В Грузии выявили 594 новых случая коронавируса, 25 человек скончались

Известный грузинский криминальный авторитет, «вор в законе» Миндия Горадзе, более известный по кличке Лавасоглы, задержан в Украине. Об этом сообщает украинское онлайн-издание Dетектив INFO.

Согласно распространившейся информации, в ночь на воскресенье, 3 января Горадзе прибыл в Одессу авиарейсом из Минска. При себе у него не было документов. По этой причине сотрудники Госпогранслужбы запретили ему въезд на территорию Украины и приняли решение депортировать его в Беларусь.

Утверждается, что сразу после посадки на самолет до Минска Лавасоглы начал нарушать общественный порядок и угрожать нанесением себе телесных повреждений.

«Командир экипажа лайнера официально предоставил письменный отказ осуществлять перевозку Горадзе, после чего тот был снят с самолета и размещен в зале вылета международных авиарейсов аэропорта «Одесса» под охраной пограничников, где он находится и сейчас», — пишут украинские СМИ.

По данным агентства, следующий рейс Одесса-Минск запланирован на 4 января. Вор в законе обещает вскрыть себе вены в случае повторения попытки его депортации в Беларусь.

О задержании Горадзе сообщили и грузинские СМИ. В комментарии телеканалу «Мтавари» грузинский адвокат Горадзе заявил, что он не располагает информацией о задержании его подзащитного в Одессе.

«Новости-Грузия» напоминает, что 40-дневный срок экстрадиционного заключения Лавасоглы в Беларуси истек 3 августа 2020 года, однако после этого его не экстрадировали в Грузию. До июня прошлого года грузинский криминальный авторитет оставался в заключении в Турции. Лавасоглы летел в Киев, но белорусские пограничники задержали его при прохождении пограничного контроля, когда обнаружили, что он находится в межгосударственном розыске по запросу МВД Грузии.