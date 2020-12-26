Анатолий Бибилов призвал депутатов приступить к своей работе

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи в субботу с жителями Цхинвальского района уделил внимание общественно-политической ситуации в республике, отметив, что некоторые политики пользуются ее, пытаясь заработать на горе семьи Джабиевых политические дивиденды.

«Нельзя из трагедии делать политику. Эта трагедия не одной семьи, это трагедия всей республики. Мы должны дать оценку этому преступлению. Идет следствие, проводились экспертизы, а суд должен вынести свое решение», – приводит его слова пресс-служба.

Вместе с тем он отметил, что действия депутатов, которые не выходят на работу, могут сказаться на жизнедеятельности населения в целом. «Бюджет на 2021 год не был принят депутатами из-за невыхода на работу и неисполнения своих прямых обязанностей. Вместе с этим не были приняты изменения в бюджет этого года, которые предполагают выплату медикам финансовых средств, а также статью финансовых средств на льготное кредитование малого и среднего бизнеса», – сказал глава республики.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что ссылка отдельных депутатов на то, что правительство «незаконно» и не может присылать документы в парламент, несостоятельна.

«Исполнительная власть и президент как ее глава сделали все в рамках Конституции. Была направлена кандидатура премьера. Однако парламент ее не рассмотрел, не дал ни положительного, ни отрицательного ответа, таким образом, не дал возможность сформировать новое правительство или представить другую кандидатуру. Получается, что это было сделано специально, чтобы сегодня говорить о нелегитимном правительстве», – сказал президент.

Он в очередной раз призвал депутатов вернуться в правовое поле и приступить к своей работе.