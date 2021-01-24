Коронавирус в Грузии: 546 новых случаев, выздоровели 1 456 человек, скончались 17

За последние сутки в Грузии зарегистрировали 546 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 11 248 тестов – это примерно на 5 тысяч меньше, чем накануне, когда было выявлено 998 новых случаев COVID-19.

Общее число заболевших в стране к утру воскресенья увеличилось до 253 518. Более 55% новых случаев заражения, зафиксированных за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 285. В Имеретии выявили 80 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 31, в Аджарии – 30, в Квемо Картли – 21, в Шида Картли – 32, в Кахетии – 34. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где обычно меньше всего заражений, новых случаев не зафиксировано. В Гурии выявлено 14 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 5, в Самцхе-Джавахети – 14.

От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 055.

Выздоровели 1 456 человек, их общее число выросло до 242 085.