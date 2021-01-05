Объявлено о победе действующего президента ЦАР – союзника Москвы

Избирательная комиссия Центральноафриканской Республики (ЦАР) в понедельник сообщила о победе на прошедших 27 декабря президентских выборах действующего главы государства. Согласно официальным данным, Фостен-Арканж Туадера набрал 54 процента голосов и переизбран в первом туре. Утверждается, что явка составила более 75 процентов избирателей.

В преддверии выборов ситуация в стране, где против центрального правительства действует ряд группировок вооружённой оппозиции, обострилась. Сообщалось, что несколько группировок повстанцев, объединившись, начали наступление на столицу. Сообщалось также, что выступление поддержал экс-президент Франсуа Бозизе, которого не допустили на выборы. Власти ​ЦАР сообщили, что в связи с попыткой мятежа Россия направила в страну сотни военнослужащих и тяжелое вооружение.

Российский МИД заявил, что Москва дополнительно направила в ЦАР 300 военных инструкторов.​ В тексте на сайте министерства говорится, что Россия оперативно откликнулась на просьбу руководства ЦАР о содействии в обучении военнослужащих национальной армии. Об участии российских военных в боях ничего не сообщалось.

Ранее официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, Центральноафриканская Республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, связанные с которым компании, как утверждается, добывают там полезные ископаемые, и так называемой "ЧВК Вагнера", которую с ним связывают. Бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе охраняют президента Туадеру. В октябре 2020 года Туадера был в Москве, где обсуждал сотрудничество в военной сфере.