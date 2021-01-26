Байден: США обеспокоены поведением России и ситуацией с Навальным

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты готовы одновременно сотрудничать с Россией по вопросам, которые представляют интерес для обеих стран, и в то же время давать Москве понять, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального или хакерскими атаками против американских организаций.

Байден впервые после своего вступления в должность президента лично высказался об американо-российских отношениях. Ранее пресса со ссылкой на его окружение писала, что новый президент выступает против новой "перезагрузки" в отношениях с Москвой, но будет стремиться сохранить существующие договорённости о контроле над вооружениями.

Говоря с журналистами в понедельник, Байден упомянул о договоре СНВ-3, действие которого истекает в феврале, и подтвердил, что США выступают за его продление. Он ответил на вопрос о том, не помешает ли заключение в России под стражу Алексея Навального переговорам о продлении договора.

При этом Байден подтвердил, что дал поручения разведывательным ведомствам США подготовить обновлённую информацию по таким вопросам, как отравление Навального, хакерские атаки и сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за гибель солдат США в Афганистане. "Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией", – сказал Байден.

Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп избегал прямой критики России и её президента Владимира Путина. При этом его администрация ввела против России ряд санкций, а также вышла, в частности, из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности.