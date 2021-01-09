В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет

Жители и члены союза старейшин Панкисского ущелья провели сегодня, 8 января, протестную акцию в селе Дуиси, требуя амнистировать осужденных за пособничество терроризму в 2017 году, сообщает агентство «Новости-Грузия». Речь идет о трех жителях Панкиси, обвиненных в оказании помощи международному террористу Ахмеду Чатаеву: Зурабе Горнакашвили, Руслане Алдамове, Рамазе Маргошвили. Все они были приговорены к 10-12 годам тюрьмы, и до сих пор остаются в тюрьме.

Протестующие считают, что этих людей должен коснуться закон «Об амнистии», рассмотрение которого на следующей неделе завершит парламент Грузии. Собравшиеся указали, что действия обвиняемых были неосознанными, исходя из чего, неверно называть их террористами. Одновременно они указали, что спецоперации, проведенные силовиками в ущелье, были неоправданны и служили только тому, чтобы запугать население.

«Мы просим парламент, раз уж он приступил к работе с такой гуманностью, пусть амнистия коснется и этих молодых людей. Мы не говорим об их полном освобождении. Может, возможно смягчить им наказание», - заявил старейшина Панкисского ущелья Хасо Хангошвили.

По инициативе старейшин в панкисских селах начнут сбор подписей под петицией с требованием амнистирования осужденных. До принятия закона их направят в парламент Грузии. В целом пособниками Чатаева спецслужбы Грузии объявили пятерых жителей Панкисского ущелья. Спецоперация по их задержанию прошла в декабре 2017 года. В ходе рейда один из подозреваемых – 19-летний Темирлан Мачаликашвили, был смертельно ранен.

Среди пятерых осужденных в рамках дела есть и те, кто уже вышел на свободу. 30 декабря 2020 года из заключения освободили Бадура Чопанашвили. Адвокат утверждал, что его подзащитный полностью отбыл присужденный срок заключения. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили считает, что с Чопанашвили была оформлена процессуальная сделка, поскольку он дал показания против ряда лиц.