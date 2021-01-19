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Навальный предложил ввести санкции против Абрамовича и Усманова
Соратник Алексея Навального, живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список из восьми человек, против которых Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Список, как утверждает Ашурков, был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января.
В посте, написанном по-английски, Ашурков пишет, что, если Запад хочет всерьёз добиваться от России соблюдения прав человека и борбьы с коррупцией, он должен рассмотреть возможность ввести индивидуальные санкции против людей из списка. Навальный не планировал публиковать список в ближайшее время, однако его соратник решил предать его огласке после того, как сам оппозиционер в России был задержан и отправлен на 30 суток в СИЗО в ожидании суда, который может заменить ему условный срок на реальный и отправить в колонию. Как пишет Ашурков, угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти освободить Навального.
В списке 8 человек: бизнесмен Роман Абрамович, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова, названный "кошельком" своего отца, президент ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, названный ответственным за сокрытие фактов об отравлении Навального, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын главы Совбеза Николая Патрушева, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов.
Большинство упомянутых в списке были "героями" расследований Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. О необходимости наложить санкции, в частности, на Абрамовича и Усманова сам Навальный говорил, выступая в комитете Европарламента осенью прошлого года, после своего отравления.
Как пишет Ашурков, Навальный уже долгое время выступает за индивидуальные санкции против ключевых российских олигархов. По его мнению, Запад должен накладывать их не на чиновников и рядовых исполнителей, а на "лиц, принимающих решения, и тех, кто контролирует их деньги".
После отравления Навального Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал ЕС наложить санкции на людей, фигурировавших в расследованиях ФБК. Евросоюз в ответ на отравление ввёл санкции против ряда кремлёвских чиновников и представителей силовых ведомств России - но не против крупных бизнесменов, о которых говорил Навальный.
Европарламент сегодня обсудит задержание Навального и выработает резолюцию, которая, как ожидается, будет принята в четверг. Резолюции носят лишь рекомендательный характер, а решения о санкциях принимает Совет ЕС, где их может заблокировать любая страна-член союза.
Другие новости дня
В США арестована подозреваемая в краже ноутбука Нэнси Пелоси
В США арестована жительница Пенсильвании Рили Джун Уильямс, которую подозревают в краже ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма Конгресса.
Агентство Associated Press со ссылкой на министерство юстиции сообщает, что Уильям поместили под стражу 18 января. Её предъявлены обвинения в незаконном проникновении в Капитолий и хулиганстве. По данным ФБР, на записи с камер видеонаблюдения Уильям забирает из кабинета Пелоси "лэптоп или жёсткий диск".
Следствие проверяет информацию о том, что арестованная пыталась продать устройство российской разведке, передаёт Reuters. Согласно письменным показаниям, представленным суду по округу Колумбия, ФБР получило наводку от человека, у которого ранее была романтическая связь с Уильямс. Этот информатор рассказал, что Рили Джун намеревалась переправить устройство своему знакомому в России, а тот впоследствии планировал продать его российской Службе внешней разведки. По неизвестным причинам передача не состоялась, и устройство всё ещё может находиться у Уильямс, отметил информатор.
Беспорядки в Капитолии произошли 6 января. Тогда в здание парламента ворвалась толпа сторонников президента Дональда Трампа, очевидно, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.
По факту штурма Конгресса арестованы десятки людей. Палата представителей на прошлой неделе объявила Трампу уже второй за время его президентства импичмент, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу.
Трамп назвал решение Палаты представителей продолжением "охоты на ведьм". Так он ранее называл проводившиеся в США расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Москва обвинения в сговоре с избирательным штабом Трампа всегда отрицала.
О реакции российской стороны на обстоятельства ареста жительницы Пенсильвании пока не сообщалось.
Экспорт мандаринов из Грузии превысил 17.5 млн долларов
В период с 1 августа 2020 года по 17 января 2021 года из Грузии было экспортировано 35.4 тыс. тонн мандаринов на сумму 17.3 млн долларов. Об этом пишет Первый канал Грузии со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов рост экспорта мандаринов составляет 6.3 тыс. тонн (+22%), а стоимость вывезенной продукции выросла на 2.3 млн долларов (+16%).
В министерство пояснили, что главные экспортные рынки для грузинских мандаринов – Россия (20.5 тыс. тонн), Армения (7.6 тыс. тонн) и Украина (5.3 тыс. тонн).
Кроме этих стран, экспорт осуществлялся также в Молдову, Туркменистан, Беларусь, Казахстан, Литву, Словению, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.
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Недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Эти кадры никого не удивили: из-за проблем с экспортом цитрусов в Россию (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена на мандарины резко упала. В итоге крестьяне выбрасывают излишки или скармливают их скоту.
«Росатом» установит в Москве две фигуры Берии с вандалостойкими туловищами
Госкорпорация «Росатом» планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры бывшего наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Тела фигур должно быть сделано из стеклопластика и быть вандалостойким, — сообщает издание «Открытые медиа».
Фигуры бывшего главы НКВД планируется установить в выставочной зоне, посвященной советскому атомному проекту. У вандалостойких Берий должны быть силиконовые головы «индивидуального изготовления», акриловые глазные яблоки и натуральные волосы, говорится в требования к государственной закупки фигур. Выставка с Бериями обойдётся «Росатому» в 1,28 миллиарда рублей, сколько из них приходится непосредственно на бывшего наркома — не уточняется.
Берия как председатель специального комитета при Государственном комитете обороны руководил проектом по созданию атомного оружия и атомной энергетики в Советском Союзе. Представитель «Росатома» заявил «Открытым медиа», что благодаря организаторским способностям Берии Советскому Союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие».
Фигуры Берии играют «важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства», — отмечается в дизайн-проекте выставки.
Берия непосредственно ответственен за массовые репрессии в Советском Союзе, политические убийства и насильственное переселение народов — в том числе, депортацию русских, немцев, карачаровцев, чеченцев, калмыков, литовцев и многих других наций.
После смерти Сталина в 1953 году Берия был казнён в ходе борьбы за власть внутри руководства СССР. Несмотря на ряд выдуманных обвинений, определением Военной коллегии Верховного суда России в 2000 году он был признан не подлежащим реабилитации как организатор политических репрессий.
На МКС американцы поделились продуктами с россиянами
Астронавты США поделились едой с российскими космонавтами на борту Международной космической станции (МКС). Россияне остались без продовольствия из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
В октябре стало известно, что запуск "Прогресса МС-16" переносится с 11 декабря на следующий год из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Старт запланирован на 15 февраля.
Как рассказал агентству заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреев, в декабре планировали доставить на МКС российские рационы питания на американском корабле. Однако американцы сказали, что у них большой запас продуктов и предложили российским космонавтам воспользоваться им безвозмездно.
По словам космонавта Сергея Рыжикова, находящиеся на борту МКС россияне получили от американской стороны не менее 13 контейнеров с рационами питания.
В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Снег в Казбеги: эвакуация туристов продолжается
Продолжается эвакуация граждан, застрявших в районе Казбеги из-за обильного снегопада, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».
Из-за снегопада перекрыт отрезок дороги Коби-Гудаури дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. На других участках дороги скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Для того, чтобы эвакуировать граждан из Казбеги, большая часть которых – отдыхающие, запустили канатную дорогу Коби — Гудаури. Эту самую длинную в Грузии канатную дорогу, позволяющую по воздуху проехать над засыпанной снегом трассой, остановили из-за пандемии коронавируса еще в начале зимы.
«Мы были в Казбеги, довольно хорошо отдохнули, но застряли. По-моему, дорога закрыта уже 10 дней. Канатка сегодня заработала, не было ветра, и мы смогли выбраться», – сказал в интервью телекомпании один из тех туристов, кого вывезли из Казбеги.
Между тем в тяжелой ситуации оказались водители грузовиков, застрявших на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс. Они говорят, что у них подходят к концу запасы еды, близлежащие магазины резко подняли цены на продукты, а товар, который они перевозят, уже начинает портиться. Поэтому водители опасаются, что могут понести большие убытки из-за простоя.
По словам мэра Казбегского муниципалитета Александра Загашвили, работы по очистке дорог пока приостановлены из-за непогоды.
«Пока погода плохая, опять идет снегопад. Соответственно, работы по очистке дорог пока приостановлены. Мы ожидаем улучшения погоды, чтобы специалисты могли принять решение по началу очистки дороги. Как известно, вчера граждане воспользовались канатной дорогой Коби-Гудаури и покинули Казбегский муниципалитет. Пока дороги не откроют, канатная дорога сегодня и завтра будет работать в обычном режиме, главное, чтобы не было метели», – пояснил Загашвили.
По его словам, вчера часть грузовиков выехала из муниципалитета, а часть остается на дорогах.
«Согласно запросу, мы готовы, как и в прошлые дни, принять определенные меры в виде помощи, мы также поддержим всех, кто находится в пути. Мы пока не можем вывести технику на дороги, ожидаем улучшения метеорологических условий», – сказал мэр.
Накануне агентство «Интерфакс» сообщило, что открытия дороги с российской стороны ждут более 600 грузовиков. «Развернут дополнительный пункт обогрева», – сказал собеседник агентства.
Отметим, что ранее была закрыта и Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией. Сегодня в Цхинвали сообщили, что дорога открыта после обследования лавинных очагов и расчистки дороги от снега.
Навальный помещён в камеру СИЗО «Матросская тишина»
Политика Алексея Навального, арестованного накануне на 30 суток, поместили в трёхместную камеру карантинного отделения следственного изолятора "Матросская тишина". В ней он содержится один, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший оппозиционера в СИЗО.
По его словам, в камере есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Мельников также перечислил всё что выдали Навальному в СИЗО: матрас, подушку, одеяло, постельное белье, тарелку, кружку, ложку, зубную щетку, пасту, мыло, одноразовую бритву, туалетную бумагу.
Член ОНК передал слова Навального о том, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный также сообщил, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается.
Оппозиционера Алексея Навального задержали в воскресенье вечером в мосоковском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Германии, где лечился после отравления. Вчера суд, который проходил в здании ОВД в Химках, отправил его в СИЗО до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда о замене Навальному условного срока по так называемому делу "Ив Роше" на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что оппозиционер раньше никогда не сидел в СИЗО, если не считать одной ночи в Кирове. "Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться", - написала Ярмыш в твиттере.
- 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России. ФСИН 29 декабря объявила его в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а сам приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен в 2014 году с нарушением прав Навального.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа и в состоянии комы отправлен на лечение в Германию. Он утверждает, что покинул Россию не по своей воле, и отвергает претензии ФСИН. Навальный знал о том, что ему грозит задержание, но всё равно принял решение вернуться в Россию. Алексей Навальный утверждает, что отравлен был российскими спецслужбами по указанию властей, возможно, лично Владимира Путина. Опубликованное расследование Bellingcat приводит факты о слежке сотрудников ФСБ за Навальным, а один из них фактически признался в покушении на него.
В Сухуми призвали НАТО отказаться от «деления стран региона на своих и чужих»
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия призвали НАТО отказаться «от практики двойных стандартов и деления стран региона на своих и чужих». В Сухуми прокомментировали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что для него ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – «это почти провокация».
«По Столтенбергу, суверенитет таких стран как Грузия или Украина является для НАТО священным и глава альянса на словах готов оберегать эти страны от любых, даже мнимых посягательств. Руководитель НАТО и мысли не допускает, чтобы поставить под вопрос право Грузии и Украины решать свое будущее. При этом, следуя логике Столтенберга, существуют и другие государства, которые не попадают под критерии НАТО и которые в его представлении не имеют права самостоятельно решать свою судьбу. Несомненно, что руководство НАТО фактически относит Республику Абхазия именно к последней категории. И никакие объективные признаки состоятельности государства, в том числе закрепленные международным правом, ни фактическое существование Республики Абхазия в качестве независимого государства более 25 лет и ее признание государством-членом Совета Безопасности ООН, не влияют на политизированную позицию НАТО», – говорится в заявлении.
В абхазском МИД считают, что Североатлантический альянс «никак не может расстаться с представлениями эпохи холодной войны и предпочитает действовать в духе блоковой конфронтации, способствуя разделению мира на враждующие лагеря».
«Излишне указывать, какой взрывоопасный потенциал содержит такая стратегия НАТО по отношению к Южному Кавказу. Сегодня эта стратегия выражается в регулярных учениях западного альянса с Грузией и наращивании военного потенциала Тбилиси. Следует ясно осознавать и всю ответственность за подобную авантюрную политику. События 2008 года должны служить красноречивым напоминанием Брюсселю и Вашингтону о последствиях заигрывания с Грузией и ее втягивании в западный военный блок», – сказано в заявлении.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
- «У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО», – сказал Столтенберг.
- «Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это - фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться», – добавил Столтенберг.
Российские военные задержали троих граждан на территории, контролируемой центральными властями Грузии – СГБ
Троих граждан Грузии накануне вечером задержали российские военнослужащие, дислоцированные в самопровозглашенной республике Абхазия. Инцидент произошел близ села Хурча Зугдидского муниципалитета, на территории, контролируемой центральными властями Грузии, – заявили в грузинской Службе государственной безопасности (СГБ).
По информации СГБ, была незамедлительно активирована «горячая линия» с требованием освобождения задержанных. К процессу подключились сопредседатели Женевских дискуссий.
«Представитель оккупированной Абхазии по горячей линии подтвердил факт незаконного задержания троих лиц, проживающих в оккупированной Абхазии. Также по горячей линии представитель оккупационного режима отметил, что данные лица больше не находятся в незаконном задержании», – сказано в заявлении СГБ Грузии.
В Тбилиси назвали данный факт «целенаправленной провокацией, которая наносит значительный ущерб обстановке безопасности на месте и создает угрозу как местному населению, так и стабильности в регионе».
По информации грузинских СМИ, российские военные пересекли де-факто границу, преследуя граждан Грузии. По неподтвержденной информации, одного из задержанных избили.
В Грузии выявили 1550 новых случаев коронавируса, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2973 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 1550 новых случаев коронавируса (днём ранее – 110), выздоровели 494.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 249 465, выздоровевших – 235 130.
За сутки было проведено 17 398 тестов, из них PCR-тестов – 5232, экспресс-тестов на антиген – 12 166.
На этой неделе правительство Грузии утвердит план по внедрению вакцины от COVID-19 в стране. Работа над его технической частью уже завершена, заявляют в Минздраве.
Ангела Меркель высказалась за более строгие меры самоизоляции
В больнице на юге Баварии заразились коронавирусом 73 человека - пациенты и сотрудники лечебного заведения в городе Гармиш-Партенкирхен. Результаты трёх анализов показали наличие мутировавшего коронавируса. Об этом сообщило издание Münchner Merkur. Образцы анализов доставлены в берлинскую клинику Шарите - для изучения.
По предварительным сведениям, речь идёт о новой, ранее неизвестной мутации коронавируса. Каковы особенности вируса, пока неизвестно.
С начала пандемии было выявлено 12 тысяч мутаций коронавируса. Наиболее широкую известность приобрела так называемая британская мутация, которая вызвала наибольшие опасения. Специалисты считают, что британская разновидность коронавируса примерно на 40 процентов увеличивает вероятность инфицирования человека в сравнении с наиболее распространённой основной его формой. Однако, врачи пока не выявили повышенной опасности от соприкосновения с британским мутантом.
Канцлер Германии Ангела Меркель настолько обеспокоена новой разновидностью коронавируса, что настаивает на введении самых строгих карантинных мер. Одновременно, как отмечают СМИ, число больных в Германии имеет тенденцию к уменьшению, что способствует высвобождению мест в реанимационных палатах.
Чешская пресса, следящая за развитием эпидемии в соседней Германии, отмечает, что введение новых жёстких мер изоляции означало бы остановку предприятий, нарушило бы работу транспорта и привело бы к полному закрытию школ и детских садов. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (партия Христианско-социальный союз) высказался за обсуждение вопроса о закрытии границ.
С начала эпидемии в Германии было выявлено более двух миллионов фактов заражения. Жертвами коронавируса стали 47 тысяч человек. Институт Коха оценил угрозу здоровью людей как "очень высокую".
Трамп снял запрет на въезд в США из Европы. Байден не согласен
Президент США Дональд Трамп 18 января подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу, с 26 января въезжающие в США должны предоставить отрицательный тест на COVID-19. При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана сохраняются, так как эти страны отказались сотрудничать в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении COVID-19, отмечается в указе.
Джен Псаки , пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена, который вступит в должность 20 января, заявила, что новая администрация не намерена снимать ограничения на въезд в страну с 26 января. Напротив, планируется ужесточить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение COVID-19, подчеркнула Псаки.
Трамп начал вводить ограничения на въезд в США из разных государств в начале прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Сперва запрет на въезд иностранных граждан был наложен на тех, кто прибывает из Китая, затем под ограничения попал Иран. В марте Трамп ограничил въезд в США для тех, кто побывал или проживает на территории государств Шенгенской зоны. Позднее запрет распространили на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию.
- США находятся на первом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – более 24 миллионов инфицированных, свыше 400 тысяч заболевших умерли.
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За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 122 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 498 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 122 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, 100 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 25, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в сухумском российском военном госпитале - 60 пациентов.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10608 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8224 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
ОБСЕ потребовала от РФ соблюдения прав Алексея Навального. ВИДЕО
Представители по правам человека государств-членов ОБСЕ 18 января осудили задержание российского оппозиционера Алексея Навального.
В обнародованном специальном заявлении, в частности, говорится:
«Выжив после недавнего покушения на свою жизнь, пройдя через множество задержаний и арестов по политическим мотивам, Алексей Навальный, похоже, еще не прошел весь путь уготованных ему испытаний. В настоящее время он находится под стражей и ему грозит тюремное заключение сроком в 13 лет. Его задержание в момент возвращения домой недопустимо. Политические оппоненты в любом регионе ОБСЕ должны иметь возможность выражать свое мнение. Мы призываем российские власти уважать взятые ими на себя обязательства в рамках ОБСЕ и обязательства в качестве участников Европейской конвенции о защите прав человека и прекратить политически мотивированное преследование. Политическая программа господина Навального должна быть оценена избирателями, а не прокурорами».
Заявление подписали руководители Комитета по демократии и правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кириакос Хаджийианни (председатель, Кипр), Михаэль Георг Линк (вице-председатель, депутат, Германия), специальный докладчик Кари Хенриксен (депутат, Норвегия).
Федерация хоккея отказала Беларуси в проведении чемпионата мира
Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о переносе матчей чемпионата мира-2021, которые должны были пройти в Минске. Основанием для такого изменения федерация назвала «соображения безопасности». Сегодня Совет ИИХФ подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, «неизбежно».
Федерация ссылается на соответствующий пункт в регламенте, согласно которому Совету ИИХФ предоставляется «возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ».
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Как отмечает «Интерфакс», президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 11 января встречался в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Фазель посетовал в разговоре с Лукашенко, что федерация испытывает давление со стороны противников проведения чемпионата в Беларуси - из-за внутриполитической обстановки в этой стране.
Лукашенко тогда заверил Фазеля, что, Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии.
Ремонтные работы в тоннеле Ингури ГЭС начнутся 20 января
Ремонтные работы в тоннеле самой мощной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС начнутся 20 января в полночь, сообщает компания «Engurhesi». Все пять агрегатов ГЭС будут отключены до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что приостановка Ингури ГЭС не нанесет ущерба энергосистеме Грузии, так как в этот период сезонная выработка на ней минимальна – около 500 млн. киловатт-часов. Ранее директор ГЭС Гия Хубуа отмечал в беседе с журналистами, что отсрочка ремонтных работ может привести к незапланированной остановке работы гидростанции из-за утечки воды.
Он сообщил, что ежегодные потери электроэнергии на Ингури ГЭС составляют 200-250 млн. киловатт-часов. После ремонта потери сократятся примерно на 100 млн. киловатт-часов, т.е. на 30-40%.
- Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается самопровозглашенной республике Абхазия, передает агентство «Новости-Грузия».
- В феврале 2020 года стало известно, что на ремонт Ингури ГЭС Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 28 миллионов евро. Кредит выдается на 15 лет, откуда 3,5 года – льготный срок. Таким образом, общая сумма кредита, который ЕБРР даст на ремонт, превышает 100 миллионов долларов.
- Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.
В Грузии сотрудники торговых центров будут периодически проходит тестирование на COVID-19
Сотрудники торговых центров Грузии будут периодически проходить тестирование на коронавирус, с этой целью Минздрав страны создал специальную онлайн-платформу для их регистрации. Руководитель департамента инспекции труда Минздрава Бека Перадзе заявил сегодня, 18 января, после завершения заседания координационного совета, что тестирование станет дополнительным превентивным механизмом вдобавок ко всем разработанным до сегодняшнего дня протоколам.
Перадзе отметил, что на онлайн-платформе смогут зарегистрироваться сотрудники торговых центров в больших городах. Он также пообещал, что процедура будет «простой, без бюрократических процедур». Конкретный механизм будет разработан на этой неделе.
При этом в январе тестирование будет профинансировано государством. Впоследствии правительство ожидает, что тестирование будет оплачивать бизнес-сектор. Перадзе подчеркнул, что все эти мероприятия направлены на то, чтобы правительство убедилось в
- В правительстве уже заявили, что планируют с 1 февраля разрешить работу вещевых рынков и торговых центров в крупных городах Грузии, однако окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране на этот момент.
- Рынки и торговые центры прекратили свою работу с 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. За это время они открылись только на неделю, в период новогодних праздников, с 24 декабря по 2 января.
Столтенберг: Не России решать, быть или нет Грузии и Украине в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
«У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО», – сказал Столтенберг в понедельник, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел.
В качестве примера генсек привел свою собственную страну, – пишет «Интерфакс-Украина».
«На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО, но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали «нет». Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь, они хотят быть членами, они соответствуют стандартам НАТО, и мы их приветствуем», – рассказал он.
Столтенберг подчеркнул, что для него лично ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее, это «почти провокация».
«Это как бы вновь принять сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена», – отметил он.
«Мы не хотим такого мира. Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это - фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться», – объяснил Столтенберг свое видение.
В этой связи генсек заявил, что, если Грузия хочет быть членом НАТО, «не России это остановить».
«Будет или нет Грузия членом - это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства. То, что они (РФ) сделали, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии - неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир», – сказал генсек НАТО.
При этом он отметил, что роль Североатлантического альянса заключается в поддержке этих стран, помогая им в развитии возможностей, в проведении реформ, предоставляя обучение, присутствуя «в разных формах», как в Грузии, так и на Украине.
«Конечно, мы должны найти политическое решение разным конфликтам - Молдова, Нагорный Карабах. Конфликты разные, но главный месседж заключается в том, что мы должны уважать суверенитет и искать политическое решение, и НАТО поддерживает различные усилия по их поиску», – добавил Столтенберг.
Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток
Химкинский городской суд на 30 суток арестовал российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет «Настоящее время».
Заседание проходило в отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки. До этого к политику не пускали адвокатов, о суде по мере пресечения их уведомили незадолго до самого процесса. Навальный назвал происходящее беззаконием «наивысшей степени».
Представитель МВД на заседании суда заявила о «многократных» нарушениях Навальным условий испытательного срока и предупреждениях ему и адвокату. «После того как 17 января 2021 года его местонахождение было установлено, осужденного задержали на срок до 48 часов», – сказал судья. Она попросила арестовать Навального на 30 суток, передает Life Shot.
Возле здания суда собрались журналисты и пришедшие поддержать политика граждане. Их около двухсот, пишет «Медиазона». Внутри были только съемочные группы Lifenews и передачи «Вести. Дежурная часть». В Химкинском суде «МБХ Медиа» сообщили, что выездное заседание суда проходит в отделе полиции, "чтобы присутствовали журналисты». Ярмыш отметила, что никого, включая журналистов, внутрь не пустили. «Классная открытость и гласность», – сказала она.
В МВД проведение выездного суда в отделе полиции позже объяснили тем, что у Навального отсутствовали «актуальные результаты теста на коронавирус». Доступ в помещение, где проходит суд, ограничили в целях «обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности».
Навальный требовал допустить всех журналистов на заседание. К зданию суда подъехали автозак и несколько тонированных автобусов.
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Навального. «Задержание под незаконным и безосновательным предлогом оппозиционного политика, ни от кого не скрывавшегося и публично объявившего о своем возвращении после покушения, – политически мотивированный произвол и расправа», – отметили в организации.
Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Полицейские задержали его вскоре после того, как он направился на погранконтроль аэропорта Шереметьево. В день возвращения Навального в Россию полиция в задержала 69 человек, включая самого политика, пишет «ОВД-Инфо».
В России Навальный объявлен в розыск, поскольку, по версии ФСИН, он нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Заседание суда, на котором будет рассматриваться это требование, назначено на 29 января.
МИД России высылает двух нидерландских дипломатов из Москвы
Двое сотрудников посольства Нидерландов в Москве должны покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Это зеркальный ответ на высылку в декабре прошлого года двух сотрудников российской дипмиссии в Нидерландах. Дипломатов объявили персона нон грата, так как они якобы занимались деятельностью, несовместимой со статусом.
По данным нидерландских властей, россияне занимались шпионажем в секторе высоких технологий. Один из дипломатов, предположительно, работал на Службу внешней разведки, собирал информацию, которая связана с наукой и технологиями в гражданской и военной сфере.
В посольстве России в Гааге заявили сказали, что Нидерланды не предоставили Москве никаких доказательств противоправных действий со стороны россиян.
85-летняя пациентка скончалась от коронавируса в Южной Осетии
В «красные зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы два человека с коронавирусом, выписаны на амбулаторное долечивание также два пациента. Об этом «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По словам врача, по данным на утро 18 января в «красных зонах» медцентра проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе на сегодняшний день находятся 27 человека, в здании детской больницы – 42. Из них шестеро больных находятся в палате интенсивной терапии», – сказала врач.
Джиоева сообщила, что за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.
«Пациентка 85 лет поступила в красную зону 29 декабря с жалобами на резкую слабость, одышку, повышенную утомляемость с диагнозом: коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, гипертоническая болезнь, артериальная гипертония», – отметила она.
По словам специалиста, больная получала комплексное лечение в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции.
«Однако состояние прогрессивно ухудшалось, нарастали явления лёгочно-сердечной недостаточности, и шестого января пациентка была переведена в палату интенсивной терапии. Несмотря на проводимое лечение состояние больной крайне тяжёлое. 17 января наступила остановка сердечной деятельности, констатирована смерть», – заявила Джиоева.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что в Южной Осетии вновь наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил, что от коронавируса погибли уже более 60 человек.
Глава Минздрава Армении Арсен Торосян подал в отставку
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Пост министра заняла заместитель руководителя ведомства Анаит Аванесян. По информации СМИ, президент Армении Армен Саркисян уже подписал соответствующие указы.
Позже стало известно, что Арсен Торосян назначен руководителем аппарата премьер-министра Армении. Ранее этот пост занимал Эдуард Агаджанян.
- Торосян занимал пост министра здравоохранения с мая 2018 года. Он также входит в руководство партии Никола Пашиняна «Гражданский договор».
- Аванесян была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Армении в мае 2018 года.
В Карачаево-Черкесии лавина накрыла горнолыжный курорт
На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от четырех до 12 человек.
Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Звонок о чрезвычайном происшествии поступил в 13:30 по московскому времени.
«По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе», — сказал собеседник агентства.
Снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге, сказали РИА Новости в противолавинной службе. В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека.
В управлении Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности уточнили, на месте работают спасатели и волонтеры.
Virgin Orbit запустила в космос ракету с борта самолёта
Компания Virgin Orbit запустила в космос ракету с 10 спутниками NASA с борта самолёта Boeing 747-400.
Модифицированный Boeing под названием Cosmic Girl вылетел из аэропорта в пустыне Мохаве, севернее Лос-Анджелеса и над Тихим океаном выпустил ракету из-под своего крыла. AFP обращает внимание, что такой проект может быть экономически выгодны, так для запуска не нужно обслуживать дорогую стартовую площадку –достаточно взлётно-посадочной полосы.
Это была вторая попытка запуска ракеты с самолёта. В мае прошлого года Virgin Orbit этого сделать не удалось – ракета упала из-за неисправной работы двигателей первой ступени.
Virgin Orbit основана в 2012 году британским миллиардером Ричардом Бренсоном. Компания планирует выводить на околоземную орбиту небольшие спутники весом от 300 до 500 килограммов.
Судебное заседание по делу Гахеладзе завершилось без принятия решения
В Цхинвали, в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия завершилось заседание по делу гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
По информации корреспондента «Эха Кавказа», на заседании допросили несколько свидетелей и самого подсудимого. В деле объявлен перерыв.
В СГБ Грузии заявили, что следующее заседание состоится 25 января. «Власти Грузии продолжают работу с целью безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе. Идёт активная коммуникация посредством «горячей линии» и других имеющихся в нашем распоряжении механизмов», – заявили в ведомстве.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
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