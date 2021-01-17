COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 351, в общем составив 164 586. По состоянию на 11:00 16 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 157 и сейчас составляет 152 772.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2992.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 729 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8093, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 623 311 (2607 за сутки), передает Радио Азатутюн.