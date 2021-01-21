Сенатор РФ Фадзаев призвал югоосетинские власти пойти на уступки участникам акции протеста

Сенатор из Северной Осетии-Алании Арсен Фадзаев призвал руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия пойти на уступки в противостоянии с участниками бессрочной акции протеста на Театральной площади Цхинвали.

«Кавказ.Реалии» указывает, что Фадзаев первым из федеральных российских политиков обратил внимание на протест родных Инала Джабиева, умершего во время пыток в цхинвальском изоляторе временного содержания. Член Совета Федерации от законодательного органа Северной Осетии через соцсети обратился с призывом решить запутавшуюся ситуацию и выразил готовность стать участником переговорного процесса.

«Акция протеста семьи убитого Инала Джабиева затягивается по понятным причинам: родные и близкие недовольны ходом следствия, отсутствием конструктивного диалога с властью. Однако ситуация запутывается настолько, что наблюдать со стороны в ожидании положительного исхода больше не представляется возможным. Никто никого не слышит, обстановка в целом накаляется. Руководству (Южной Осетии – ред.) независимо от персоналий, важно понимать, что оно должно слышать общество, граждан, благодаря которым пришло к власти, а иногда идти на уступки, пусть даже неприятные», – отметил Арсен Фадзаев.

Реакции южноосетинских властей на заявление российского политика пока не последовало. Участница многодневной акции протеста, вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева не особо удивлена заявлениям Арсена Фадзаева.

«Полтора месяца назад я обращалась к нему, депутату Госдумы Артуру Таймазову и Дзамболату Тедееву (депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе – ред.), но тогда Фадзаев не отреагировал на наше обращение. Не знаю, почему решил сделать заявление именно сейчас», – отметила в беседе с корреспондентом «Кавказ.Реалии» Оксана Сотиева.