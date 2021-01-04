Из колонии освобожден Георгий Джанашия, осужденный за убийство Давида Саралидзе

Георгий Джанашия, осужденный за умышленное убийство 16-летнего Давида Саралидзе, освобожден из колонии. Как сообщает сегодня, 4 января, Общественный вещатель, решением Специальной пенитенциарной службы от 29 декабря 2020 года неотбытая часть наказания (лишение свободы на 4 года) для Джанашия была изменена на более мягкое наказание - домашний арест, раньше установленного срока на 11 месяцев и 4 дня. Джанашия покинул колонию 30 декабря 2020 года.

В Пенитенциарной службе также отметили, что неотбытая часть приговора, вынесенного до 2020 года, была заменена на домашний арест для 408 осужденных.

Двое несовершеннолетних - Георгий Джанашия и Гуга Барбакадзе, были осуждены по резонансному делу об убийстве во время массовой драки старшеклассников 1 декабря 2017 года в центре Тбилиси на улице Хорава. Тогда от ножевых ранений погибли двое подростков - Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Позже, по обвинению в убийстве Давида Саралидзе был арестован еще один участник драки - Михаил Каландия.

Георгий Джанашия был приговорен судом первой инстанции к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы. Решение Тбилисского городского суда было обжаловано как защитой, так и обвинением. Коллегия судей Тбилисского апелляционного суда частично отменила решение городского суда по делу об убийстве на улице Хорава. В частности, Георгий Джанашия был признан виновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, вместе с еще одним человеком.

28 января 2020 года Джанашия, осужденный за участие в убийстве Давида Саралидзе в составе группы, был официально признан виновным и приговорен к четырем годам реального тюремного заключения и четырем годам условного заключения в обмен на признание себя виновным и сотрудничество с Верховным судом.