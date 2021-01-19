Навальный предложил ввести санкции против Абрамовича и Усманова

Соратник Алексея Навального, живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список из восьми человек, против которых Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Список, как утверждает Ашурков, был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января.

В посте, написанном по-английски, Ашурков пишет, что, если Запад хочет всерьёз добиваться от России соблюдения прав человека и борбьы с коррупцией, он должен рассмотреть возможность ввести индивидуальные санкции против людей из списка. Навальный не планировал публиковать список в ближайшее время, однако его соратник решил предать его огласке после того, как сам оппозиционер в России был задержан и отправлен на 30 суток в СИЗО в ожидании суда, который может заменить ему условный срок на реальный и отправить в колонию. Как пишет Ашурков, угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти освободить Навального.

В списке 8 человек: бизнесмен Роман Абрамович, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова, названный "кошельком" своего отца, президент ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, названный ответственным за сокрытие фактов об отравлении Навального, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын главы Совбеза Николая Патрушева, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов.

Большинство упомянутых в списке были "героями" расследований Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. О необходимости наложить санкции, в частности, на Абрамовича и Усманова сам Навальный говорил, выступая в комитете Европарламента осенью прошлого года, после своего отравления.

Как пишет Ашурков, Навальный уже долгое время выступает за индивидуальные санкции против ключевых российских олигархов. По его мнению, Запад должен накладывать их не на чиновников и рядовых исполнителей, а на "лиц, принимающих решения, и тех, кто контролирует их деньги".

После отравления Навального Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал ЕС наложить санкции на людей, фигурировавших в расследованиях ФБК. Евросоюз в ответ на отравление ввёл санкции против ряда кремлёвских чиновников и представителей силовых ведомств России - но не против крупных бизнесменов, о которых говорил Навальный.

Европарламент сегодня обсудит задержание Навального и выработает резолюцию, которая, как ожидается, будет принята в четверг. Резолюции носят лишь рекомендательный характер, а решения о санкциях принимает Совет ЕС, где их может заблокировать любая страна-член союза.