противоречащие друг другу теории заговора. Будем честны: такие теории заговора – это ничто большее, кроме как попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России", – передает CNN заявление представителя Госдепартамента. По его словам, у отравления политика нет другого объяснения, кроме как участия российских властей.

В ведомстве выразили уверенность в выводах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что анализах Навального нашли следы вещества из группы "Новичок". ​

"США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального. Нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности за это российских властей", – цитирует The Hill представителя Госдепа.

В ведомстве отметили, что президент России Владимир Путин и другие официальные лица "хотят, чтобы мы поверили в обратное".

The Hill пишет, что это заявление Госдепартамента "скорее всего, еще больше усилит напряженность между США и Россией". Со своей стороны, CNN сообщает, что американские чиновники подготовили антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не использовали их, так как не получили одобрение президента США Дональда Трампа.

В материале отмечается, что Трамп "никогда конкретно не обвинял россиян в отравлении Навального".

Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.

Российские власти отрицают отравление оппозиционера и причастность к этому спецслужб. Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Алексей Навальный "пользуется поддержкой спецслужб США". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца", – сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после пресс-конференции признал, что за Навальным "присматривают" спецслужбы.

"Президент же сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран]. И мы тоже неоднократно говорили, что вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти и так далее", – отметил Песков.

На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента сказал: "Это не ко мне".