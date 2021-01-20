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Участников штурма Капитолия впервые обвинили в предварительном сговоре
Во вторник американская федеральная прокуратура предъявила трём участникам штурма Капитолия обвинения в сговоре с целью прервать нормальную деятельность американского правительства. Это первое обвинение, где утверждается, что акция против американского парламента готовилась заранее.
Трое обвиняемых, члены праворадикальной военизированной группы Oath Keepers, были в числе нескольких сотен человек, ворвавшихся в помещение Капитолия 6 января. В основе обвинительного заключения – электронная переписка и видеозаписи происшедшего 6 января на Капитолийском холме. "У нас хорошая группа – 30–40 человек. Мы держимся вместе и следуем плану", – такая цитата приводится в обвинительном заключении. Согласно обвинению, в его распоряжении есть видеозапись, на которой десять человек в защитных шлемах и пуленепробиваемых жилетах с эмблемами Oath Keepers возглавляют толпу, приближающуюся к восточному входу в Капитолий.
Руководил действиями этой группы, согласно прокуратуре, 65-летний Томас Колдвелл. Во время нападения, как утверждает прокуратура, он получил несколько сообщений, свидетельствующих о том, что заговорщики, возможно, планировали атаку на законодателей. "Все члены находятся в туннелях под Капитолием. Закрой их. Открой газ", – говорится в одном из сообщений. "Том, все законодатели в туннелях тремя этажами ниже", – сообщает Колдвеллу другой член группы. На своей странице в Facebook Колдвелл позже написал: "Мы штурмуем замок... Я – замечательный подстрекатель".
Во вторник во время первого появления перед судьей Колдвелл заявил, что "все до единого обвинения ложны".
За две недели, прошедшие после атаки на здание Капитолия, во время которого толпа протестующих ворвалась в помещение Конгресса, где Палата представителей и Сенат утверждали результаты президентских выборов, следствие завело уголовные дела в отношении более чем ста человек. Однако это первые обвинения, в которых утверждается, что атака могла планироваться заранее.
Другие новости дня
Трамп помиловал своего бывшего советника Бэннона
Готовясь покинуть Белый дом, президент США Дональд Трамп помиловал бывшего стратега Белого дома Стива Бэннона и еще 72 человека. Об этом пишет русская служба Би-би-си.
«Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон - важный лидер консервативного движения, известный своим политическим чутьем», – говорится в сообщении Белого дома.
Стив Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома. В августе 2017 года Бэннон покинул Белый дом.
Министерство юстиции США обвиняло Бэннона и трех его сообщников в мошеннических действиях, в результате которых они присвоили сотни тысяч долларов в рамках кампании «Мы строим стену», собравшей путем краудфандинга 25 млн долларов через сотни тысяч пожертвований.
Политтехнолог получил из этой суммы больше миллиона долларов, по крайней мере часть из которых он потратил на личные расходы, как утверждают федеральные прокуроры из Южного округа Нью-Йорка.
После ареста Бэннона Трамп заявил, что сожалеет об этом, но отметил, что уже несколько лет не общался с ним и в свое время выступил резко против частного сбора средств на строительство стены. В Белом доме подчеркнули, что президент не имел никакого отношения к этому делу.
Освободив от наказания 73 человека, уходящий президент США тем же указом смягчил наказание еще 70 осужденным. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, советникам удалось отговорить Трампа от помилования самого себя и членов своей семьи. Ни один президент раньше сам себя не миловал, у юристов нет единого мнения о законности такого шага.
Одновременно с Бэнноном Трамп помиловал рэперов Лил Уэйна и Kodak Black, осужденных за незаконный оборот оружия, и бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, который с 2013 года отбывал 28-летний срок по обвинению в коррупции.
Также в числе помилованных - политконсльтант Пол Эриксон, бывший бойфренд россиянки Марии Бутиной, которая была осуждена в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом».
«Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», - говорится в сообщении Белого дома. Ранее Эриксен был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Ранее Эриксен был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Блинкен: «Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека»
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена решительно осуждает попытки российских властей заставить замолчать Алексея Навального, который представляет мнение миллионов и миллионов россиян. "Их мнение должно быть услышано в России", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената по рассмотрению его кандидатуры .
Говоря о задержании Алексея Навального в Москве после возвращения из Германии, Блинкен отметил: "Удивительно, насколько Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Полагаю, что это довольно показательный момент", - добавил он.
В своём выступлении Блинкен также подчеркнул, что Россия остаётся вызовом для США, и что новая администрация будет относиться к этому вызову со всей серьезностью. "Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня новой администрации", - сказал кандидат в госсекретари США. 18 января стало известно, что администрация избранного президента попросила остаться на своём посту назначенного Трампом посла в Москве Джона Салливана, чтобы не делать перерыв в работе с Россией.
При этом вопросы, связанные с Москвой, сенаторы начали обсуждать только через полтора часа после начала общения с госсекретарём, до того они концентировались на Иране, Китае, Кубе и других странах.
Задержание Навального ранее осудил действующий глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", — заявил Помпео.
Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать.
- Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января и был задержан прямо в аэропорту. На следующий день суд отправил его в СИЗО на 30 дней. Решение связано с ходатайством ФСИН о замене ранее назначенного условного срока наказания Навальному на реальный.
- Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что "разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда".
- В Германии Навальный находился на лечении с августа после того, как был отравлен – как он утверждает, по приказу российских властей.
«Ингури ГЭС» остановилась на 3-месячный ремонт
На самой мощной гидроэлектростанции Грузии – «Ингури ГЭС» стартуют ремонтные работы. Все пять агрегатов ГЭС уже отключены.
Запланирован ремонт деривационного (гидротехнического) тоннеля. Он займет три месяца и должен завершиться до 1 мая 2021 года. Длина тоннеля составляет 15.5 километров, диаметр – 9.5 метров.
Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что приостановка «Ингури ГЭС» не нанесет значительного ущерба энергосистеме Грузии, так как в этот период сезонная выработка на ней минимальна.
Пресс-секретарь абхазской компании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия сообщил, что во время остановки станции электроэнергия будет поступать в Абхазию из России – по линиям электропередач «Псоу» и «Кавкасиони».
- «Ингури ГЭС» была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность станции составляет 1300 МВт, что покрывает значительную часть потребности Грузии в электроэнергии.
- «Ингури ГЭС» - единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Плотина находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Кандидат на пост госсекретаря США поддерживает вступление Грузии в НАТО
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый ранее избранным американским президентом Джозефом Байденом, считает, что США должны держать двери НАТО открытыми для таких стран, как Грузия.
«Если страна типа Грузии способна выполнять требования членства и если она может внести вклад в нашу коллективную безопасность, то, да, дверь [НАТО] должна быть открытой», – заявил Блинкен.
Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
На это сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) указал Блинкену, что подобная политика потенциально чревата возникновением вооруженного конфликта с Россией, поскольку представляет собой неуклонное расширение НАТО на восток к ее рубежам.
«Я в действительности думаю обратное, сенатор. Применительно к членству в НАТО есть очень хорошая причина, из-за которой Россия доказала свою агрессивность в отношении стран, в действительности не входящих в НАТО и не находящихся под этим зонтиком», – заявил в ответ Энтони Блинкен.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
«Это как бы вновь принять сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена», – отметил Столтенберг.
Джо Байден прибыл в Вашингтон для вступления на пост президента США
Избранный президент Джо Байден, чья инаугурация состоится 20 января, во вторник обратился к жителям своего родного штата Делавэр с прощальной речью. Он выступил в Третьем центре резервистов Национальной гвардии штата Делавэр, названном в память о майоре Джозефе "Бо" Байдене – старшем сыне Джо Байдена. С 2007 по 2015 годы он был генеральным прокурором Делавэра. Неизлечимая болезнь стала причиной его преждевременной смерти.
Как сообщает "Голос Америки", на церемонии прощания семьи Байденов с жителями штата присутствовал губернатор Делавэра Джон Кэрни.
Избранный президент назвал штат Делавэр местом, которое предоставило его родителям средства к существованию "тогда, когда они больше всего в этом нуждались".
Избранный президент и будущая первая леди вечером во вторник отправились из аэропорта Нью-Кастл в Делавэре на объединенную военную базу "Эндрюс" в Мэриленде, откуда прибыли Вашингтон. В среду должна состояться инаугурация 46-го президента США.
19 января, когда количество жертв COVID-19 перевалило за 400 тысяч человек, избранный президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис посетили место памяти погибших от коронавирусной инфекции у мемориала Линкольну, где были зажжены 400 свечей и прошла траурная церемония. Видео работающей в ковидном отделении медсестры Лори Мэри Ки, исполнившей христианский гимн "О, благодать" ("Amazing Grace") на работе, стало вирусным в США. 19 января она исполнила псалм на Национальной аллее.
Агентство Associated Press отмечает, что Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации. Белый дом опубликовал прощальное видео Трампа в те минуты, когда самолёт Байдена приземлился на авиабазе "Эндрюс". Трамп пожелал новой администрации всего наилучшего. Associated Press обращает внимание на то, что в своём почти 20-минутном выступлении Трамп не произнёс имя Байдена.
За сутки в Абхазии выявлено 176 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 544 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 176 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 35 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 24, в сухумском российском военном госпитале - 61 пациентов.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10784 человека. 152 летальных случая. Выздоровели 8513 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зураб Пололикашвили переизбран генеральным секретарем UNWTO
Грузинcкий дипломат Зураб Пололикашвили переизбран генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) сроком на четыре года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пололикашвили, впервые ставший генеральным секретарем UNWTO в 2017 году, поблагодарил всех за поддержку. Обращаясь к Исполнительному совету UNWTO в Мадриде, он сказал, что «вместе мы заложили основы для восстановления туризма». «По мере того, как мы приближаемся к 2021 году, давайте продолжим тесно сотрудничать, чтобы сделать наш сектор ведущим генератором возможностей во всем мире», - заявил он.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и министр иностранных дел Давид Залкалиани поздравили Пололикашвили с переизбранием в Twitter.
«Поздравляю Зураба Пололикашвили с его переизбранием генеральным секретарем UNWTO. Это значительный успех для Грузии. Увеличение числа грузин в международных организациях свидетельствует об активном участии Грузии в мировых делах», - написал Георгий Гахария.
«Искренние поздравления Зурабу Пололикашвили, избранному на второй срок генеральным секретарем Исполнительным комитетом UNWTO. Я уверен, что благодаря упорной и плодотворной работе, он будет способствовать развитию туристического сектора и расширению прав и возможностей тех, кто работает в этой сфере. Надеюсь, сегодняшние результаты будут одобрены Генеральной ассамблеей UNWTO», - говорится в записи Давида Залкалиани.
В Лондоне намерены привлечь Россию к ответственности за арест Навального
Великобритания будет сотрудничать со своими международными партнерами, стремясь к тому, чтобы Россия понесла ответственность за задержание российского оппозиционного лидера Алексея Навального, – с таким заявлением выступил во вторник пресс-секретарь британского премьер-министра.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство Великобритании вопрос о введении санкций в отношении владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, пресс-секретарь сказал о намерении привлечь Россию к ответственности за отравление Навального, сообщил «Голос Америки».
МИР НОВОСТЕЙ РАДИО СВОБОДА - в России продолжаются задержания сторонников Навального. ВИДЕО
Роман Абрамович – один из восьми человек, против которых, согласно сообщению проживающего в Великобритании исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, предлагает ввести санкции Алексей Навальный.
Список, составленный Навальным незадолго до возвращения в Россию, Ашурков опубликован в Фейсбуке. В нем восемь человек, среди которых бизнесмен Алишер Усманов, президент ВТБ Андрей Костин, телеведущий Владимир Соловьев.
СМИ: В российском консульстве в Нью-Йорке затруднена работа средств связи
В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил его консул Алексей Топольский. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет.
РИА Новости сообщает, что, по словам главы генерального консульства России в Нью-Йорке, в дипломатической миссии около двух суток отсутствует городская телефонная связь.
Навальный передал обращение из СИЗО «Матросская тишина»
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный передал обращение из следственного изолятора «Матросская тишина», в который его поместили накануне. Слова Навального были опубликованы во вторник вечером на странице политика в Инстаграме.
В обращении оппозиционер рассказал об условиях своего содержания - «небольшая команда, окно, железная кровать», подчеркнув в очередной раз, что не жалеет о том, что вернулся в Россию. «Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма - полностью рациональный выбор», - отметил Навальный, добавив, что отказывается мириться с беззаконием в России и «молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции».
В конце Навальный заявил, что единственные, кого боится власть - это те, кто «борется как может». Политик призвал присоединяться к таким людям.
Несколькими часами ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что посетил Навального в СИЗО. Со слов Мельникова, оппозиционер содержится один в трехместной камере, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти двухнедельный карантин. В камере, как утверждает секретарь ОНК, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода.
«Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается», - написал Мельников в своем телеграм-канале.
Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор «Матросская тишина» в понедельник - спустя сутки после его возвращения в Россию из Германии, где политик проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом «Новичок». В СИЗО Навальный должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу «Ив Роше». Заседание назначено на 2 февраля.
Десятки стран потребовали немедленного освобождения Навального. Штаб политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России 23 января.
ФБК Навального опубликовал расследование о «дворце Путина»
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Оно опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию, на 30 суток в СИЗО.
Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.
Так называемый "Дворец Путина", он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. С тех пор о дворце неоднократно писали СМИ, в том числе и Радио Свобода.
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.
"Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России" - говорится во вступлении к расследованию. Сама постройка дворца названа "самой большой взяткой в истории".
Дрезденские знакомства и отдых в Каннах
Начинается расследование с ретроспективы. Речь, в частности, идёт о конце 1980-х годов, которые Путин провёл в Дрездене. Утверждается, что именно там он познакомился с рядом лиц, которые сейчас входят в его ближайшее окружение. Среди них глава "Ростеха" Сергей Чемезов и глава "Транснефти" Николай Токарев (утверждается, что он служил в КГБ и вместе с Путиным работал в Дрездене). Следующая глава посвящена работе Путина в Петербурге и Москве в 1990-е годы. Сотрудники ФБК изучили переписку бывшей жены Путина Людмилы с её германской подругой - в этих письмах, в частности, говорится о том, что Путин с семьёй неоднократно отдыхал в Европе, и в 1998 году, непосредственно перед назначением главой ФСБ, провёл несколько недель на Лазурном берегу на юге Франции, о чём раньше не было известно.
39 княжеств Монако
О "дворце Путина" в расследовании сказано так: "Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху". Тем не менее, дворец и его окрестности авторам расследования удалось снять с дрона. Выяснилось, что там есть, помимо прочего, подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост "для подхода к чайному домику". Есть также тоннель для спуска из дворца к морю.
Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени. В ходе ремонта строятся новые объекты.
Как говорится в расследовании, площадь участка под тем самым огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров, однако её окружает "буферная зона" площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ и переданная в аренду фирме, которой принадлежит дворец. Над территорией введена бесполётная зона.
Мясорыбный цех и склад грязи
Как утверждается в расследовании, "один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца" предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Этот план опубликован в расследовании. Также опубликованы фото роскошных интерьеров. Всего в дворце десятки комнат, в том числе "комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров. Гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц". "Очень нам понравился «склад грязи» — 18 квадратных метров" - отмечают авторы расследования.
Коррупционная схема?
Ещё одна часть расследования посвящена финансированию постройки дворца. При этом авторы ссылаются на откровения Сергея Колесникова, который, как он утверждает, сам имел отношение к схеме финансирования. В схеме также участвовал будущий сват Путина Николай Шамалов. Как утверждается, на строительство дворца через специальный офшор уходили деньги крупных бизнесменов, которые делали благотворительные пожертвования фирме "Петромед" - 35 процентов этих пожертвований. Утверждается, что бизнесмены знали, что финансируют именно строительство резиденции для Путина - это, как считает ФБК, представляет собой коррупцию.
В 2011 году дворец формально купил бизнесмен Александр Пономаренко, как утверждает ФБК, за 350 тысяч долларов, то есть за намного меньшую сумму по сравнению с его рыночной стоимостью. Сейчас дворцом владеет фирма АО "Бином", а управляют люди, связанные, как утверждается, с племянником Путина Михаилом Шеломовым. Компании-подрядчики дворца связаны с фирмами Аси Борисовой, которая, как утверждается, один из крупнейших подрядчиков Управления делами президента. С дворцовым комплексом связаны также виноградники, к финансированию которых имеют, как утверждается, отношение крупные компании, возглавляемые приближёнными Путина (в том числе "Транснефть" и "Роснефть"). В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а построен дворец и инфраструктура были за счёт коррупционных схем. Всего, как утверждается, стоимость строительства дворца составила около 100 миллиардов рублей.
Фотографий Путина в дворцовом комплексе или иных подтверждений того, что лично Путин пользуется дворцом, в расследовании нет.
В тексте также упоминаются знакомая Путина Светлана Кривоногих, о которой недавно было опубликовано расследование "Проекта", и Алина Кабаева. Утверждается, что эти женщины являються владелицами элитной недвижимости и других активов.
Завершается расследование политическими призывами - в частности, голосовать на выборах против "Единой России".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявление Алексея Навального о наличии у главы государства собственного дворца под Геленджиком не имеет ничего общего с реальностью. Об этом сообщает Daily Storm.
"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — заявил Песков.
Следственный комитет РФ: исполнители убийства «Япончика» скрываются в Абхазии
Заочно арестованы предполагаемые исполнители убийства Вячеслава Иванькова – более известного как вор в законе «Япончик». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе в Москве. Его сообщник Нугзар Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине – он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – говорится в заявлении ведомства.
По информации следствия, остальные, ранее установленные и арестованные соучастники, занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим.
«После совершения убийства Бутба и Папава убыли из России в Абхазию, и в настоящее время, по имеющимся сведениям, находятся на территории указанной республики. Бутбе и Папаве заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, оба фигуранта объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя они заочно арестованы судом», – заявляют в СК России.
По информации ведомства, в настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об экстрадиции Бутба и Папава на территорию России.
«Органами предварительного расследования продолжается комплекс мер, направленных на установление иных соучастников, в том числе заказчиков убийства Вячеслава Иванькова», – говорится в заявлении.
- Уголовное дело по факту покушения на Вячеслава Иванькова было возбуждено 28 июля 2009 года. В тот день при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Япончик получил сквозное ранение брюшной полости из СВД. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. «Законника» отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. После этого Япончик перенес несколько операций, но справиться с последствиями ранения не сумел, несмотря на все усилия врачей. Он умер в начале октября того же года. Уголовное дело не раз приостанавливалось и возобновлялось. Одной из приоритетных версий сразу же стал конфликт господина Иванькова с грузинскими лидерами криминального мира.
В США арестована подозреваемая в краже ноутбука Нэнси Пелоси
В США арестована жительница Пенсильвании Рили Джун Уильямс, которую подозревают в краже ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма Конгресса.
Агентство Associated Press со ссылкой на министерство юстиции сообщает, что Уильям поместили под стражу 18 января. Её предъявлены обвинения в незаконном проникновении в Капитолий и хулиганстве. По данным ФБР, на записи с камер видеонаблюдения Уильям забирает из кабинета Пелоси "лэптоп или жёсткий диск".
Следствие проверяет информацию о том, что арестованная пыталась продать устройство российской разведке, передаёт Reuters. Согласно письменным показаниям, представленным суду по округу Колумбия, ФБР получило наводку от человека, у которого ранее была романтическая связь с Уильямс. Этот информатор рассказал, что Рили Джун намеревалась переправить устройство своему знакомому в России, а тот впоследствии планировал продать его российской Службе внешней разведки. По неизвестным причинам передача не состоялась, и устройство всё ещё может находиться у Уильямс, отметил информатор.
Беспорядки в Капитолии произошли 6 января. Тогда в здание парламента ворвалась толпа сторонников президента Дональда Трампа, очевидно, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.
По факту штурма Конгресса арестованы десятки людей. Палата представителей на прошлой неделе объявила Трампу уже второй за время его президентства импичмент, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу.
Трамп назвал решение Палаты представителей продолжением "охоты на ведьм". Так он ранее называл проводившиеся в США расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Москва обвинения в сговоре с избирательным штабом Трампа всегда отрицала.
О реакции российской стороны на обстоятельства ареста жительницы Пенсильвании пока не сообщалось.
Экспорт мандаринов из Грузии превысил 17.5 млн долларов
В период с 1 августа 2020 года по 17 января 2021 года из Грузии было экспортировано 35.4 тыс. тонн мандаринов на сумму 17.3 млн долларов. Об этом пишет Первый канал Грузии со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов рост экспорта мандаринов составляет 6.3 тыс. тонн (+22%), а стоимость вывезенной продукции выросла на 2.3 млн долларов (+16%).
В министерство пояснили, что главные экспортные рынки для грузинских мандаринов – Россия (20.5 тыс. тонн), Армения (7.6 тыс. тонн) и Украина (5.3 тыс. тонн).
Кроме этих стран, экспорт осуществлялся также в Молдову, Туркменистан, Беларусь, Казахстан, Литву, Словению, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.
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Недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Эти кадры никого не удивили: из-за проблем с экспортом цитрусов в Россию (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена на мандарины резко упала. В итоге крестьяне выбрасывают излишки или скармливают их скоту.
«Росатом» установит в Москве две фигуры Берии с вандалостойкими туловищами
Госкорпорация «Росатом» планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры бывшего наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Тела фигур должно быть сделано из стеклопластика и быть вандалостойким, — сообщает издание «Открытые медиа».
Фигуры бывшего главы НКВД планируется установить в выставочной зоне, посвященной советскому атомному проекту. У вандалостойких Берий должны быть силиконовые головы «индивидуального изготовления», акриловые глазные яблоки и натуральные волосы, говорится в требования к государственной закупки фигур. Выставка с Бериями обойдётся «Росатому» в 1,28 миллиарда рублей, сколько из них приходится непосредственно на бывшего наркома — не уточняется.
Берия как председатель специального комитета при Государственном комитете обороны руководил проектом по созданию атомного оружия и атомной энергетики в Советском Союзе. Представитель «Росатома» заявил «Открытым медиа», что благодаря организаторским способностям Берии Советскому Союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие».
Фигуры Берии играют «важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства», — отмечается в дизайн-проекте выставки.
Берия непосредственно ответственен за массовые репрессии в Советском Союзе, политические убийства и насильственное переселение народов — в том числе, депортацию русских, немцев, карачаровцев, чеченцев, калмыков, литовцев и многих других наций.
После смерти Сталина в 1953 году Берия был казнён в ходе борьбы за власть внутри руководства СССР. Несмотря на ряд выдуманных обвинений, определением Военной коллегии Верховного суда России в 2000 году он был признан не подлежащим реабилитации как организатор политических репрессий.
На МКС американцы поделились продуктами с россиянами
Астронавты США поделились едой с российскими космонавтами на борту Международной космической станции (МКС). Россияне остались без продовольствия из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
В октябре стало известно, что запуск "Прогресса МС-16" переносится с 11 декабря на следующий год из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Старт запланирован на 15 февраля.
Как рассказал агентству заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреев, в декабре планировали доставить на МКС российские рационы питания на американском корабле. Однако американцы сказали, что у них большой запас продуктов и предложили российским космонавтам воспользоваться им безвозмездно.
По словам космонавта Сергея Рыжикова, находящиеся на борту МКС россияне получили от американской стороны не менее 13 контейнеров с рационами питания.
В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Навальный предложил ввести санкции против Абрамовича и Усманова
Соратник Алексея Навального, живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список из восьми человек, против которых Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Список, как утверждает Ашурков, был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января.
В посте, написанном по-английски, Ашурков пишет, что, если Запад хочет всерьёз добиваться от России соблюдения прав человека и борбьы с коррупцией, он должен рассмотреть возможность ввести индивидуальные санкции против людей из списка. Навальный не планировал публиковать список в ближайшее время, однако его соратник решил предать его огласке после того, как сам оппозиционер в России был задержан и отправлен на 30 суток в СИЗО в ожидании суда, который может заменить ему условный срок на реальный и отправить в колонию. Как пишет Ашурков, угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти освободить Навального.
В списке 8 человек: бизнесмен Роман Абрамович, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова, названный "кошельком" своего отца, президент ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, названный ответственным за сокрытие фактов об отравлении Навального, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын главы Совбеза Николая Патрушева, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов.
Большинство упомянутых в списке были "героями" расследований Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. О необходимости наложить санкции, в частности, на Абрамовича и Усманова сам Навальный говорил, выступая в комитете Европарламента осенью прошлого года, после своего отравления.
Как пишет Ашурков, Навальный уже долгое время выступает за индивидуальные санкции против ключевых российских олигархов. По его мнению, Запад должен накладывать их не на чиновников и рядовых исполнителей, а на "лиц, принимающих решения, и тех, кто контролирует их деньги".
После отравления Навального Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал ЕС наложить санкции на людей, фигурировавших в расследованиях ФБК. Евросоюз в ответ на отравление ввёл санкции против ряда кремлёвских чиновников и представителей силовых ведомств России - но не против крупных бизнесменов, о которых говорил Навальный.
Европарламент сегодня обсудит задержание Навального и выработает резолюцию, которая, как ожидается, будет принята в четверг. Резолюции носят лишь рекомендательный характер, а решения о санкциях принимает Совет ЕС, где их может заблокировать любая страна-член союза.
Снег в Казбеги: эвакуация туристов продолжается
Продолжается эвакуация граждан, застрявших в районе Казбеги из-за обильного снегопада, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».
Из-за снегопада перекрыт отрезок дороги Коби-Гудаури дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. На других участках дороги скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Для того, чтобы эвакуировать граждан из Казбеги, большая часть которых – отдыхающие, запустили канатную дорогу Коби — Гудаури. Эту самую длинную в Грузии канатную дорогу, позволяющую по воздуху проехать над засыпанной снегом трассой, остановили из-за пандемии коронавируса еще в начале зимы.
«Мы были в Казбеги, довольно хорошо отдохнули, но застряли. По-моему, дорога закрыта уже 10 дней. Канатка сегодня заработала, не было ветра, и мы смогли выбраться», – сказал в интервью телекомпании один из тех туристов, кого вывезли из Казбеги.
Между тем в тяжелой ситуации оказались водители грузовиков, застрявших на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс. Они говорят, что у них подходят к концу запасы еды, близлежащие магазины резко подняли цены на продукты, а товар, который они перевозят, уже начинает портиться. Поэтому водители опасаются, что могут понести большие убытки из-за простоя.
По словам мэра Казбегского муниципалитета Александра Загашвили, работы по очистке дорог пока приостановлены из-за непогоды.
«Пока погода плохая, опять идет снегопад. Соответственно, работы по очистке дорог пока приостановлены. Мы ожидаем улучшения погоды, чтобы специалисты могли принять решение по началу очистки дороги. Как известно, вчера граждане воспользовались канатной дорогой Коби-Гудаури и покинули Казбегский муниципалитет. Пока дороги не откроют, канатная дорога сегодня и завтра будет работать в обычном режиме, главное, чтобы не было метели», – пояснил Загашвили.
По его словам, вчера часть грузовиков выехала из муниципалитета, а часть остается на дорогах.
«Согласно запросу, мы готовы, как и в прошлые дни, принять определенные меры в виде помощи, мы также поддержим всех, кто находится в пути. Мы пока не можем вывести технику на дороги, ожидаем улучшения метеорологических условий», – сказал мэр.
Накануне агентство «Интерфакс» сообщило, что открытия дороги с российской стороны ждут более 600 грузовиков. «Развернут дополнительный пункт обогрева», – сказал собеседник агентства.
Отметим, что ранее была закрыта и Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией. Сегодня в Цхинвали сообщили, что дорога открыта после обследования лавинных очагов и расчистки дороги от снега.
Навальный помещён в камеру СИЗО «Матросская тишина»
Политика Алексея Навального, арестованного накануне на 30 суток, поместили в трёхместную камеру карантинного отделения следственного изолятора "Матросская тишина". В ней он содержится один, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший оппозиционера в СИЗО.
По его словам, в камере есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Мельников также перечислил всё что выдали Навальному в СИЗО: матрас, подушку, одеяло, постельное белье, тарелку, кружку, ложку, зубную щетку, пасту, мыло, одноразовую бритву, туалетную бумагу.
Член ОНК передал слова Навального о том, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный также сообщил, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается.
Оппозиционера Алексея Навального задержали в воскресенье вечером в мосоковском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Германии, где лечился после отравления. Вчера суд, который проходил в здании ОВД в Химках, отправил его в СИЗО до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда о замене Навальному условного срока по так называемому делу "Ив Роше" на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что оппозиционер раньше никогда не сидел в СИЗО, если не считать одной ночи в Кирове. "Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться", - написала Ярмыш в твиттере.
- 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России. ФСИН 29 декабря объявила его в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а сам приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен в 2014 году с нарушением прав Навального.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа и в состоянии комы отправлен на лечение в Германию. Он утверждает, что покинул Россию не по своей воле, и отвергает претензии ФСИН. Навальный знал о том, что ему грозит задержание, но всё равно принял решение вернуться в Россию. Алексей Навальный утверждает, что отравлен был российскими спецслужбами по указанию властей, возможно, лично Владимира Путина. Опубликованное расследование Bellingcat приводит факты о слежке сотрудников ФСБ за Навальным, а один из них фактически признался в покушении на него.
В Сухуми призвали НАТО отказаться от «деления стран региона на своих и чужих»
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия призвали НАТО отказаться «от практики двойных стандартов и деления стран региона на своих и чужих». В Сухуми прокомментировали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что для него ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – «это почти провокация».
«По Столтенбергу, суверенитет таких стран как Грузия или Украина является для НАТО священным и глава альянса на словах готов оберегать эти страны от любых, даже мнимых посягательств. Руководитель НАТО и мысли не допускает, чтобы поставить под вопрос право Грузии и Украины решать свое будущее. При этом, следуя логике Столтенберга, существуют и другие государства, которые не попадают под критерии НАТО и которые в его представлении не имеют права самостоятельно решать свою судьбу. Несомненно, что руководство НАТО фактически относит Республику Абхазия именно к последней категории. И никакие объективные признаки состоятельности государства, в том числе закрепленные международным правом, ни фактическое существование Республики Абхазия в качестве независимого государства более 25 лет и ее признание государством-членом Совета Безопасности ООН, не влияют на политизированную позицию НАТО», – говорится в заявлении.
В абхазском МИД считают, что Североатлантический альянс «никак не может расстаться с представлениями эпохи холодной войны и предпочитает действовать в духе блоковой конфронтации, способствуя разделению мира на враждующие лагеря».
«Излишне указывать, какой взрывоопасный потенциал содержит такая стратегия НАТО по отношению к Южному Кавказу. Сегодня эта стратегия выражается в регулярных учениях западного альянса с Грузией и наращивании военного потенциала Тбилиси. Следует ясно осознавать и всю ответственность за подобную авантюрную политику. События 2008 года должны служить красноречивым напоминанием Брюсселю и Вашингтону о последствиях заигрывания с Грузией и ее втягивании в западный военный блок», – сказано в заявлении.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
- «У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО», – сказал Столтенберг.
- «Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это - фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться», – добавил Столтенберг.
Российские военные задержали троих граждан на территории, контролируемой центральными властями Грузии – СГБ
Троих граждан Грузии накануне вечером задержали российские военнослужащие, дислоцированные в самопровозглашенной республике Абхазия. Инцидент произошел близ села Хурча Зугдидского муниципалитета, на территории, контролируемой центральными властями Грузии, – заявили в грузинской Службе государственной безопасности (СГБ).
По информации СГБ, была незамедлительно активирована «горячая линия» с требованием освобождения задержанных. К процессу подключились сопредседатели Женевских дискуссий.
«Представитель оккупированной Абхазии по горячей линии подтвердил факт незаконного задержания троих лиц, проживающих в оккупированной Абхазии. Также по горячей линии представитель оккупационного режима отметил, что данные лица больше не находятся в незаконном задержании», – сказано в заявлении СГБ Грузии.
В Тбилиси назвали данный факт «целенаправленной провокацией, которая наносит значительный ущерб обстановке безопасности на месте и создает угрозу как местному населению, так и стабильности в регионе».
По информации грузинских СМИ, российские военные пересекли де-факто границу, преследуя граждан Грузии. По неподтвержденной информации, одного из задержанных избили.
В Грузии выявили 1550 новых случаев коронавируса, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2973 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 1550 новых случаев коронавируса (днём ранее – 110), выздоровели 494.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 249 465, выздоровевших – 235 130.
За сутки было проведено 17 398 тестов, из них PCR-тестов – 5232, экспресс-тестов на антиген – 12 166.
На этой неделе правительство Грузии утвердит план по внедрению вакцины от COVID-19 в стране. Работа над его технической частью уже завершена, заявляют в Минздраве.
Ангела Меркель высказалась за более строгие меры самоизоляции
В больнице на юге Баварии заразились коронавирусом 73 человека - пациенты и сотрудники лечебного заведения в городе Гармиш-Партенкирхен. Результаты трёх анализов показали наличие мутировавшего коронавируса. Об этом сообщило издание Münchner Merkur. Образцы анализов доставлены в берлинскую клинику Шарите - для изучения.
По предварительным сведениям, речь идёт о новой, ранее неизвестной мутации коронавируса. Каковы особенности вируса, пока неизвестно.
С начала пандемии было выявлено 12 тысяч мутаций коронавируса. Наиболее широкую известность приобрела так называемая британская мутация, которая вызвала наибольшие опасения. Специалисты считают, что британская разновидность коронавируса примерно на 40 процентов увеличивает вероятность инфицирования человека в сравнении с наиболее распространённой основной его формой. Однако, врачи пока не выявили повышенной опасности от соприкосновения с британским мутантом.
Канцлер Германии Ангела Меркель настолько обеспокоена новой разновидностью коронавируса, что настаивает на введении самых строгих карантинных мер. Одновременно, как отмечают СМИ, число больных в Германии имеет тенденцию к уменьшению, что способствует высвобождению мест в реанимационных палатах.
Чешская пресса, следящая за развитием эпидемии в соседней Германии, отмечает, что введение новых жёстких мер изоляции означало бы остановку предприятий, нарушило бы работу транспорта и привело бы к полному закрытию школ и детских садов. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (партия Христианско-социальный союз) высказался за обсуждение вопроса о закрытии границ.
С начала эпидемии в Германии было выявлено более двух миллионов фактов заражения. Жертвами коронавируса стали 47 тысяч человек. Институт Коха оценил угрозу здоровью людей как "очень высокую".
Трамп снял запрет на въезд в США из Европы. Байден не согласен
Президент США Дональд Трамп 18 января подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу, с 26 января въезжающие в США должны предоставить отрицательный тест на COVID-19. При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана сохраняются, так как эти страны отказались сотрудничать в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении COVID-19, отмечается в указе.
Джен Псаки , пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена, который вступит в должность 20 января, заявила, что новая администрация не намерена снимать ограничения на въезд в страну с 26 января. Напротив, планируется ужесточить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение COVID-19, подчеркнула Псаки.
Трамп начал вводить ограничения на въезд в США из разных государств в начале прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Сперва запрет на въезд иностранных граждан был наложен на тех, кто прибывает из Китая, затем под ограничения попал Иран. В марте Трамп ограничил въезд в США для тех, кто побывал или проживает на территории государств Шенгенской зоны. Позднее запрет распространили на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию.
- США находятся на первом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – более 24 миллионов инфицированных, свыше 400 тысяч заболевших умерли.
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