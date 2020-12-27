Четыре человека с коронавирусом поступили за сутки в больницы Южной Осетии

В «красных зонах» югоосетинского Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ), по данным на утро 27 декабря, проходят лечение 83 пациента с COVID-19, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева. «В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 43 пациента, в здании детской больницы – 40, - сказала врач. - За минувшие сутки в «красную зону» поступило четверо больных, выписаны шесть человек».

По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом. «Пациентка 90 лет поступила в красную зону инфекционной больницы 18 декабря в тяжелом состоянии с жалобами на одышку, чувство нехватки воздуха, субфебрильную температуру тела, редкий сухой кашель с диагнозом: «Коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. ДН 2. КТ 2 (средне-тяжелая). Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь. Нарушение ритма сердца», - сказала она.

Джиоева уточнила, что более одной недели пациентка болела и лечилась дома. «20 декабря она была переведена в палату интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. Получала терапию в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастали признаки сердечно-легочной недостаточности. 26 декабря наступила остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», - подчеркнула главный инфекционист.