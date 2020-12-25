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Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с переизбранием на пост главы правительства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с переизбранием на пост главы правительства Грузии. Об этом сообщает агентство Аrmenpress со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
«Примите теплые поздравления по случаю Вашего переназначения на должность премьер-министра Грузии. Желаю Вам новых успехов во всех начинаниях на благо братской Грузии.
За последние полтора года между нашими правительствами и нами лично сложилась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на объединяющих наши народы многовековых исторических связях, культурных и цивилизационных общностях.
Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Арменией и Грузией и впредь будут развиваться во всех направлениях, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран и народов», - говорится в поздравлении Пашиняна.
Другие новости дня
По предварительным результатам, Ника Мелия побеждает на выборах председателя ЕНД
По предварительным результатам, Ника Мелия побеждает на выборах председателя партии «Единое национальное движение», сообщает Общественный вещатель.
По решению политсовета партии, председатель избирается электронным способом. На пост председателя партии были выдвинуты два кандидата - Леван Варшаломидзе и Ника Мелия.
Голосование началось 21 декабря в 14:00 и продолжалось до 21:00 25 декабря.
Партия утвердит председателя на съезде 27 декабря. В «Едином национальном движении» заявляют, что голоса кандидатов проверяются, чтобы исключить фальсификации. По данным партии, в выборах приняли участие более 20 тысяч граждан.
Пост председателя партии стал вакантным после того, как предыдущий председатель «ЕНД» Григол Вашадзе покинул ее ряды 15 декабря.
Кто возглавит ЕНД – онлайн-голосование определило лидера
Ника Мелия лидирует на выборах председателя главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение». Голосование проходит в онлайн-режиме в соцсети Фейсбук. Оно началось 21 декабря в 14:00 и завершится сегодня, 25 декабря, в 21:00. Принять участие в голосовании могут все члены и сторонники партии. Модераторы следят за тем, чтобы голоса не оставляли с фейковых аккаунтов – «ботов» отсеивают, сообщает агентство «Новости-Грузия».
К этому времени за Мелия проголосовали более 13 тысяч интернет-пользователей. Его единственный конкурент – экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, серьезно отстает. За его кандидатуру к этому времени проголосовали чуть более 7 тысяч человек.
«Наши сторонники могут проголосовать за желаемого кандидата и уже формально он будет избран съездом по итогам рейтингового опроса, который проводится с помощью Фейсбука. Думаю, что это довольно инновационный подход. Мы впервые проводим выборы председателя по такой системе. Посмотрим, каким будет результат», - заявила член политсовета партии Саломе Самадашвили.
С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».
Кроме того, Вашадзе назвал неприемлемыми участившиеся критические высказывания в адрес послов США и Евросоюза, которые выступают посредниками на переговорах между властями и оппозицией из-за возникшего после выборов в парламент политического кризиса.
Саакашвили, который является основателем ЕНД, также прокомментировал решение Вашадзе. Экс-президент заявил, что оно не стало для него неожиданностью, поскольку Вашадзе «устал от политики» и не был готов к новому этапу острой политической борьбы.
Умер назначенный послом Беларуси в США Олег Кравченко
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко скоропостижно скончался 25 декабря. Ему было 49 лет.
В июле Кравченко был назначен на должность посла в США, однако не успел уехать на работу в Америку и проживал в Беларуси.
Это было первое за 12 лет назначение белорусского посла в Соединенных Штатах. Причина дипломатического демарша была связана с санкциями, которые Вашингтон ввел против правительства Александра Лукашенко за нарушения прав человека.
Стороны сократили штат посольств и отозвали послов. Вместо них миссии в обеих странах возглавляли временные поверенные. В качестве такого поверенного как раз и работал Кравченко с 2008 по 2014 годы. Он пробыл на дипломатической службе больше 25 лет.
Папа Римский призвал обеспечить вакцинами и лечением всех людей
Папа Римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi), призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от COVID-19.
«Мы все в одной лодке», - подчеркнул Франциск в послании, которое показывали только по видео. Обычно понтифик обращается к верующим с балкона собора Святого Петра, но в этом году из-за коронавирусных ограничений формат выступления решено было изменить.
«Я прошу всех, глав государств, компании и международные организации сотрудничать, а не конкурировать, найти решение для каждого – вакцину для всех – особенно для наиболее уязвимых и нуждающихся в каждом уголке планеты», - заявил Папа Римский.
В обращении Франциск также говорил о жертвах войн и насилия. Он призвал обратить особое внимание на судьбы детей в странах, где есть вооруженные конфликты, в том числе, в Сирии, Йемене, Ираке. На первую половину марта будущего года у главы Римско-католической церкви запланирована поездка в Ирак.
В рождественском послании понтифик упомянул и события в Донбассе, а также Карабах. «Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных (в конфликт) стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины», - приводит слова Франциска Французское международное радио.
25 декабря католики и протестанты, наряду с прихожанами ряда православных церквей, празднуют Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю.
Парламент Грузии принял резолюцию по внешней политике
Парламент Грузии принял резолюцию «О внешней политике», заявив главными целями вступление в Евросоюз, НАТО и восстановление территориальной целостности мирным путем.
За резолюцию проголосовал 81 депутат. Оппозиция не принимала участия в работе над текстом документа и в голосовании, – пишет «Новости-Грузия».
В резолюции говорится, что вступление в ЕС и НАТО не имеет альтернативы. Стратегическими партнерами Грузии названы США, Германия, Франция, Великобритания, особо подчеркнуто сотрудничество со странами Восточной и Центральной Европы и Балтии. Среди международных организаций организаций особо выделены ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЧЭС и ГУАМ.
В тексте отмечается значение развития отношений со странами черноморского региона.
«Приоритетны для Грузии – стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном и укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией, а также максимальная реализация стратегического потенциала в отношениях с Румынией, Болгарией и Украиной», – говорится в резолюции.
Что касается России, в документе она названа страной, от которой исходят «конвенционные и гибридные угрозы». При этом отмечается, что «Грузия продолжит прагматичную и принципиальную политику с Российской Федерацией, основываясь на государственных интересах и основополагающих нормах международного права». Целью такой политики названы полное восстановление территориальной целостности и суверенитета, а также укрепление мира, безопасности и стабильности.
Историка Соколова приговорили к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки
Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета признали виновным в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.
Ранее прокуратура запрашивала для Соколова 15 лет лишения свободы, защита историка настаивала назначить ему не более 8 лет.
Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября прошлого года в квартире Соколова в центре Петербурга. Рано утром историк был обнаружен в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире доцента были найдены другие фрагменты тела Ещенко. Позже Соколов признался в убийстве. Руководство СПбГУ уволило его.
- В ходе судебного процесса Соколов признал вину только частично, поскольку он считает свои действия неумышленными и совершенными "в состоянии полного умопомрачения, которое наступало после истерик Ещенко". В январе по результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в убийстве был признан вменяемым.
- В ноябре прошлого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства проверить информацию о других возможных преступлениях Соколова. До убийства Ещенко его обвиняли в насилии над ещё одной девушкой, потоплении судна и провоцировании драки на лекции.
Ответный комплимент Эрдогана: слова Путина «не расходятся с делом»
Владимир Путин – это лидер, с которым можно договориться, его слова не расходятся с делом, – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер дал высокую оценку личным качествам Путина и отметил, что объем товарооборота с РФ является лучшим подтверждением состояния и развития двусторонних отношений.
«Уверен, что этот тренд сохранится. Мы настроены решительно в вопросе достижения заявленных целей», – сказал Эрдоган.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него с Эрдоганом иногда противоположные взгляды, но президент Турции – «человек, который держит слово». «Мужчина. Он хвостом не виляет», – заявил российский лидер.
В Тбилиси протестуют против заявления Зурабишвили о «Кавказской платформе»
В Тбилиси протестуют против заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по поводу создания «Кавказской платформы».
У резиденции президента собрались несколько десятков гражданских активистов, которые считают заявления Зурабишвили антигосударственными. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Кавказская платформа – ловушка», «НАТО – наш выбор». Они требовали, чтобы президент сделала дополнительные разъяснения по поводу перспектив сотрудничества с Москвой в так называемом «формате шести», – пишет «Новости-Грузия».
«Всем очевидно, что «Кавказская платформа» – это альтернатива западного видения и западной модели в регионе», – заявил журналистам один из протестующих, представитель гражданской платформы «2020».
О необходимости создания «Кавказской платформы» в контексте урегулирования конфликтов на Южном Кавказе Саломе Зурабишвили говорила на ежегодном амбассадориале 23 декабря. Многие в Грузии и за рубежом восприняли её слова как поддержку инициативы президентов Турции и Азербайджана о создании нового формата с участием шести стран и без участия западных государств: Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана.
Однако в администрации Зурабишвили заявили, что президент подразумевала исключительно собственную инициативу, подразумевающую усиление исторической роли Грузии как объединителя. Министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии.
Некоторым оппозиционерам, бойкотирующим грузинский парламент, начислили зарплату
Некоторым депутатам от оппозиции, бойкотирующим грузинский парламент, начислили зарплату.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария заявила, что сразу же вернула деньги отправителю. Член блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» Нато Чхеидзе написала в Facebook-аккаунте, что получила зарплату «до последней копейки», а сейчас раздумывает, что делать с «дьявольскими деньгами».
В законодательном органе пояснили, что начислили зарплату депутатам парламента предыдущего созыва, полномочия которых истекли 11 декабря, а также новым депутатам, чьи банковские реквизиты были доступны сотрудникам парламента.
Элене Хоштария и Нато Чхеидзе отказались от депутатских мандатов, полученных по итогам выборов 31 октября. При этом парламент пока не удовлетворил их заявления.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. О решении не отказывается от депутатского мандата пока официально объявил лишь четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе.
- Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о прекращении государственного финансирования политических партий, отказавшихся входить в законодательный орган. В документе говорится, что партия не получит финансирование из бюджета 2021 года, если по необоснованным причинам хотя бы половина членов парламента, избранных по ее представлению, пропустит все пленарные заседания парламента.
Заседание югоосетинского парламента вновь не состоялось из-за отсутствия кворума
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня вновь не собрался на сессию из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает агентство «Рес».
Из 34 депутатов парламента на заседание пришли 20. «Трёх не хватает для кворума», – заявил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.
Депутаты должны были обсудить бюджет на 2021 год, а также поправки в финансовый документ текущего года. Дело в том, что часть российской помощи на борьбу с коронавирусом (79 миллионов 700 тысяч рублей) не внесена в расходную часть бюджета. Глава Минфина Аза Хабалова предупредила: «Эти средства не будут отражены в бюджете республики на 2021 год, и мы их потеряем».
Сессия парламента не состоялась и в среду. Тогда на заседание явились 19 депутатов. Партии «Ныхас» и Народная партия, а также депутатская группа одномандатников «За справедливость» заявили, что не собираются принимать участие в сессии. Их условие для продолжения работы остается прежним – снятие с должности генерального прокурора.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
Российские хакеры могли проникнуть в облачный сервис Microsoft
Связанные с военной разведкой российские хакеры могли проникнуть в облачный сервис компании Microsoft, взломав ее корпоративного партнера, который управляет доступом к облаку. Была скомпрометирована электронная почта как минимум одной частной компании. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
В самой Microsoft заявили, что не выявили уязвимостей или следов взлома продуктов.
Накануне СМИ рассказали о попытках россиян вторгнуться в электронный ящик американской фирмы CrowdStrike Holdings, занимающейся кибербезопасностью. Компания получила предупреждение от Microsoft, которая сообщила, что хакеры пытались прочитать переписку с помощью облачной платформы Microsoft Azure.
В середине декабря стало известно о российской кибератаке на ряд государственных и частных структур США. Нападение затронуло в том числе Microsoft и ее клиентов. Взлом произошел через заражение программного обеспечения SolarWinds. Ее услугами пользуются в том числе подразделения ВС США, Министерства юстиции, Госдепартамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500. Общее количество пользователей зараженной программы может составлять порядка 18 тысяч.
Президент Дональд Трамп отказался считать Россию виновной в кибератаке, несмотря на противоположную позицию своих ближайших подчинённых, включая госсекретаря Майка Помпео. Белый дом в последний момент отменил официальное заявление о виновности Москвы.
В Кремле отвергли обвинения, напомнив, что ранее Владимир Путин предлагал Вашингтону сотрудничать в сфере кибербезопасности.
Директор «Черноморэнерго» приказал незамедлительно отключить все криптофермы в Абхазии
Генеральный директор компании «Черноморэнерго» подписал сегодня приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют» на территории Абхазии.
Районным филиалам компании и филиалу «Энергосбыт» поручили в срок до 29 декабря отключить все незаконно действующие объекты, а также «отрезать кабеля и провода на ВЛ 6/10 Вт».
«Проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям, в случае осуществления майнинг-криптовалют юридическими и физическими лицами, по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы», – говорится в документе.
Логуа указывает на персональную ответственность руководителей территориальных филиалов «Черноморэнерго» и филиала «Энергосбыт» «за самовольное технологическое присоединение к электросетям всех абонентов для целей майнинга криптовалют».
«Неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности», – сказано в приказе.
- В ноябре в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления криптоферм. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- В «Черноморэнерго» предупредили о возможном отключении перегруженных линий – в связи с возросшими нагрузками в электросетях. Цель – избежание аварийных ситуаций.
- Деятельность по добыче криптовалют в Абхазии запретили до 1 июня 2021 года, ограничен ввоз майнинг-оборудования.
Мэрию Тбилиси заподозрили в сделке с иранской компанией из санкционного списка США
Мэрия Тбилиси закупила тысячи тонн инертных материалов у иранской компании, находящейся под санкциями США. Информацию об этом распространяют представители оппозиционной партии «Единое национальное движение», члены тбилисского сакребуло (горсовета) Леван Хабеишвили и Ираклий Надирадзе.
Речь идет о декоративных белых камнях, используемых для обустройства разделительной зоны на Кахетинском шоссе.
По данным оппозиционеров, столичные власти заплатили за них более 3 миллионов лари компании Arvand Petrochemical – дочке крупнейший нефтехимического холдинга Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). В июне 2019 года Arvand Petrochemical оказалась среди четырех десятков фирм, попавших под санкции США за поддержку «Корпуса Стражей Исламской революции» (КСИР), – пишет «Новости-Грузия».
До сих пор компания значится в так называемом списке SDN. В него включаются физические и юридические лица, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес. Активы в США попадающих в этот список компаний замораживаются.
Название компании-производителя указано на мешках с закупленными инертными материалами. Неизвестно, располагают ли Хабеишвили и Надирадзе какими-либо другими доказательствами сделки с иранской компанией. Члены ЕНД считают, что указанный факт служит еще одним подтверждением неразумных трат средств госбюджета.
Капитальный ремонт дороги на Кахетинском шоссе начался весной 2019 года. На реабилитацию участка протяженностью примерно 23 километра из бюджета Тбилиси потратили почти 43 миллиона лари. Оппозиция неоднократно указывала, что проект стал предметом коррупционных сделок, а к его реализации подключены компании, которые являются донорами правящей партии «Грузинская мечта».
Россия вошла в ТОП-3 стран по числу камер видеонаблюдения
Россию назвали третьей в мире по числу камер видеонаблюдения.
По подсчетам информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которые приводит агентство РБК, в стране установлено почти 13,5 миллиона камер. Больше – только в Китае (200 миллионов) и Соединённых Штатах (50 миллионов), далее идут Германия (5,2 миллиона) и по пять миллионов у Японии и Великобритании.
В исследовании TelecomDaily говорится, что большая часть камер в России (58,7%) установлена коммерческими организациями для обеспечения безопасности, предотвращения краж и преступлений. Еще 32,8% камер поставлены за счет государства – на школах, госучреждениях, дорогах, в больницах. Оставшиеся 8,5% камер установили физлица. К облачному видеонаблюдению подключено около 5% всех камер.
"МБХ медиа" ранее писало о том, что доступ к московской системе видеонаблюдения, как выяснило издание, можно купить на черном рынке. К системе подключено около 200 тысяч камер. С 2017 года эти камеры подключают к системе распознавания лиц.
Жителей Южной Осетии попросили сообщать о деятельности иностранных спецслужб
К жителям Южной Осетии обратилась Служба внешней разведки самопровозглашенной республики. Заявление, опубликованное на сайте агентства «Рес», содержит просьбу – «информировать ведомство о фактах, представляющих угрозу для республики со стороны спецслужб иностранных государств».
«С учетом нестабильной обстановки в Закавказском регионе, просим граждан проявлять бдительность и информировать по угрозообразующим факторам в отношении Республики Южная Осетия со стороны спецслужб иностранных государств. Любая информация будет восприниматься конфиденциально с гарантией анонимности», – заявили в пресс-службе.
Связаться с ведомством можно по телефону или по электронной почте, через WhatsApp или Telegram.
В Сухуми возмущены «наращиванием военного потенциала Грузии» и ждут разъяснений США
Власти самопровозглашенной республики Абхазия возмущены «наращиванием военного потенциала Грузии». При этом в Сухуми намерены потребовать разъяснений у представителей США, – говорится в заявлении абхазского министерства иностранных дел.
Ранее министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в 2021 году грузинское военное ведомство планирует закупить партию разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он отметил, что недавно было подписано соглашение с Израилем об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы Грузии.
«В очередной раз руководство Грузии, осуществляя активное наращивание военного потенциала, пытается обосновать свои действия исключительно необходимостью обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Однако крайне трудно оправдать планы по покупке разведывательных и боевых БПЛА исключительно интересами самообороны.
В свете недавних событий в Нагорном Карабахе, где активно использовались беспилотные боевые летательные аппараты, благодаря применению которых азербайджанской стороне удалось развить наступательную операцию, особую актуальность принимают планы Грузии по закупке подобных видов современного высокоточного вооружения. Совершенно очевидно, что эти современные виды вооружений могут быть применены исключительно для силового решения неурегулированных конфликтов», –сказано в заявлении абхазского МИД.
В Сухуми считают, что действия Тбилиси демонстрируют «откровенно враждебный настрой Грузии к своим ближайшим соседям и полностью обесценивают любые декларативные шаги о приверженности мирному урегулированию существующих конфликтов».
Абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала
«Не вызывает никаких сомнений и то, что курс на милитаризацию Грузии активно поддерживается официальным Вашингтоном, выступающим в качестве стратегического партнера Тбилиси. Глубоко убеждены, что интенсификация процесса милитаризации Грузии носит крайне опасный характер и несет прямую угрозу миру и стабильности. Абхазская сторона выражает свое серьезное беспокойство подобными провокационными действиями грузинских властей, способными породить новый виток напряженности в зоне конфликтов. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала и обоснованную аргументацию о планах дальнейшего применения подобного высокоточного и крайне эффективного наступательного вооружения в нашем регионе», – говорится в заявлении.
Новое правительство Аджарии утвердили в прежнем составе
Верховный совет Аджарии объявил доверие и утвердил обновленное правительство автономии во главе с Торнике Рижвадзе. Все четыре места в правительстве Аджарии заняли старые министры.
Джаба Путкарадзе назначен министром финансов и экономики, Нино Нижарадзе – министром здравоохранения, Георгий Сурманидзе – министром сельского хозяйства, Майя Хаджишвили – министром образования.
Правительство региона в старом составе единогласно поддержали 14 депутатов – все члены совета от правящей партии «Грузинская мечта». Для утверждения требовалось согласие как минимум 11 депутатов, – пишет «Новости-Грузия».
Единственным оппозиционером, который присутствовал на сегодняшнем заседании, стал независимый депутат Ираклий Чавлеишвили, избранный в законодательный орган от блока «ЕНД – Сила в единстве». Он не поддержал правительство Рижвадзе, однако отметил, что будет постоянно следить за его работой.
Шесть других оппозиционеров написали заявления об отказе от депутатских мандатов. Они считают, что итоги выборов 31 октября были сфальсифицированы.
Ахвледиани: правительство работает над вопросом оказания помощи Дате Ванишвили
Правительство Грузии работает над вопросом оказания медицинской помощи Дате Ванишвили, – заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.
«Вам известно, что цхинвальский оккупационный режим запрещает свободное передвижение, в том числе таким тяжелым пациентам, как Дата Ванишвили. Мы работаем, исходя из наших возможностей, реальной ситуации и интересов семьи», – отметила она.
Гражданин Грузии, известный как Дапа-папа, находится на территории, контролируемой российскими войсками и властями самопровозглашенной республики Южная Осетия. Состояние его здоровья недавно ухудшилось. Родственники не могут перевезти дедушку в грузинскую клинику.
Ахвледиани осудила и решение цхинвальского суда о продлении ареста гражданину Грузии Зазы Гахеладзе. В незаконном заключении, по её словам, остаются еще два гражданина – Ираклий Бебуа в Абхазии и Геннадий Бестаев в Южной Осетии.
«Мы используем все доступные рычаги, в том числе неформальные каналы. В постоянном режиме задействована «горячая линия», по которой мы регулярно получаем информацию о положении наших граждан, находящихся в незаконном заключении. Работаем в интенсивном режиме, чтобы усилить давление на оккупационный режим и добиться немедленного освобождения наших граждан», – заявила Ахвледиани.
Госминистр указала, что ранее югоосетинские власти освободили из заключения жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Мириана Тазиашвили, задержанного 20 ноября.
COVID-19 в Грузии: 1881 новый случай, 37 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2313 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 1881 новый случай коронавируса (днём ранее – 1972), выздоровели 1515.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 218 724, выздоровевших – 196 220.
За сутки было проведено 13 655 тестов, из них PCR-тестов – 6908, экспресс‐тестов на антиген – 6747.
- Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
Из здания МИД РФ пропал $1 миллион, который хранился в коробке из-под водки
В МИД России подтвердили пропажу крупной суммы денег в кассе валютно-финансового департамента, пишут РИА Новости и ТАСС.
Инцидент произошел 19 декабря 2019 года. По данным РЕН ТВ, на этот день была запланирована инкассация в кабинете специалиста валютно-финансового департамента (ВФД) МИДа Натальи Агальцовой, которая не пришла на работу, сославшись на давление.
Кабинет Агальцовой вскрыли, на полу обнаружили инкассаторскую сумку с пачками долларов. Комиссия выявила недостачу в размере 745 735 долларов и 20 065 462 рубля. По данным источников издания, общий ущерб составил более 1 млн долларов.
Средства, как утверждает телеканал, российский МИД получил от Ирана за консульские услуги. 28 ноября деньги передали сотрудникам дипломатическо-курьерской службы МИД России в Тегеране. Посылка представляла собой коробку из-под водки "Абсолют", в которой находились 150 пачек стодолларовых купюр.
Как отмечает телеканал, иранская сторона не могла воспользоваться денежным переводом из-за опасения санкций со стороны США и их партнеров. Средства находились в кабинете Агальцовой с 29 ноября. Известно, что они пропали в период с 16 по 19 декабря, поскольку проверка, проведенная 16 декабря, не обнаружила недостачи.
Агальцову задержали на следующий день после пропажи денег. В ходе допроса она рассказала, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами находились сверху, а ниже лежали банкноты по одному доллару. Обнаружив это, женщина запаниковала. Она якобы захотела покрыть часть недостачи за счет своих накоплений в 200 тысяч долларов. Агальцова заявила, что планировала взять кредит в размере трех миллионов рублей, однако ей отказали в банке. Женщина утверждает, что после этого она совершила попытку самоубийства, но осталась жива.
Вместе с Агальцовой был задержан ее сожитель Василий Маковоз. По его словам, Агальцова пришла домой с пачкой денег и сказала, что у нее проблемы на работе. Позже в сейфе на даче соседа пары нашли 149 тысяч долларов.
По информации телеканала, через двое суток после задержания Моковоза отпустили на свободу без предъявления обвинения. Агальцова, которой предъявлены обвинения, находилась в СИЗО до августа 2020 года, после чего ее отпустили под домашний арест. Дело завершено и направлено в суд.
Элене Нижарадзе покинула должность исполнительного директора ISFED
Элене Нижарадзе покинула должность исполнительного директора «Справедливых выборов» (ISFED). Эту информацию Общественному вещателю Грузии подтвердила член правления организации Тамар Сартания.
По ее словам, о деталях она расскажет на завтрашней пресс-конференции.
Как известно, 11 декабря ISFED опубликовала заявление о результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах, в котором отмечалось, что результаты внутреннего аудита подтвердили точность методологии, хотя в формуле подсчета количества голосов был выявлен изъян.
В частности, как заявили в «Справедливых выборах», помимо голосов, полученных избирательными субъектами, были подсчитаны и недействительные бюллетени.
После исправления данного недостатка, скорректированные результаты параллельного подсчета организации, с учетом степени погрешности, совпали с окончательными результатами ЦИК.
В одном из ресторанов Ахалцихе прогремел взрыв - есть пострадавшие
В ресторане «Имерети» на улице Руставели в Ахалцихе произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.
Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, из корпуса эвакуировано 12 семей. По их информации, предположительно, взрыв спровоцировала утечка природного газа.
«По предварительной информации, взрыв природного газа произошел в подвале бездействующего ресторана, расположенного на первом этаже пятиэтажного дома. Здание было частично повреждено. Жертв нет. Пострадали два человека, когда спасатели вытащили их, они были в сознании. Параллельно, из здания было эвакуировано 12 семей. Работы продолжаются», - заявили в ведомстве.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, передает «Грузия онлайн».
Христиане отмечают Рождество по григорианскому календарю. ВИДЕО
В ночь на 25 декабря христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают один из самых важных праздников – Рождество Христово. Верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии.
В этом году рождественские праздники проходят на фоне пандемии коронавируса.
Из-за карантинных ограничений и комендантского часа Папа Римский Франциск начал мессу в соборе Святого Петра в Ватикане раньше обычного. Число присутствующих на богослужении ограничено. Большинство священников и все верующие использовали маски.
Из-за роста числа заразившихся в большинстве европейских стран как минимум до начала января введены строгие ограничения. Закрыты рестораны, спортзалы, многие магазины и развлекательные центры. Отменены рождественские ярмарки, граждан просят по возможности не покидать свои дома и соблюдать социальную дистанцию.
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Из-за этого более 40 государств прекратили с ней авиасообщение. В Лондоне, в также на юго-востоке и востоке Англии объявлен жесткий локдаун.
Сразу после Рождества в странах Евросоюза начнется вакцинация. Компании Pfizer и BioNTech уже заявили, что готовы немедленно начать поставки доз вакцины совместного производства. В Европейском медицинском агентстве считают, что вакцина будет эффективна и против нового штамма коронавируса. Власти Евросоюза планируют привить 450 миллионов человек в 27 странах.
В России, где Рождество отмечают в январе, несмотря на рост числа заболевших, власти пока не вводят жёстких ограничений, но призывают отметить Новый год в кругу семьи.
В Абхазии подтвержден 101 случай коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 560 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 101 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, 100 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 47 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице сегодня, 24 декабря, скончался мужчина 77 лет, в Ткварчельской больнице накануне умерла пациентка 1968 года рождения, в Гали 22 декабря скончался мужчина 1924 года рождения. У всех троих была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 44 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8236 человек.105 летальных случаев. Выздоровели 6508 человек.
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