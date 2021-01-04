В Абхазии подтверждено 133 новых случая COVID-19, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 470 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 81 человек, 73 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 10 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29 пациентов, в мобильном военном госпитале - 44.

В сухумском мобильном военном госпитале скончалась пациентка 1975 года рождения с диагнозом «подтвержденная короновирусная инфекция тяжелой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Женщина умерла 3 января от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9182 человека. 129 летальных случаев. Выздоровели 7027 человек.